Сохранит ли «Миннесота» лидерство на Западе?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Grand Casino Arena» 7 ноября, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Миннесота»

Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Миннесота» делит первое место с «Эдмонтом», обе команды набрали 25 очков.

Последние матчи: на гостевом льду «Миннесота» одержала победу над «Филадельфией» (4:2). В составе победителей по шайбе забросили Мэттью Болди, Майк Маккаррон, Джоэль Эрикссон, Данила Юров.

Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон, Джаред Сперджен.

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Состояние команды: в последних встречах «Миннесота» обыграла «Вашингтон» (5:1), «Юту» (3:1), «Ванкувер» (4:2) и уступила «Айлендерсу» (3:4 ОТ).

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 12-е место, набрав 15 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу» (2:7).

Не сыграют: Игор Чернышов, Александр Веннберг.

Состояние команды: «Сан-Хосе» в последних матчах одержал победу над «Ванкувером» (3:2) и проиграл «Калгари» (1:2), «Оттаве» (1:5) и «Баффало» (0:2).

На что ставят в матче Миннесота — Сан-Хосе Букмекерские коэффициенты на матч Миннесота — Сан-Хосе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает первое место в Западной конференции

«Сан-Хосе» занимает 12-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Миннесота» и «Сан-Хосе» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» букмекерами оценивается в 1.85, ничья — в 4.50, а победа «Сан-Хосе» — в 3.50.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 6 — за 1.70.

Прогноз: «Миннесота» уверенно лидирует в Западной конференции, команда из Сэнт-Пола не проигрывает на протяжении двух матчей подряд, не исключаем, что хозяева смогут нанести поражение середнячку Западной конференции.

1.85 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.