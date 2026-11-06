В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в Омске 7 ноября, начало — в 14:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.05.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Авангард»

Турнирное положение: Омичи потихоньку поднимаются по турнирной таблице Востока. После 21-го матча «Авангард» занимает 5-е место в конференции с 24 баллами в копилке.

Стоит отметить, что у команды Ги Буше до сих пор хромает реализация при большом количестве исполнителей высокого класса в составе. «Авангард» забросил 42 шайбы за 21 встречу при 48-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом поединке омская команда одолела ЦСКА в овертайме со счетом 2:1. Матчем ранее «Авангард» проиграл «Сочи» с таким же счетом, и также в овертайме.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах у омичей три победы и два поражения. За этот отрезок «Авангард» уступил «Ладе» (2:3 ОТ), а также одержал победу над «Ак Барсом» (4:0) и московским «Динамо» (3:2 ОТ).

Состояние команды: Есть все предпосылки к тому, что «Авангард» прошлого сезона возвращается. Команда бьется в каждом матче, но при этом Майкл Маклауд уже не играет по 25 минут за встречу, сейчас поменьше.

Интересно, что последние три матча с участием «Авангарда» завершились за пределами основного времени. Омичи уже находятся в неплохой форме, но еще не до конца выбрались из психологической ямы.

Большие вопросы и к лидерам команды, которые в прошлом сезоне делали результат. В нападающего Константина Окулова продолжают верить, ставя его в первое звено, но этот форвард забросил две шайбы в 21-м матче, а в прошлом сезоне он набрал 95 очков.

«Сибирь»

Турнирное положение: Новосибирцы находятся вне зоны плей-офф. «Сибирь» располагается на предпоследней 10-й позиции в таблице Востока с 21-м очком, отставая от 8-го места на два балла.

У «Сибири» не самая молниеносная атакующая линия, команда забросила 54 шайбы за 24 матча при 69-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем поединке команде удалось обыграть «Ак Барс» со счетом 3:1, забросив победную шайбу еще в первом периоде. Матчем ранее «Сибирь» с таким же счетом уступила «Нефтехимику».

В последних 5-и встречах у команды Ярослава Люзенкова две победы и три поражения. За этот отрезок «Сибирь» обыграла «Металлург» Мг (2:5), а уступила «Трактору» (1:2) и той же магнитогорской команде (1:5).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Даниил Валитов и Максим Осипов (у всех — травмы).

Состояние команды: «Сибирь» лихорадит на протяжении всего сезона. Помимо далеко не самых стабильных результатов, новосибирцы по ходу чемпионата расстались с Евгением Кузнецовым, а Тейлор Бек и вовсе играет в фарм-клубе.

После ухода двух мастеровитых форвардов в атаке бремя лидерства на себя взял Степан Никулин, который повел «Сибирь» за собой. Этот форвард уже набрал 15 (5+10) очков за 24 матча.

Предстоящий матч против «Авангарда» — отличная возможность для подопечных Люзенкова показать свои сильные стороны, особенно против серьезного соперника. Если «Сибирь» отберет очки у омичей, то максимально приблизится к восьмерке на Востоке. Мотивации у команды должно быть хоть отбавляй.

На что ставят в матче Авангард — Сибирь Букмекерские коэффициенты на матч Авангард — Сибирь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Авангард» завершил три последних матча за пределами основного времени

В последних 5-и встречах «Сибирь» трижды уступила

В последних двух очных встречах «Сибирь» обыгрывала «Авангард»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 1.68, ничья — в 4.30, а победа «Сибири» — в 4.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Сибирь» способна играть уверенно, особенно после победы над «Ак Барсом». Омичам будет тяжело даже на своей площадке.

3.05 Итоговая победа «Сибири» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Авангард» — «Сибирь» позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Итоговая победа «Сибири» за 3.05.

Прогноз: «Авангард» в последних матчах сам не феерит в атаке и другим не дает творить.

1.90 Тотал 5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Авангард» — «Сибирь» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал 5 меньше за 1.90.