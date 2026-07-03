Австралия и Египет подходят к 1/16 финала с разными сильными сторонами. Австралийцы прошли группу за счёт организации, терпения и очень плотной игры без мяча. Египет, наоборот, выглядит опаснее впереди: команда не проиграла в группе и впервые за долгое время получила шанс превратить успешный старт турнира в полноценный забег в плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+6' Перерыв в Далласе! Египет спокойно удерживает счёт, а Австралии нужно прибавлять во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+5' Бос лежит на газоне после подката Рабьи, не может подняться австралиец.

45+3' Иранкунда вроде бы пробил головой после навеса с левого фланга, но удар не получился, а мяч прилетел в руки Шобейру.

45+2' Вольпато сместился с правого фланга в центр и пробил – мимо ворот.

45+1' Салах головой зацепился за мяч в штрафной, но скинул прямо в руки Бичу.

45' Арбитр добавил пять минут к первому тайму.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 40 Владение мячом 60 3 Угловые удары 0 0 Офсайды 2 4 Фолы 3

44' Снова держит мяч Египет – кажется, не хватает класса австралийцам, чтобы навязывать борьбу за владение.

42' Офсайд зафиксировал арбитр в момент подачи Зико.

40' Ашур пошёл в прессинг на половине поля Австралии и получил по лицу от Боса. Штрафной подаст Египет.

38' Угловой заработала Австралия.

37' Отлично сыграл на выходе Шобейр! Иранкунда почти дотянулся до мяча в штрафной.

36' Бехич мощно пробил с линии штрафной — Шобейр на месте.

35' Зико потерял мяч на своей половине, но тут же вернулся в защиту и выбил мяч в аут.

33' Чиркати бил с отскоком от газона – Шобейр на месте.

32' При этом самому Хани в падении досталось намного больнее, нужна помощь врачей.

31' Штрафной заработали австралийцы, Хани сбил Иранкунду.

30' Шобейр всё-таки попробовал забросить на правый фланг в сторону Зико, получилось неточно.

28' Очень качественный контроль мяча от египетской сборной, не работает прессинг Австралии.

26' Игра возобновляется, с мячом Египет.

23' А вот и пауза на водопой. Отличный старт для сборной Египта, Австралии теперь придётся раскрываться.

23' Херрингтон с дальней штанги пытался пробить головой — мимо ворот.

21' Зико почти 1 на 1 с вратарём выскочил после паса Мармуша и не попал в створ! А ещё и офсайд был.

18' Почти заработали угловой австралийцы, но не дал корнеру случиться Рабья.

16' Мармуш здорово вошёл в штрафную с левого фланга и пробил после смещения — защитник накрыл.

13' ГООООООООЛ! Впереди Египет! Хафез подобрал мяч у штрафной, отлично навесил на дальнюю штангу, а там Ашур головой точно пробил в угол. 0:1, отлично реализовали стандарт египтяне.

Египтяне празднуют гол globallookpress.com

12' Зико заработал штранфной на левом фланге, Ирвайн грубовато пошёл в подкат.

11' Шобейр неудачно обработал мяч у своих ворот и чуть не оформил автогол – вовремя успел сориентироваться.

09' Ирвайн пытался разогнать контратаку после отбора и получил по ногам в центре поля.

07' Бос отлично протащил мяч по правому флангу и уже вошёл в штрафную, Рабья вовремя выбил на угловой.

05' Вольпато мощно пробил с левой из-за штрафной и попал в перекладину! Очень опасно было у ворот сборной Египта.

03' Никуда не спешат команды на старте, присматриваются друг к другу.

01' Австралийцы начали с центра, поехали!

До матча

20:58 Жара выше 34 градусов никак не повлияет на сегодняшний матч — крыша на стадионе в Далласе закрыта, внутри арены работают кондиционеры.

20:54 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Австралии и Египта.

20:50 Матч Аобслужит уругвайский арбитр Густаво Техера. Для него это первое назначение на игру плей-офф чемпионата мира: ранее на турнире он работал на встрече Мексики и Южной Кореи. Техера считается строгим судьёй, который быстро старается взять матч под контроль и жёстко реагирует на грубые фолы и споры с арбитром. На линиях ему помогут соотечественники Карлос Баррейро и Николас Таран, четвёртым судьёй назначен швейцарец Сандро Шерер, резервным ассистентом — Стефан Де Алмейда из Швейцарии. За ВАР будут отвечать Антонио Гарсия и Леодан Гонсалес из Уругвая, а также Бастиан Данкерт из Германии.

20:40 У Австралии без сюрпризов. Тони Попович оставил тот же состав, который сыграл 0:0 с Парагваем в последнем туре группы. Значит, снова ждём схему с пятью защитниками — она приносит результат, хотя смотреть такой футбол временами тяжело. Нестори Иранкунда начнёт один впереди, и ему придётся проделать огромный объём работы, чтобы помогать команде выходить из обороны. Отдельная история — 18-летний Лукас Херрингтон, самый молодой игрок в заявке Австралии сохранил место в старте после матча с Парагваем.

20:35 Главная новость для Египта и неприятная для Австралии — Мохамед Салах готов начать матч с первых минут. Вопрос только в том, хватит ли его на все 90 минут, а при необходимости и на дополнительное время, но сам факт возвращения в старт уже огромный плюс для команды. Тем более Салаху нужен всего один гол, чтобы сравняться с Хоссамом Хассаном, нынешним главным тренером Египта, в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю. Вместе с ним в атаке сыграет Омар Мармуш, так что Египет возвращается к максимально сильному сочетанию впереди после ротации в последнем туре группы с Ираном. Отдельно стоит следить за правым защитником Мохамедом Хани, на этом турнире он уже ярко показал себя в игре один в один, особенно против Жереми Доку.

20:30 Стартовый состав сборной Египта: Шобейр, Хани, Ибрахим, Хафез, Рабья, Ашур, Фати, Аттия, Зико, Салах, Мармуш.

20:25 Сборная Австралии начнёт плей-офф в таком составе: Бич, Бос, Чиркати, Суттар, Херрингтон, Бехич, Вольпато, Ирвайн, О'Нил, Меткалф, Иранкунда.

20:20 Ключевой вопрос — кто забьёт первым. Если Египет быстро найдёт гол, Австралии придётся выходить из привычного режима и рисковать больше обычного. Если же счёт долго останется равным, игра может стать вязкой и нервной, а тогда австралийцы смогут навязать максимум борьбы и будут искать шанс решить всё одним эпизодом.

20:15 Тактически матч может получиться довольно осторожным. Австралия вряд ли захочет раскрываться первой, а Египту важно не застрять в стерильном владении и не дать Иранкунде пространство за спиной защитников. Слишком высокий подъем флангов может помочь египтянам в атаке, но одновременно открыть именно те зоны, где Австралия любит убегать.

20:10 Главный ресурс Австралии — оборонительная структура. Команда Тони Поповича не обязательно будет много владеть мячом, зато умеет закрывать зоны, сбивать темп и ждать своего момента. Гарри Суттар важен в центре защиты, Джексон Ирвайн и Эйден О’Нилл должны держать середину, а Нестори Иранкунда остаётся главным вариантом для быстрых выходов вперёд. Для Австралии это, скорее всего, матч на терпение — важно выдержать давление, не раскрыться и найти шанс в переходе или на стандарте.

20:05 У Египта всё зависит от состояния Мохамеда Салаха. Если он готов играть на обычном уровне, у австралийцев сразу появляется проблема не только на фланге, но и между линиями, поскольку Салах может смещаться, открывать зоны для Омара Мармуша и сам завершать атаки. Если же минуты Салаха будут ограничены, нагрузка на Мармуша и Эмама Ашура резко вырастет, а Египту станет сложнее вскрывать плотный блок.

01:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18.