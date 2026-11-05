В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Grand Casino Arena» 7 ноября, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Миннесота»
Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Миннесота» делит первое место с «Эдмонтом», обе команды набрали 25 очков.
Последние матчи: на гостевом льду «Миннесота» одержала победу над «Филадельфией» (4:2). В составе победителей по шайбе забросили Мэттью Болди, Майк Маккаррон, Джоэль Эрикссон, Данила Юров.
Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон, Джаред Сперджен.
Состояние команды: в последних встречах «Миннесота» обыграла «Вашингтон» (5:1), «Юту» (3:1), «Ванкувер» (4:2) и уступила «Айлендерсу» (3:4 ОТ).
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 12-е место, набрав 15 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу» (2:7).
Не сыграют: Игор Чернышов, Александр Веннберг.
Состояние команды: «Сан-Хосе» в последних матчах одержал победу над «Ванкувером» (3:2) и проиграл «Калгари» (1:2), «Оттаве» (1:5) и «Баффало» (0:2).
Статистика для ставок
- «Миннесота» занимает первое место в Западной конференции
- «Сан-Хосе» занимает 12-е место в Западной конференции
- В этом сезоне «Миннесота» и «Сан-Хосе» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» букмекерами оценивается в 1.85, ничья — в 4.50, а победа «Сан-Хосе» — в 3.50.
На тотал больше 6 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 6 — за 1.70.
Прогноз: «Миннесота» уверенно лидирует в Западной конференции, команда из Сэнт-Пола не проигрывает на протяжении двух матчей подряд, не исключаем, что хозяева смогут нанести поражение середнячку Западной конференции.
Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.