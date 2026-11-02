В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Металлург» 3 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Металлург»
Турнирное положение: хоккеисты из Магнитогорска занимают первое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 23 сыгранных матчах.
Последние матчи: «Металлург» на гостевом льду одержал победу над «Автомобилистом» (4:3). Весомый вклад в победу магнитогорского клуба внесли точные броски Валерия Орехова, Нэйтана Тодда, Андрея Козлова, Руслана Исхакова.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ), проиграл «Салавату Юлаеву» (4:5 Б), а также обменялся викториями с «Сибирью» (5:1, 2:5).
ЦСКА
Турнирное положение: в Западной конференции ЦСКА делит первое место с ярославским «Локомотивом». Обе команды набрали по 30 очков в 20 сыгранных матчах регулярного чемпионата.
Последние матчи: В минувшем туре армейцы на домашнем льду переиграли «Трактор» (5:1). В составе ЦСКА по шайбе забросили Марат Хайруллин, Максим Мамин, Дмитрий Саморуков, Иван Дроздов, Назар Привалов.
Не сыграют: в составе клуба потери отсутствуют.
Состояние команды: ЦСКА в последних матчах регулярного чемпионата одержал победу над СКА (3:1), «Нефтехимиком» (4:1) и проиграл «Автомобилисту» (1:5), «Спартаку» (0:2).
Статистика для ставок
- ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции
- «Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции
- «Металлург» обыграл ЦСКА в четырёх матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.30, а победа ЦСКА — в 2.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
Прогноз: «Металлург» уже обыграл ЦСКА в четырёх матчах подряд, обыграв армейцев со счетом 3:1, 5:4, 4:2, 7:0. Ожидаем от клуба из Магнитогорска очередной победы над армейцами.
Ставка: Победа «Металлурга» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Опять же можно сыграть на результативности матча, учитывая результативную игру «Металлурга» и ЦСКА, можно ожидать поединок с множеством заброшенных шайб.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.