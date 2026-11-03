В этом экспрессе разберём встречи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.07.

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап

После трёх туров общего этапа ЛЧ «РБ Лейпциг» имеет всего три очка и располагается в нижней части турнирной таблицы. Единственная победа была одержана во втором туре над голландским ПСВ со счётом 1:0.

А два поражения последовали с одинаковым результатом 1:4 на выезде от «Комо» и мадридского «Реала». В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» пока занимает четвёртое место, а в последней игре в гостях одолел «Шальке‑04» (2:0). Команда Мартина Демикелиса в предстоящей игре не досчитается нападающего Гиу, опорника Оуедраго и защитника Эстеве.

Дела у «Манчестер Сити» в главном клубном еврокубке обстоят чуть лучше, и сейчас у «горожан» в активе шесть очков после побед над «Порту» (2:0) и АЕКом (5:1) в первом и третьем туре.

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Против одного из своих главных соперников, «ПСЖ», последовало поражение со счётом 2:4. В последнем туре АПЛ дружина Энцо Марески, который пока ещё прививает свои методы футбола в новом коллективе, уступила на своём поле «Брайтону» (0:1), который чуть ранее выбила из Кубка Лиги в серии пенальти. Гости точно сейчас сильнее «РБ Лейпциг» и должны добыть победу.

Наш прогноз: победа гостей за 1,56.

«Ренн» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига Европы. Общий этап

После трёх туров у французского «Ренна» пять очков и место в середине турнирной таблицы Лиги Европы. В первом матче последовала ничья в гостях со «Штурмом» (0:0), затем победа дома над «Крете» (2:1) и ничья на выезде с «Ювентусом» (2:2).

В предстоящей игре за «Ренн», скорее всего, не сыграют лидеры: вратарь Самба и лучший бомбардир Леполь. Какое значение они имеют для бретонцев, показала игра против «Ниццы», где случилось разгромное поражение со счётом 2:5.

В этом сезоне греческий «Олимпиакос» на ходу и выглядит очень мощно. В национальном чемпионате команда из Пирея идёт второй вслед за своим извечным соперником «Панатинаикосом» с 22 очками и небольшим отставанием.

Зато в Лиге Европы команда известного испанского специалиста Иманола Альгуасила идёт пока без потерь, выиграв три матча из трёх. Все они были добыты с минимальным счётом: «Ягелония» (2:1), «Марсель» (1:0) и «Спарта» (1:0). Учитывая потери у «Ренна» и форму «Олимпиакоса», есть смысл попробовать успех гостей.

Наш прогноз: «Олимпиакос» не проиграет за 1,65.

«Енисей» — «Нижний Новгород»

Футбол. Кубок России. Путь регионов

После возвращения Андрея Тихонова в красноярский «Енисей» (это уже его третий заход в клуб) команда провела всего одну встречу, в которой потерпела разгромное поражение в гостях в чемпионате от «Ленинградца».

Понятно, что времени на раскачку и знакомство с новым коллективом у Тихонова не было, но он и не стал ждать времени до игры с «НН», а сразу включился в работу «с колёс». Первый блин оказался комом, но теперь игра пройдёт в родной гавани, что повышает шансы на успех.

В этом сезоне «Нижний Новгород» в Первой лиге окрестили «галактикос», настолько команда по классу и качеству превосходит всех остальных соперников. Сейчас у дружины Вадима Гаранина в активе 43 забитых мяча в 16 играх и отрыв от второго места в 11 очков.

Что интересно, даже после того, как «Нижний Новгород» повёл в счёте, он не останавливается, а продолжает атаковать, что на руку соперникам. За «Енисей» тут — раннее начало матча, поддержка трибун, Тихонов, который выставит сильнейший состав, в отличие от гостей, которые будут его немного ротировать. Гол забить «Енисею» вполне по силам, ну а «НН» должна отличиться априори.

Наш прогноз: обе забьют за 1,97.

5.07 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5,07.