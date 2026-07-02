3 июля в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Австралия и Египет. Начало встречи — 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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Австралия: прагматизм «Соккеруз» на пути к историческому достижению

Турнирное положение: Сборная Австралии успешно преодолела групповую стадию, квалифицировавшись в плей-офф со второго места в группе D с 4 очками в активе. Для австралийцев этот раунд является монументальным вызовом: команда еще никогда в своей истории не выигрывала матчи на вылет на чемпионатах мира.

Последние матчи: «Соккеруз» провели групповой этап очень неровно, сделав ставку на строгую оборону. Австралия ярко стартовала с сухой победы над Турцией со счетом 2:0.

Однако во втором туре команда без шансов уступила хозяевам турнира — сборной США (0:2). В решающей игре против Парагвая австралийцы засушили игру, удержав нулевую ничью (0:0).

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Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Коллектив под руководством Тони Поповича силен своей физической мощью и жесткой игровой дисциплиной. Лидер полузащиты Джексон Ирвайн уже заявил, что команда гордится выходом из сложной группы и готова переписать историю.

Основная проблема австралийцев — явный дефицит креатива впереди: за три матча они забили всего два мяча, и те в первом туре. Оборона во главе с вратарем Мэтью Райаном выглядит надежно, но против техничной атаки им придется крайне тяжело

Египет: исторический плей-офф на фоне тревоги за Салаха

Турнирное положение: Сборная Египта пробилась в 1/16 финала со второго места в группе G, заработав 5 очков. «Фараоны» уступили лидерство Бельгии лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Египет впервые в своей современной истории зашел так далеко на мундиале.

Последние матчи: Египтяне прошли групповой этап без поражений. В первом туре они удержали стратегическую ничью с Бельгией (1:1).

Во втором смогли добыть свою первую в истории победу на ЧМ, переиграв Новую Зеландию со счетом 3:1. В заключительном туре Египет оформил путевку в плей-офф благодаря тяжелейшей ничьей со сборной Ирана (1:1).

Не сыграют: под вопросом участие главной звезды сборной Мохаммеда Салаха.

Состояние команды: Подопечные Хоссама Хассана демонстрируют очень сбалансированный футбол, но возможная потеря Салаха полностью меняет расклады. В его отсутствие бремя лидерства в атаке придется взять на себя Омару Мармушу и Махмуду Трезеге.

Египет выглядит фаворитом за счет более высокого общекомандного класса и контроля мяча, однако психологическое состояние игроков после травмы их капитана может стать уязвимостью.

На что ставят в матче Австралия — Египет Букмекерские коэффициенты на матч Австралия — Египет: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Египет еще ни разу не проигрывал на текущем ЧМ-2026

В товарищеском матче 2010 года Египет разгромил Австралию со счетом 3:0

Австралия не забивает больше двух мячей в 4 из последних 5 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Египта дают 2.48 а на Австралию — 3.40, ничью букмекеры оценивают в 2.95.

Прогноз: Несмотря на то, что обе команды умеют закрываться в обороне, сыграем на ожидании голов от каждой сборной. Этот мундиаль уже приучил коллективы, что без голов и агрессии в атаке невозможно выигрывать матчи.

2.18 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Австралия — Египет принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Обе сборные забьют в матче за 2.18.

Прогноз: Египет, как мы и описали, обладает более качественным подбором состава, поэтому для нас они фавориты во встрече. Однако Парагвай уже показал, что такое характер и удача. Сюрпризов не исключаем.

2.48 Победа Египта Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч Австралия — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа Египта в матче за 2.48.