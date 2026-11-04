прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Бенчмарк Интернешнл-арене» 6 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На счету «Тампы-Бэй» — 20 очков в 14 матчах. Так, «Лайтнинг» закрепились на 4-й строчке Восточной конференции, уступая лидерской тройке всего 1 пункт.

Последние матчи: Недавний выезд на площадку «Колорадо» обернулся для «Тампы-Бэй» крупным поражением (3:6). Следом «Лайтнинг» уступили «Юте» в овертайме (4:5), а дома обыграли «Виннипег» (6:4).

Команда Джона Купера завершила октябрьский цикл поражением от «Нэшвилла» по буллитам (4:5). В первой ноябрьской встрече «Болтс» взяли верх над «Детройтом» (4:2).

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Не сыграют: Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс.

Состояние команды: У «Тампы-Бэй» хорошие результаты сочетаются с непростой обстановкой вокруг лидеров. По качеству же игры команда Купера держит планку одного из фаворитов Востока.

Серия из трех побед во второй половине октября сменилась на три поражения в пяти последних матчах. В четырех встречах из этих пяти «Лайтнинг» пропускали не менее четырех голов.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» в 15 матчах заработал 9 очков, с которыми находится на 15-й позиции Запада. От зоны плей-офф команду из Иллинойса отделяют 8 зачетных баллов.

Последние матчи: В конце октября «Чикаго» проиграл «Монреалю» (1:4) и «Флориде» (2:3), а домашняя победа над «Лос-Анджелесом» (2:1) ненадолго прервала череду неудач.

Следом команда Джеффа Блэшилла уступила на выезде «Детройту» (1:4) и «Бостону» (4:5, ОТ). Вернувшись на свой лед, «Блэкхокс» потерпели поражение «Колорадо» (2:5).

Не сыграют: Боуэн Байрам, Райан Эллис, Патрик Кейн.

Состояние команды: Обновление состава не помогает «Чикаго» выбраться из нижней части западного зачета. Молодежь «Блэкхокс» получает больше доверия, но команде по-прежнему тяжело конкурировать на дистанции.

В семи предыдущих встречах — без учета игры с «Флоридой» — «Чикаго» одержал всего одну победу. С 33 голами после 15 матчей «Блэкхокс» обладают худшей результативностью в лиге.

Статистика для ставок

«Чикаго» обыграл «Тампу» в двух из трех последних матчей

В трех последних личных встречах «Тампа-Бэй» не забивала больше 2 голов

В трех из четырех последних личных встреч на льду «Тампы» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.87, победа «Чикаго» — в 4.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Чикаго» тяжело выдерживает давление команд из числа фаворитов. «Лайтнинг» на своем льду должны получить достаточно свободы для убедительной победы.

1.93 «Тампа-Бэй» победит с форой -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Тампа-Бэй — Чикаго принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Прогноз: «Тампа-Бэй» победит с форой -1.5 за 1.93.

Прогноз: У «Чикаго» серьезные проблемы с организацией нападения, особенно против более классных соперников. Оборона «Тампы-Бэй» должна существенно ограничить возможности гостей.

1.74 Индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч Тампа-Бэй — Чикаго принесёт прибыль 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 2.5 за 1.74.