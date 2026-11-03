прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 4 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» с 19 очками в 21 матче занимает 11-е место на Востоке. До зоны плей-офф челябинцам не хватает двух очков.

Последние матчи: В конце октября «Трактор» обыграл дома «Ак Барс» (3:1) и «Сибирь» (2:1), после чего устроился на три поражения кряду.

На выезде команда Скотта Гордона уступила ЦСКА (1:5) и минскому «Динамо» (2:3). Накануне в Челябинске «Трактор» вновь проиграл столичным армейцам — на этот раз в овертайме (2:3).

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Не сыграют: Александр Рыков, Виталий Кравцов.

Состояние команды: Перестройка «Трактора» обернулась затяжным кризисом. Челябинцы заметно сдали в результативности и оказались далеко от привычных позиций на Востоке.

По количеству заброшенных шайб (43) «Трактор» в родной конференции опережает лишь «Авангард» и «Амур». В трех последних матчах команда Скотта Гордона заработала всего 1 турнирный балл.

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» набрал 25 очков в 21 матче и располагается на 3-й строчке Восточной конференции. От идущего вторым «Нефтехимика» астанинцев отделяют 2 пункта.

Последние матчи: Текущий затяжной выезд «Барыса» включил в себя три поражения подряд. Астанинцы уступили «Амуру» (2:5), «Адмиралу» (4:5, ОТ) и «Автомобилисту» (1:4).

В Беларуси команда Михаила Кравца сумела обыграть минское «Динамо» (1:0). Продолжилась же поездка еще одной победой казахстанцев — над «Шанхайскими Драконами» (4:2).

Не сыграют: Мади Диханбек.

Состояние команды: В нынешней форме «Барыс» заметно превосходит любые ожидания. Перестроенный состав оживил атаку и резким накатом позволил закрепиться среди лидеров Востока.

Накануне команде Михаила Кравца удалось прервать серию из трех поражений. Кроме того, в активе казахстанцев — 71 гол после 21 встречи. Так, «Барыс» обладает вторым лучшим показателем результативности в лиге.

На что ставят в матче Трактор — Барыс Букмекерские коэффициенты на матч Трактор — Барыс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Трактор» обыграл «Барыс» в девяти из десяти последних матчей

«Трактор» забивал 5 и более голов в трех из пяти последних личных встреч на своей территории

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.38, победа «Барыса» — в 3.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В последних матчах «Барыс» увереннее действует на выезде, тогда как челябинцы в целом переживают непростой период. Гости могут воспользоваться нестабильностью «Трактора» и зацепиться за очки.

1.83 «Барыс» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Трактор — Барыс принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.83.

Прогноз: Оборона «Трактора» недопустимо часто сбоит при быстрых атаках соперников. Астанчане же в своей игре здорово используют свободное пространство и поддерживают высокий темп.

2.20 Индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Трактор — Барыс позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 2.20.