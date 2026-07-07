В The Athletic объясняют, почему новый контракт с Александром Овечкиным стал удачным решением как для «Вашингтона», так и для самой легенды НХЛ.

Александр Овечкин расставил все точки над i лишь 2 июля. Лучший снайпер в истории НХЛ, которому осенью исполнится 41 год, проведет сезон-2026/27 в составе «Вашингтона». Для российского форварда он станет 22-м на просторах США.

В какой-то момент — по крайней мере, для тех, кто внимательно следил за развитием событий, — решение, о котором накануне было объявлено официально, начало казаться практически неизбежным.

Возможно, это произошло на прошлой неделе, когда генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик публично дал понять, что два громких усиления линии нападения вовсе не означают, что клуб уже готов двигаться дальше без своей легенды — по крайней мере, на льду.

А может, переломным моментом стали многочисленные заявления руководителя «Кэпс» о том, что Овечкин предпочитает сначала посмотреть, как «Вашингтон» проведет ключевую часть межсезонья, и что его волнует лишь одно — возможность быть частью команды, которая движется в правильном направлении.

Не исключено и то, что все стало понятно еще в середине апреля, когда Овечкин провел последние — тогда они казались таковыми — две недели своей карьеры в НХЛ, упорно избегая разговоров о теме, которая буквально витала в воздухе.

Или же ответ лежал еще ближе — за несколько дней до этого, когда предполагаемое прощальное турне началось без его матери, Татьяны. Она осталась в России, и это стало едва ли не самым красноречивым сигналом, что клюшка ее сына приберегла немало точных бросков на ближайшие месяцы.

Теперь, впрочем, все это уже не имеет никакого значения. Решение принято, контракт с бонусами подписан. Если прощальное турне Овечкина и состоится, то, скорее всего, в более поздний срок. А пока впереди новый сезон, новые матчи и новый поток вопросов.

Между тем уже сейчас очевидно другое: и «Вашингтон», и его капитан оказались в куда более выгодном положении, чтобы получить именно то, чего хотели, — по-настоящему значимый сезон, способный достойно завершить карьеру уникального хоккеиста.

Овечкин возвращается в команду, которая обладает необходимыми рычагами, чтобы сформировать самый глубокий состав во всей лиге, а баланс в звеньях — компенсировать отсутствие в ростере игроков уровня действующей суперзвезды франшизы.

Александр Овечкин NHL / Getty Images

Еще до того, как стало известно окончательное решение Овечкина, межсезонье «Вашингтона» выглядело логичным завершением той перестройки на ходу, которой клуб занимался последние несколько лет.

Новый костяк команды, собранный из хоккеистов, сумевших перезапустить карьеру, — защитник первой пары Джейкоб Чикран, двусторонний центрфорвард Пьер-Люк Дюбуа, голкипер высокого класса Логан Томпсон и результативный форвард первого звена Дилан Строум — успел органично вписаться в коллектив вокруг Овечкина и Тома Уилсона.

Параллельно с этим в той или иной степени закрепились молодые игроки — форварды Алексей Протас и Илья Протас, крайний нападающий Райан Леонард и защитник Коул Хатсон.

Теперь эту перестройку можно считать практически завершенной. К старту нынешнего межсезонья у «Вашингтона» было свыше $30 миллионов свободного места под потолком зарплат, а руководство клуба открыто заявляло о намерении усилить линию нападения игроками самого высокого уровня.

Теперь же, после возвращения Овечкина, «Кэпиталз» вплотную приблизились к превышению верхнего лимита платежной ведомости.

Первым крупным приобретением столичного клуба стал Джордан Кайру — один из самых ярких атакующих форвардов топ-6, который в трех из четырех последних сезонов за «Сент-Луис» забрасывал не менее 31 шайбы.

По иронии судьбы в своем заключительном сезоне в составе «Блюз» результативность Кайру пошла на спад, поскольку канадец стал гораздо более универсальным и полезным в игре при равных составах.

В «Вашингтоне» рассчитывают, что такого рода «новый» уровень зрелости удастся совместить с его фирменной взрывной скоростью и выдающимся голевым чутьем — теми качествами, благодаря которым Кайру когда-то считался одним из ключевых игроков будущего для «Сент-Луиса».

И едва ли сейчас в НХЛ найдется главный тренер, лучше подходящий для такой задачи, чем Спенсер Карбери, который за три года работы сумел раскрыть сильные стороны практически каждого хоккеиста в составе.

Разумеется, первым в этом списке стоит Овечкин: в прошлом сезоне именно он стал лучшим снайпером «Вашингтона», несмотря на то что возрастные изменения в его катании и игре по всей площадке были заметны как никогда прежде. И Карбери заслуживает всех похвал, которые получил за эту работу.

Вторым серьезным усилением оказался бывший крайний нападающий «Баффало» Алекс Так — универсальный хоккеист, одинаково полезный в игре «пять на пять». Если бы ему удалось выйти на рынок свободных агентов, почти наверняка именно он стал бы самым высокооплачиваемым неограниченно свободным агентом этого лета.

Александр Овечкин NHL / Getty Images

Так способен стабильно забрасывать по 30 шайб за сезон, даже без включения в первую бригаду большинства — важный фактор для «Кэпиталз», которые, хотя и заняли в прошлом сезоне шестое место по количеству голов в формате «пять на пять» за 60 минут, забрасывали меньше, чем ожидалось статистически.

Работа Криса Патрика продолжилась и 1 июля — в первый день открытия рынка неограниченно свободных агентов. Так, «Вашингтон» подписал форварда третьего звена Буна Дженнера (контракт на 4 четыре года, средняя зарплата — 5,75 млн долларов за сезон) и защитника Винсента Деарне (4 года, 4,2 млн в год) — мощного праворукого оборонца, который надежно действует у своих ворот.

Впрочем, все эти решения сопряжены с весьма серьезными рисками. Пока остается открытым вопрос, какое место в обновленном составе займет Овечкин, правда, в «Вашингтоне» этот сценарий наверняка давно просчитали.

Джордан Кайру будет занимать под потолком зарплат по 8,125 млн долларов вплоть до 2031 года, и, хотя есть основания полагать, что под руководством Карбери он наконец раскроет весь свой потенциал, ранее этого не удалось добиться даже Джиму Монтгомери — одному из сильнейших тренеров в НХЛ.

Так, в свою очередь, подписал восьмилетний контракт со средней зарплатой 10,5 млн долларов за сезон. На момент написания Алексу 30 лет, а ведь именно скорость всегда была одним из главных компонентов его успеха в «Баффало».

Дженнеру и вовсе 33, а его силовой стиль игры уже начинает сказываться на эффективности. Что касается Деарне, то с точки зрения атаки он практически ничего не дает.

Но главные вопросы по-прежнему касаются верхних звеньев. Если опираться на модель Net Rating Дома Лущишина, большинство обладателей Кубка Стэнли обладают как минимум одним-двумя форвардами с рейтингом в районе +15. У нынешнего «Вашингтона» таких игроков нет. Зато сразу девять хоккеистов превосходят средний уровень в рамках своих предполагаемых ролей в составе.

Именно частью этой команды Овечкин решил остаться еще как минимум на один сезон. В официальном заявлении о своем возвращении он сказал, что хочет бороться за место в плей-офф и «иметь шанс». Руководство же «Кэпс» сделало все, чтобы этот шанс у него появился. Теперь остается понять, что сможет дать команде нападающий со своей стороны.