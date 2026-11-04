прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большом» 5 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» с 14 очками после 22 матчей занимает 10-е место в Западной конференции. От зоны плей-офф южан отделяют 8 зачетных баллов.

Последние матчи: В конце октября «Сочи» обыграл минское «Динамо» (3:2, ОТ), «Ладу» (4:3) и «Салават Юлаев» (2:1), после чего случилось крупное поражение от «Локомотива» (2:6).

Вернувшись домой, команда Евгения Шалдыбина взяла верх над «Авангардом» в овертайме (2:1), но в следующей встрече уступила «Нефтехимику» (1:2).

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Не сыграют: Кэмерон Ли, Артем Гурьев, Пьер Андреянов, Павел Акользин.

Состояние команды: У «Сочи» наметился долгожданный прогресс после провального начала регулярки. По игре южане стали увереннее распоряжаться своими шансами, хотя общее турнирное положение остается крайне тяжелым.

Впервые в этом сезоне «Сочи» выдал серию из трех побед кряду. Тем временем в трех из четырех последних матчей аутсайдер Западной конференции не пропускал больше двух голов.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 23 матчах «Северсталь» заработала 26 очков и удерживает 6-ю строчку Запада, на 2 турнирных пункта отставая от московского «Спартака».

Последние матчи: Октябрьский календарь «Северстали» включил три встречи со «Спартаком». Первую череповчане проиграли в гостях (1:3), а следом — уступили «Локомотиву» (0:1).

В двух домашних матчах команда Андрея Козырева обыграла «Спартак» по буллитам (3:2), но уже на следующий день проиграла москвичам (1:5). Затем последовало гостевое поражение от «Шанхайских Драконов» (1:3).

Не сыграют: Геннадий Чалый, Иван Ремезовский, Эмиль Пьянов, Тимофей Давыдов, Егор Граф, Николай Буренов.

Состояние команды: Большой рывок «Северстали» в первые недели октября сменился спадом. Череповчане утратили прежнюю остроту в нападении и стали гораздо чаще «привозить» в обороне.

В шести последних матчах команда Андрея Козырева выиграла всего раз. Встреча со «Спартаком» 29 числа оказалась единственной на этом отрезке, в которой «Северсталь» забросила больше одной шайбы.

На что ставят в матче Сочи — Северсталь Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Северсталь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Северсталь» обыграла «Сочи» в восьми последних матчах кряду

В трех из четырех последних личных встреч была установлена ничья в основное время

В трех из четырех последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.88, ничья — в 4.39, победа «Северстали» — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Череповчане в последнее время испытывают трудности с результативностью, тогда как сочинцы заметно увереннее действуют в фазах затяжной обороны. С учетом неоднозначной формы «Северстали» южане дома могут претендовать на очки.

2.04 «Сочи» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Сочи — Северсталь принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.04.

Прогноз: «Северсталь» предпочитает скоростной хоккей, однако сочинцы сейчас неплохо справляются с давлением и не дают соперникам свободно распоряжаться шайбой в своей зоне.

1.90 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Сочи — Северсталь принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.