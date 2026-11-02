«Металлург» не отдаст победу армейцам на домашнем льду?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Металлург» 3 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Металлург»

Турнирное положение: хоккеисты из Магнитогорска занимают первое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 23 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Металлург» на гостевом льду одержал победу над «Автомобилистом» (4:3). Весомый вклад в победу магнитогорского клуба внесли точные броски Валерия Орехова, Нэйтана Тодда, Андрея Козлова, Руслана Исхакова.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ), проиграл «Салавату Юлаеву» (4:5 Б), а также обменялся викториями с «Сибирью» (5:1, 2:5).

ЦСКА

Турнирное положение: в Западной конференции ЦСКА делит первое место с ярославским «Локомотивом». Обе команды набрали по 30 очков в 20 сыгранных матчах регулярного чемпионата.

Последние матчи: В минувшем туре армейцы на домашнем льду переиграли «Трактор» (5:1). В составе ЦСКА по шайбе забросили Марат Хайруллин, Максим Мамин, Дмитрий Саморуков, Иван Дроздов, Назар Привалов.

Не сыграют: в составе клуба потери отсутствуют.

Состояние команды: ЦСКА в последних матчах регулярного чемпионата одержал победу над СКА (3:1), «Нефтехимиком» (4:1) и проиграл «Автомобилисту» (1:5), «Спартаку» (0:2).

На что ставят в матче Металлург — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Металлург — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции

«Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Металлург» обыграл ЦСКА в четырёх матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.30, а победа ЦСКА — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Металлург» уже обыграл ЦСКА в четырёх матчах подряд, обыграв армейцев со счетом 3:1, 5:4, 4:2, 7:0. Ожидаем от клуба из Магнитогорска очередной победы над армейцами.

2.25 Победа «Металлурга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Металлург» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Металлурга» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Опять же можно сыграть на результативности матча, учитывая результативную игру «Металлурга» и ЦСКА, можно ожидать поединок с множеством заброшенных шайб.

2.20 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Металлург» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.