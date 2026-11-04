В среду, 4 ноября, уфимский «Салават Юлаев» примет тольяттинскую «Ладу» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителя.

16:40 Главными судьями матча будут Николай Красотин из Москвы и Юрий Оскирко из Ярославля.

Стартовый состав «Лады» В контакте ХК «Лада»

16:34 Стартовый состав «Лады»: Мишуров, Овчарик; Миллмэн, Таймазов, Морозов, Белоусов, Леонтьев, Макаров; Умеров, Кин, Кугрышев, Зинченко, Савчик, Кудрявцев, Червоненко, Рыкманов, Шавеко, Грошев, Основин, Алтыбармакян, Беляев, Сетдиков.

Стартовый состав «Салавата» В контакте ХК «Салават Юлаев»

16:32 Стартовый состав «Салават Юлаева»: Вязовой, Бочаров; Комаров, Панин, Варлов, Кулик, Гуркин, Зоркин, Цулыгин, Газимов; Родуолд, Загребин, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Ефремов, Кузнецов, Фаизов, Орлович-Грудков, Маджио, Шипачев, Жаровский.

16:15 В прошлом регулярном сезоне команды провели 2 матча между собой. В Уфе победила «Лада» 3:5, а в Тольятти «Салават Юлаев» 2:5. В межсезонье, в ходе подготовки к нынешнему чемпионату, соперники 2 раза встречались на предсезонных турнирах. Сначала в Уфе на Кубке Республики Башкортостан победила «Лада» 3:6, а затем в Магнитогорске на Мемориале имени Ивана Ромазана в овертайме победил «Салават Юлаев» (5:6 ОТ).

16:12 У «Лады» в предстоящем матче будут отсутствовать Артем Волков, Артем Карпов, Никита Михайлов, Иван Романов и Дойл Сомерби (у всех — травмы).

16:10 Не помогут «Салавату» в отчетной встрече Александр Алексеев, Никита Богданов, Артем Горшков, Дин Стюарт и Никита Щербаков (у всех — травмы).

16:08 В предыдущей встрече тольяттинцы неожиданно обыграли «Локомотив» со счетом 0:1, забросив единственную шайбу в третьем периоде. Матчем ранее «Ладе» удалось одолеть «Авангард» (3:2 ОТ). До этого у команды было 4 поражения подряд. За этот отрезок «Лада» уступила «Адмиралу» (1:3), «Сочи» (3:4), «Шанхайским Драконам» (0:2) и московскому «Динамо» (1:2 Б).

16:06 В прошлом поединке команде Виктора Козлова не удалось обыграть «Шанхайских Драконов», уфимцы уступили со счетом 2:3, пропустив три шайбы в заключительном периоде. У «Салавата Юлаева» продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок уфимцы также уступили «Сочи» и «Ак Барсу» (оба матча завершились со счетом 1:2).

16:04 Тольяттинская команда занимает последнее место не только на Западе, но и во всей КХЛ. «Лада» набрала лишь 13 очков за 22 встречи, отставая от зоны плей-офф на 9 пунктов. В нынешнем сезоне у команды действительно проходной двор на своей половине площадки. «Лада» уже пропустила 72 шайбы за 22 встреч при 34-х заброшенных.

16:02 Уфимцы располагаются на 8-й позиции в таблице Востока с 21-м очком в активе после 22-х встреч. «Салават Юлаев» имеет такое же количество баллов, сколько и у «Адмирала», который находится за пределами зоны плей-офф. У уфимцев довольно острая атакующая линия, которая наколотила 61 шайбу за 20 встреч. При этом «Салават Юлаев» пропускает еще больше — 67 голов.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60