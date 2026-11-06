прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Гранд Казино Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» возглавляет Западную конференцию с 25 очками после 17 матчей. Столько же баллов у 2-го «Эдмонтона».

Последние матчи: В конце октября «Миннесота» выиграла три гостевых матча подряд — у «Сиэтла» (5:1), «Ванкувера» (4:2) и «Юты» (3:1). Дома эта серия оборвалась поражением от «Айлендерс» (3:4, ОТ).

В ноябре команда Джона Хайнса вновь отправилась на выезд, где крупно обыграла «Вашингтон» (5:1), а затем взяла верх над «Филадельфией» (4:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Брок Фабер, Маркус Фолиньо, Ник Фолиньо, Филип Густавссон, Джаред Сперджен.

Состояние команды: Заметные кадровые потери не помешали «Миннесоте» прописаться среди лидеров конференции. Команда Хайнса уверенно вошла в сезон как по результатам, так и по содержанию игры.

В шести последних матчах — без учета встречи с «Сан-Хосе» — «Уайлд» набрали 11 очков из 12 возможных. Четыре победных результата «Миннесоты» из пяти на этом отрезке сопровождались четырьмя и более заброшенными шайбами.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На счету «Тампы-Бэй» — 22 очка после 15 матчей, с которыми команда занимает 4-е место на Востоке. От лидерской тройки коллектив из Флориды отделяет 1 балл.

Последние матчи: На флажке октябрьского отрезка «Тампа-Бэй» проиграла на выезде «Колорадо» (3:6) и «Юте» (4:5, ОТ), но дома обыграла «Виннипег» (6:4). Гостевая встреча с «Нэшвиллом» завершилась поражением по буллитам (4:5).

В начале ноября команда Джона Купера одержала две домашние победы подряд — над «Детройтом» (4:2) и «Чикаго» (4:1).

Не сыграют: Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс.

Состояние команды: Домашний лед стал одним из мощнейших аргументов «Тампы-Бэй» на старте регулярки. Команда Купера по-прежнему убедительна в атаке, но в защите часто творится бардак.

К текущему моменту «Лайтнинг» успели провести восемь матчей на своей площадке и не проиграли ни разу, тогда как на гостевом катке «Тампа» отдала четыре результата из недавних пяти.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в двух последних личных встречах

В пяти из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Миннесота» одержала 12 побед в 13 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.49, ничья — в 4.20, победа «Тампы-Бэй» — в 2.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: «Тампа-Бэй» уверенно выступает дома, но на выезде регулярно испытывает трудности. «Миннесота» умеет пользоваться преимуществом своей площадки и ограничивать соперников в атаке.

1.89 «Миннесота» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Миннесота — Тампа-Бэй принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Миннесота» победит в матче за 1.89.

Прогноз: Оборона «Тампы-Бэй» на чужом льду допускает немало ошибок, особенно под продолжительным давлением. Хозяева могут наказать гостей за подобное безобразие у своих ворот.

1.90 Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Миннесота — Тампа-Бэй принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1.90.