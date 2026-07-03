Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — последние три матча 1/16 финала

Австралия — Египет

21:00 мск, Арлингтон

Австралийская национальная команда является неожиданным участником плей-офф чемпионата мира, а вот египтяне туда вышли вполне прогнозировано. Для обеих команд данный результат уже считается удачным, а вот выход в 1/8 финала главного турнира четырехлетия будет грандиозным достижением . На сегодняшних соперников уже не давит результат, отсюда может выиграть зрелищность.

У сборной Австралии был непростой путь в плей-офф. В первой игре «соккеруз» неожиданно обыграли Турцию (2:0), но во втором матче проиграли США (0:2). Как итог — судьба австралийцев решалась в третьей игре. Там они сыграли в нужную обеим командам ничью с Парагваем (0:0) и со второй строчки в группе пробились в 1/16 финала. Подопечные Тони Поповича делают ставку на оборону и вряд ли будут что-то менять в своей тактике .

В настоящий момент австралийская «националка» занимает 27-е место в рейтинге ФИФА. Если австралийцы победят в этой игре, то смогут повторить свой лучший результат на чемпионатах мира. В 2006 и 2022 годах они добирались до 1/8 финала мундиаля. В стане чемпионов Кубка Азии и четырехкратных чемпионов Кубка наций ОФК на турнире выделяются Нестор Иранкунда, Коннор Меткалф и страж ворот Патрик Бич.

У египтян с выходом в плей-офф все было проще. «Фараоны» не проиграли ни одного матча на групповой стадии , набрали пять зачетных баллов и заняли вторую строчку в своем квартете. Египетская сборная поделила очки с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победила Новую Зеландию (3:1). Этого хватило главной команде Египта чтобы досрочно выйти из группы. Она смогла это сделать впервые с 1934 года и во второй раз в истории.

Подопечные Хусама Хасана показывают приличный футбол и вполне могут претендовать на высокий результат. Для этого у сборной Египта все есть. Не зря же она занимает 29-е место в рейтинге ФИФА. Семикратные обладатели Кубка африканских наций располагают такими игроками, как Мохамед Салах и Омар Мармуш, которые являются настоящими лидерами команды и ведут ее за собой.

Безусловно, сборная Египта считается фаворитом матча, но неуступчивых австралийцев точно нельзя сбрасывать со счетов. Они будут биться, сражаться и делать все, чтобы пройти дальше, но хватит ли им этого? Большой-большой вопрос.

сборная Египта globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Линар Мансуров ждет голы в этом матче, поэтому ставит на то, что обе команды забьют за 2.18.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Удобное время для просмотра и Мохамед Салах на поле, поэтому можно глянуть эту игру, а вообще же можно отсыпаться и настраиваться на следующие матчи.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Аргентина — Кабо-Верде

01:00 мск, Майами

Если без Аргентины сложно было представить плей-офф чемпионата мира, то вот выход туда Кабо-Верде стал настоящим сюрпризом . Теперь же мы имеем пару с явным фаворитом. Да, это тот случай, когда до игры можно назвать победителя. Но все ли так однозначно? Сейчас все вам подробно расскажем.

Аргентинцы на групповой стадии турнира совершенно не имели себе равных. Сначала «альбиселесте» разгромили Алжир (3:0), затем разобрались с Австрией (2:0), а потом сломили сопротивление Иордании (3:1). Лионель Месси в первой игре отметился хет-триком, во второй — дублем, в третьей — одним забитым мячом . Именно он является лучшим бомбардиром турнира с шестью забитыми мячами. А главная команда Аргентины набрала девять очков из девяти возможных и стала первой в своей группе.

Сборная Аргентины защищает чемпионский титул, добытый четыре года назад. Конечно, защита титула всегда является более сложной миссией, чем добыть трофей в первый раз . После группового этапа трехкратных чемпионов мира стали вновь называть одними из претендентов на победу в турнире. И все из-за Месси. Первой в рейтинге ФИФА команде все по плечу. 16-кратные чемпионы Южной Америки показали одну из лучших игр на групповом этапе, а их турнирная сетка является не столь сложной, поэтому чем черт не шутит?

Кабовердианцы же уже устроили настоящий праздник для своей страны. Команда впервые выступает на чемпионате мира и сразу же вышла из группы. «Креолы» не проиграли ни одного матча на групповой стадии, но и не побеждали. Все три игры «синих акул» завершились вничью — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). С тремя очками сборная Кабо-Верде заняла вторую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед только испанцев.

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Все любители футбола в один голос называют сборную Кабо-Верде главной сенсацией турнира. Конечно, от 67-й команды в рейтинге ФИФА такого точно не ждали, но Кевин Ленини, Беншимол и уже ставший настоящей звездой вратарь Возинья сделали невозможное. До этого самым большим достижением национальной команды Кабо-Верде были два четвертьфинала Кубка африканских наций .

Даже незнающий футбол человек сможет назвать явного фаворита данной встречи. Конечно, Аргентина не просто должна, а обязана побеждать в этой игре. Южноамериканская команда на две головы сильнее африканского коллектива, который попробует совершить очередную сенсацию . Кабо-Верде закроется и вопрос в том, насколько хватит команду.

сборная Аргентины globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев ожидает результативный футбол и минимум три забитых мяча, поэтому ставит на тотал больше 2,75 голов за 1.83.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Наличие Лионеля Месси на поле уже делает игру интересной. Конечно, матч может получиться «в одну калитку» и без интриги, однако посмотреть его рекомендуется, ведь играет один из претендентов на титул.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Колумбия — Гана

04:30 мск, Канзас

Самый ровный и интригующий поединок игрового дня. Обе сборные достаточно уверенно и без особых проблем прошли групповой этап. Обе команды являются опытными бойцами на мировых чемпионатах. Соперники не думают останавливаться на достигнутом и намерены пробиться в следующий раунд плей-офф. Сборные из Южной Америки и Африки обладают футболистами высокого класса и имеют равные шансы на успех . Должно быть интересно.

Колумбийская сборная имеет серию из пяти матчей без поражений — четыре раза «кофейщики» выиграли и один раз сыграли вничью. В своей группе на мундиале колумбийцы победами над Узбекистаном (3:1) и ДР Конго (1:0) досрочно обеспечили себе выход из группы, а ничья в последней игре с Португалией (0:0) позволила латиноамериканцам стать первыми в группе. Все заслужено, ведь команда у Колумбии действительно сильна.

Сборная Колумбии, которая занимает 13-е место в рейтинге ФИФА, в 2014 году доходила до четвертьфинала чемпионата мира и это является лучшим достижением команды на турнире. А вот Кубок Америки колумбийцам смог покориться в 2001 году. От подопечных Нестора Лоренсо ждут свершений на этом турнире, ведь команда с Луисом Суаресом, Луисом Диасом и Хамесом Родригесом в составе способна на многое . Хотя в России больше ждут игры краснодарца Джона Кордобы и экс-динамовца Хорхе Карраскаля.

Выступление ганской сборной на групповом этапе нельзя считать неожиданным , ведь еще до старта чемпионата мира многие думали, что «черные звезды» будут бороться за место в плей-офф, поскольку состав у команды добротный. Ганцы сразу же это подтвердили, победив Панаму (1:0) и сохранив ворота на замке в игре с Англией (0:0). Поражение от Хорватии (1:2) в последнем туре уже ничего не решало — сборная Ганы в плей-офф с третьего места.

Сборная Ганы выиграла только один из последних девяти матчей, но это не значит, что подопечные Карлуша Кейроша будут андердогами . В составе 73-й на данный момент команды в рейтинге ФИФА выделяются Томас Партей, Антуан Семеньо, Камалдин Сулемана и Джордан Айю. Четырехкратные чемпионы Кубка африканских наций на мировом чемпионате только один раз смогли дойти до четвертьфинала. Случилось это в 2010 году. Почему бы не повторить этот результат?

Конечно, небольшими фаворитами видятся колумбийцы. У них более поставленная игра и звездных игроков поболее, но с ганцами никому не бывает легко и они точно навяжут борьбу, в этом можно не сомневаться.

Луис Диас globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев ждем много голов в этой игре и ставит на тотал больше 2,5 за 2.25.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Главным минусом этой игры является ее время начала, но два будильника она точно заслуживает, ведь посмотреть будет на что. И Колумбию, и Гану можно назвать «темными лошадками», которые могут далеко зайти.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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