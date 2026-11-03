В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 4 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Трактор»
Турнирное положение: «Трактор» с 19 очками в 21 матче занимает 11-е место на Востоке. До зоны плей-офф челябинцам не хватает двух очков.
Последние матчи: В конце октября «Трактор» обыграл дома «Ак Барс» (3:1) и «Сибирь» (2:1), после чего устроился на три поражения кряду.
На выезде команда Скотта Гордона уступила ЦСКА (1:5) и минскому «Динамо» (2:3). Накануне в Челябинске «Трактор» вновь проиграл столичным армейцам — на этот раз в овертайме (2:3).
Не сыграют: Александр Рыков, Виталий Кравцов.
Состояние команды: Перестройка «Трактора» обернулась затяжным кризисом. Челябинцы заметно сдали в результативности и оказались далеко от привычных позиций на Востоке.
По количеству заброшенных шайб (43) «Трактор» в родной конференции опережает лишь «Авангард» и «Амур». В трех последних матчах команда Скотта Гордона заработала всего 1 турнирный балл.
«Барыс»
Турнирное положение: «Барыс» набрал 25 очков в 21 матче и располагается на 3-й строчке Восточной конференции. От идущего вторым «Нефтехимика» астанинцев отделяют 2 пункта.
Последние матчи: Текущий затяжной выезд «Барыса» включил в себя три поражения подряд. Астанинцы уступили «Амуру» (2:5), «Адмиралу» (4:5, ОТ) и «Автомобилисту» (1:4).
В Беларуси команда Михаила Кравца сумела обыграть минское «Динамо» (1:0). Продолжилась же поездка еще одной победой казахстанцев — над «Шанхайскими Драконами» (4:2).
Не сыграют: Мади Диханбек.
Состояние команды: В нынешней форме «Барыс» заметно превосходит любые ожидания. Перестроенный состав оживил атаку и резким накатом позволил закрепиться среди лидеров Востока.
Накануне команде Михаила Кравца удалось прервать серию из трех поражений. Кроме того, в активе казахстанцев — 71 гол после 21 встречи. Так, «Барыс» обладает вторым лучшим показателем результативности в лиге.
Статистика для ставок
- «Трактор» обыграл «Барыс» в девяти из десяти последних матчей
- «Трактор» забивал 5 и более голов в трех из пяти последних личных встреч на своей территории
- В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.38, победа «Барыса» — в 3.21.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: В последних матчах «Барыс» увереннее действует на выезде, тогда как челябинцы в целом переживают непростой период. Гости могут воспользоваться нестабильностью «Трактора» и зацепиться за очки.
Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.83.
Прогноз: Оборона «Трактора» недопустимо часто сбоит при быстрых атаках соперников. Астанчане же в своей игре здорово используют свободное пространство и поддерживают высокий темп.
Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 2.20.