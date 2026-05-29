Goal.com аргументирует, почему Хвича Кварацхелия имеет наибольшие шансы выиграть «Золотой мяч» в 2026 году.

Во время недавнего выпуска подкаста братьев Кроос «Einfach mal Luppen» Феликс рассказал, что, делая заметки по ходу ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ, он записал фразу: « Хвича Кварацхелия, "Золотой мяч"». Тони признался, что тоже является большим поклонником грузинского футболиста, однако отметил одну проблему: «Он не станет чемпионом мира».

Это было вполне справедливое замечание со стороны экс-полузащитника «Реала». Чемпионат мира всегда оказывает огромное влияние на голосование за «Золотой мяч», а у Кварацхелии даже нет возможности сыграть на североамериканском мундиале этим летом, не говоря уже о том, чтобы завоевать трофей.

Но действительно ли неудача сборной Грузии в квалификации должна автоматически исключать этого виртуозного вингера из числа претендентов? В конце концов, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов не было игрока лучше него. И если Хвича вновь устроит мастер-класс по дриблингу в субботнем финале против «Арсенала», разве независимо от этого он не заслужит «Золотой мяч»?

Поддержка Дембеле

Скромный по характеру Кварацхелия в последнее время вообще-то чаще поддерживает кандидатуру Усмана Дембеле в борьбе на «Золотой мяч», нежели собственную.

«Усман — исключительный игрок. Сегодня вечером мы снова в этом убедились», — восхищённо заявил он после дубля француза в победном матче против «Ливерпуля» со счётом 2:0 на «Энфилде» 14 апреля.

«Он показал, почему выиграл прошлогодний "Золотой мяч". И он способен завоевать эту награду ещё не один раз».

У Дембеле действительно есть хорошие шансы сохранить титул лучшего футболиста мира, особенно учитывая, что наверняка будет игроком основы одного из главных фаворитов предстоящего ЧМ-2026.

Однако именно Хвича, а не Усман, больше всего выделялся в составе ПСЖ в нынешнем сезоне. Более того, можно утверждать, что грузин провёл решающую стадию текущей кампании даже более впечатляюще, чем его одноклубник вторую половину прошлого сезона.

Решающая перемена

Хотя сейчас при определении обладателя «Золотого мяча» учитывается весь клубный сезон, стоит помнить, что в начале 2025 года Дембеле всё ещё считался одним из самых ярких нереализовавших свой потенциал игроков мирового футбола. Лишь после того, как Луис Энрике перевёл его в центр атаки ПСЖ, удалось раскрыть его потенциал исполнителя топ-класса.

Внезапно он превратился из вингера, которого постоянно критиковали за расточительность в завершении атак, в одного из самых опасных и универсальных форвардов Лиги чемпионов. Экс-футболист «Барселоны» сыграл ключевую роль в первой в истории победе парижан в главном еврокубке, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами в матчах плей-офф.

Кварацхелия же, напротив, продолжал выступать на своей любимой позиции слева в атаке, но при этом именно он стал одной из центральных фигур, благодаря которым «Пари Сен-Жермен» второй год кряду вышел в финал турнира.

«Лучший игрок в мире»

Ни один футболист не принял непосредственного участия в бОльшем количестве голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, чем Хвича — на его счету 16 результативных действий. Из них 10 — забитые мячи, причём семь были забиты уже на стадии плей-офф.

Грузинский вингер был просто великолепен в обоих матчах разгрома «Челси» со счётом 8:2 в 1/8 финала, а затем получил свою третью кряду награду лучшему игроку поединка благодаря ещё одному блестящему выступлению в четвертьфинальной победе над «Ливерпулем» на «Парк де Пренс».

Однако многие считают, что по-настоящему одним из главных претендентов на «Золотой мяч» этого года Кварацхелия стал после эпичной победы над «Баварией» со счётом 5:4 на том же стадионе.

«Кварацхелия — лучший игрок в мире, и он будет становиться только сильнее», — заявил легенда нидерландского футбола Кларенс Зеедорф в эфире Amazon Prime после того, как увидел, как 25-летний форвард ярче всех проявил себя в матче, где на поле было множество суперзвёзд.

«Я даже не знаю, останется ли он на левом фланге, потому что он просто всегда понимает, что нужно делать в любой ситуации. В определённые моменты он буквально тащит команду на себе, и мне очень нравится его футбольный интеллект. Он создаёт численное преимущество в полузащите и одновременно способен решать эпизоды в атаке. Он просто невероятен».

Игрок для больших матчей

Уже давно стало очевидно, что Хвича — один из самых технически одарённых футболистов современности. Болельщики «Наполи» были настолько поражены его дриблингом, что начали сравнивать его со своим футбольным богом Диего Марадоной менее чем через два месяца после его малозаметного перехода из «Динамо» Батуми в июле 2022 года.

Луис Энрике нравится прозвище «Кварадона», и недавно он признался, что сам иногда его использует. Однако больше всего в грузинском исполнителе тренера восхищают не его технические качества, а его характер и отношение к игре.

Кварацхелия заслуженно считается футболистом, который особенно ярко проявляет себя в самых важных матчах. После того как вингер оформил дубль в поединке против «Нанта» 22 апреля, рулевой парижан даже пошутил: «Сегодня он всё перепутал — наверное, подумал, что проводит матч Лиги чемпионов!»

Тем не менее, хотя существует мнение, что некоторые игроки ПСЖ специально берегут силы для еврокубковых вечеров, Кварацхелии это совершенно не касается.

«Хвича весь сезон выступает на высочайшем уровне, — отметил Луис Энрике. — И я говорю не только о его атакующих качествах, о которых и так все знают. Я говорю о его характере, о том, как он действует в обороне, независимо от того, какой это матч».

Впрочем, так было не всегда.

Влияние Луиса Энрике

Сам Кварацхелия признавал, что в «Наполи» недостаточно внимательно относился к своим оборонительным обязанностям.

«С тех пор как я оказался в Париже, я значительно прибавил в этом компоненте и стал настоящим бойцом на поле, — рассказал он Le Parisien ранее в этом сезоне. — Я всегда стараюсь выкладываться на 100 процентов, даже в обороне, и главный тренер очень помог мне прогрессировать в этом отношении».

Действительно, грузинский форвард неоднократно подчёркивал, насколько большое влияние Луис Энрике оказал на его развитие за последние полтора года.

«Больше всего меня впечатлила его человечность, — признался Кварацхелия в интервью сайту УЕФА вскоре после перехода из "Наполи" в январе [2025 года]. — Роль тренера невероятно важна в карьере футболиста. Когда человек спокойно подходит к тебе и всё объясняет, его подопечный начинает ещё больше стараться понять требования и играть ещё лучше.

Луис Энрике заставляет тебя чувствовать — как на поле, так и за его пределами, — что ты обязан отдавать все силы: ради него, ради клуба и ради болельщиков. Он относится к тебе с огромным уважением и всегда предельно ясно объясняет свои идеи».

Результатом этих основанных на взаимном уважении отношений между футболистом и наставником стало превращение Хвичи практически в идеального исполнителя: трудолюбивого вингера с невероятно быстрыми ногами, который никогда не передерживает мяч. Благодаря этому он столь же работоспособен, сколь и эффективен.

По сути, когда Кварацхелия не обыгрывает соперников, он постоянно оказывает на них давление без мяча. Поэтому для любой команды, которой не повезло встретиться с ним на поле, он остаётся настоящим кошмаром все 90 минут матча.

Достойный победитель

В интервью Goal.com легенда «Арсенала» Рэй Парлор уже назвал Кварацхелию игроком ПСЖ, о котором команда Микеля Артеты должна беспокоиться больше всего перед субботним финалом Лиги чемпионов в Будапеште — и на то есть веские причины.

«Грузинский Джордж Бест» сейчас находится в феноменальной форме. Благодаря своему великолепному ассисту на Дембеле в ответном матче с «Баварией» на «Альянц Арене» Кварацхелия стал первым футболистом в истории, который отметился результативным действием в семи матчах кряду на стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Если ему удастся продлить эту впечатляющую серию в Будапеште, он почти наверняка поднимется на первое место в рейтингах претендентов на «Золотой мяч» ещё до начала чемпионата мира. Удержаться на вершине без участия в крупнейшем турнире планеты, конечно, будет непросто, и многое будет зависеть от того, как проявят себя его главные конкуренты на ЧМ-2026.

С тех пор как в 1995 году неевропейские футболисты получили право претендовать на «Золотой мяч», четыре из семи обладателей награды в годы проведения чемпионатов мира одновременно выигрывали и мундиаль: Зинедин Зидан (1998), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Лионель Месси (2023, благодаря успеху на чемпионате мира 2022 года, который был проведён зимой).

Пятый победитель, Лука Модрич, завоевал «Золотой мяч» в значительной степени благодаря тому, что получил приз лучшему игроку ЧМ-2018 в России.

Тем не менее, Кварацхелия может черпать вдохновение из примеров Месси и Криштиану Роналду. Ни один из них не выиграл чемпионат мира — Месси в 2010 году и Роналду в 2014-м, более того, оба провели те турниры далеко не лучшим образом. Однако это не помешало каждому из них впоследствии занять первое место в голосовании за «Золотой мяч».

Конечно, Кварацхелия пока, возможно, ещё не достиг их уровня игры или, что не менее важно, популярности. Однако это означает, что Тони Кроос вполне может оказаться неправ. То, что грузин совершенно точно не станет чемпионом мира в этом году, вовсе не означает, что он не сможет выиграть «Золотой мяч».

Если он выдаст ещё одно яркое и решающее выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, то станет одним из самых заслуженных обладателей этой награды.