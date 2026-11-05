прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Спартак»

Турнирное положение: На счету «Спартака» — 28 очков в 23 матчах. В таблице Западной конференции красно-белые занимают 5-ю строчку, на 1 балл отставая от «Торпедо».

Последние матчи: Финальный отрезок октября для «Спартака» начался с двух поражений по буллитам — от «Шанхайских Драконов» (3:4) и «Северстали» (2:3). Повторная встреча с череповчанами завершилась разгромной победой (5:1).

В ноябре команда Алексея Жамнова вновь столкнулась с неприятностями. Сначала красно-белые уступили в Нижнем Новгороде «Торпедо» (1:3), а затем проиграли дома «Локомотиву» (1:4).

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Не сыграют: Уилл Райлли.

Состояние команды: Серия убедительных результатов в октябре укрепила позиции «Спартака» в таблице Запада. Красно-белые улучшили игру без шайбы и вышли на хороший темп турнирных приобретений.

Неделями ранее коллектив Алексея Жамнова выдал серию из шести побед, а в пяти последних матчах потерпел четыре поражения. В двух последних встречах спартаковцы провели две шайбы в сумме.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минское «Динамо» с 22 очками после 22 матчей удерживает 8-ю позицию на Западе. На 1 зачетный балл белорусы опережают идущий следом СКА.

Последние матчи: Недавний короткий выезд «Динамо» Минск завершило поражением от «Сочи» (2:3, ОТ) и победой над «Торпедо» (2:1, ОТ). Вернувшись на домашний лед, белорусы уступили «Барысу» (0:1).

Встреча с «Трактором» принесла команде Сергея Брылина победу (3:2), тогда как ноябрьский цикл начался для минчан с крупного домашнего поражения от московского «Динамо» (0:4).

Не сыграют: Николас Мелош, Максим Мальцев, Егор Карабань, Василий Демченко.

Состояние команды: На фоне прошлогодних достижений «Динамо» Минск массово сдает позиции. Белорусам тяжело дается созидание, а результаты все меньше соответствуют классу предыдущих сезонов.

В семи последних матчах команда Брылина одержала только две победы. Кроме того, только в одной встрече упомянутого отрезка минчанам удалось провести больше двух голевых атак.

На что ставят в матче Спартак — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в пяти из шести последних личных встреч

В трех последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Динамо» Минск забивало 3 и более голов в четырех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, победа «Динамо» Минск — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.

Прогноз: Минчане испытывают трудности с организацией атак и регулярно отдают инициативу под давлением. «Спартак» дома может использовать эти ошибки, не раскрывая собственную оборону.

2.30 «Спартак» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Спартак — Динамо Минск позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Спартак» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

Прогноз: Московская команда стала дисциплинированнее действовать без шайбы, ограничивая соперникам доступ к опасным позициям для бросков. Минскому «Динамо» с его нынешними проблемами в нападении будет непросто.

2.08 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Спартак — Динамо Минск принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2 за 2.08.