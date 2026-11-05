Команда Гатиятулина продолжит падать все ниже и ниже

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в Челябинске 6 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы продолжают находиться на самом дне в таблице Востока с 21-м очком в активе после 22-х встреч. «Трактор» отстает от зоны плей-офф всего на один балл.

Плотность в турнирной таблице Востока невероятно высока, поэтому челябинцы находятся буквально в одной победе от восьмерки. Правда, с победами не все так гладко, как хотелось бы подопечным Скотта Гордона.

Последние матчи: В прошлом поединке «Трактору» удалось одержать викторию над «Барысом» со счетом 2:1, забросив все шайбы в третьем периоде. Матчем ранее челябинцы уступили ЦСКА (2:3 ОТ).

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В последних 5-и встречах у «Трактора» три поражения и две победы. За этот период команда уступила минскому «Динамо» (2:3) и ЦСКА (1:5), а также обыграла «Сибирь» (2:1).

Не сыграют: Виталий Кравцов и Александр Рыков (у обоих — травмы).

Состояние команды: Болельщики в Челябинске очень недовольны результатами своей команды, ведь они не привыкли видеть свою команду на дне турнирной таблицы, но не все так плохо.

Дело в том, что игра у «Трактора» действительно есть, они демонстрируют слаженные действия в атаке и в обороне практически в каждом матче, но что-то идет не так. «Трактор» идет в правильном направлении, но исполнение пока хромает.

В предстоящем матче челябинцы сыграют против кризисного «Ак Барса», у которого с победами также все глуховато. В прошедших двух очных встречах «Трактор» обыгрывал соперника из Казани.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы еще пока держатся в топ-5 на Востоке, но все может измениться довольно быстро. «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице с 24 очками в активе после 24-х матчей.

Напомним про плотность в турнирной таблице Востока. «Ак Барс» опережает «Авангард», который находится на 9-м месте, всего на два балла. При этом омичи сыграли на четыре встречи меньше.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Ак Барс» в гостях уступил «Сибири» со счетом 1:3, пропустив две шайбы уже в стартовом периоде. Матчем ранее казанцы проиграли СКА на своей площадке (3:4).

В последних семи встречах у «Ак Барса» только две победы при 5-и поражениях. За этот отрезок подопечные Анвара Гатиятулина обыграли «Амур» (3:1) и «Салават Юлаев» (2:1), а уступили «Авангарду» (0:4), «Трактору» (1:3) и «Торпедо» (1:2 Б).

Не сыграет: Артем Галимов (травма).

Состояние команды: «Ак Барс» при той игре, которую демонстрирует в последнее время, может скатиться вниз довольно быстро. Тренерскому штабу казанцев необходимо за короткое время исправить эту тенденцию, иначе в Казани вновь ополчатся против Анвара Гатиятулина, как это было еще по ходу прошлого сезона.

Стоит отметить, что состав «Ак Барса» в прошлом сезоне был куда сильнее, чем в этом. Не очень удачная селекция летом этого года привела к тому, что у казанцев в арсенале осталось совсем мало исполнителей высокого уровня.

Про Александра Хмелевского было сказано уже очень много по ходу нынешнего сезона. Этот форвард — один из главных провалов всей КХЛ в нынешнем сезоне. Американского нападающего продолжают ставить в состав. Он хоть и начал потихоньку набирать очки, но безнадега преследует всю атакующую линию казанской команды.

На что ставят в матче Трактор — Ак Барс Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — Ак Барс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У «Трактора» три поражения в последних пяти матчах

«Ак Барс» проиграл 5 раз в последних семи поединках

В последних двух очных встречах «Трактор» обыгрывал «Ак Барс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 2.40, ничья — в 4.30, а победа «Трактора» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» одержит победу в предстоящем поединке. Да, «Ак Барс» удачнее действует в гостях, нежели дома, но челябинцы добьются своего.

2.50 Победа «Трактора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Трактор» — «Ак Барс» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Трактора» за 2.50.

Прогноз: Матч вполне может получиться низовым. У обеих команд не все получается в атаке.

2.00 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Трактор» — «Ак Барс» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.00.