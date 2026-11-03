В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.
«Флорида»
Турнирное положение: «Флорида» в 15 матчах заработала 18 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. От трио лидеров «Пантерз» отстают на 2 балла.
Последние матчи: В конце октября «Флорида» сгорела «Оттаве» (1:5) и «Питтсбургу» (0:4), но затем обыграла «Чикаго» (3:2) и «Виннипег» (5:1).
Домашняя встреча с «Джетс» также завершилась победой команды Пола Мориса (5:2). В следующем матче «Пантерз» потерпели поражение от «Детройта» (3:5).
Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Брэд Маршан.
Состояние команды: После неудачного прошлого сезона «Флорида» возвращает прежнюю уверенность. Команда Мориса окрепла в нападении и даже с кадровыми потерями вновь преследует топов.
В конце октября «Пантерз» выдали серию из трех побед. Дважды на этом коротком отрезке «Флорида» отметилась пятью заброшенными шайбами и ни разу не пропустила больше двух голов.
«Чикаго»
Турнирное положение: После 15 матчей «Чикаго» находится на 15-й строчке Запада с 9 очками. От зоны плей-офф команду из Иллинойса отделяют 6 турнирных пунктов.
Последние матчи: Недавняя домашняя серия «Чикаго» включала в себя поражения от «Далласа» (0:4), «Монреаля» (1:4) и «Флориды» (2:3). Позднее «Блэкхокс» обыграли «Лос-Анджелес» (2:1).
На выезде команда Джеффа Блэшилла проиграла «Детройту» (1:4) и «Бостону» (4:5, ОТ), а по возвращении домой уступила «Колорадо» (2:5).
Не сыграют: Боуэн Байрам, Райан Эллис.
Состояние команды: Перестройка «Чикаго» приобретает очертания более конкурентоспособного проекта в будущем, тогда как текущие результаты «Блэкхокс» явно далеки от желаемых.
В семи последних матчах команда Джеффа Блэшилла потерпела шесть поражений. В ходе пяти проигранных встреч «Чикаго» непременно пропускал четыре и более голов. С 33 шайбами после 15 матчей «Блэкхокс» являются худшими на Западе по результативности.
Статистика для ставок
- «Флорида» победила в четырех последних личных встречах
- «Флорида» не проигрывает «Чикаго» на домашнем льду на протяжении девяти матчей кряду
- В трех из четырех последних личных встреч на льду «Флориды» было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.77, ничья — в 4.62, победа «Чикаго» — в 4.04.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: «Чикаго» по-прежнему дает массу свободы соперникам в собственной зоне. На домашнем льду «Флорида» должна воспользоваться слабой организацией обороны гостей и забрать инициативу.
Ставка: «Флорида» победит за 1.73.
Прогноз: Оборона «Чикаго» регулярно теряет плотность при затяжных атаках соперника. Хозяева умеют поддерживать давление несколькими звеньями и эффективно разыгрывать большинство.
Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3.5 за 1.88.