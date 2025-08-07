Парадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса

В обновленный список «Клуба игроков мирового класса 2025 года» от GOAL вошли еще шесть игроков, в том числе четверо представителей «Пари Сен-Жермен». Однако Усмана Дембеле среди них нет, и это, без сомнений, удивит, а некоторых, возможно, даже разозлит.

Как известно, именно Дембеле считается главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году. Соответственно, напрашивается вопрос: с какой стати его нельзя назвать игроком мирового уровня? Ответ кроется не только в нюансах нашего определения этого субъективного термина — «мировой уровень» — и критериях отбора, но и в двойственной природе самого Дембеле.

Как мы знаем, два, казалось бы, противоречивых утверждения могут быть одновременно верны. Особенно когда речь идет об одной из самых неоднозначных фигур в мировом футболе — великолепном, но порой раздражающе нестабильном нападающем, который наконец-то раскрыл свой потенциал, но всё еще должен кое-что доказать.

«Потерянные» годы

У Лионеля Месси никогда не было сомнений в том, что Дембеле способен выйти на уровень мировых звезд. Еще в 2018 году аргентинец называл его «феноменом на футбольном поле». Единственной проблемой оставалось то, как Дембеле вел себя за его пределами.

Усман Дембеле globallookpress.com

Еще в период прорыва в дортмундской «Боруссии» появлялись тревожные сообщения о его недисциплинированности. А в «Барселоне» поведение француза почти постоянно становилось поводом для беспокойства. Даже с учетом того, что он был совсем юн, когда пришел в «Барсу», Дембеле не отрицал: он «потерял» пять лет карьеры на «Камп Ноу» из-за полного отсутствия профессионализма.

Он систематически опаздывал на командные собрания — в основном из-за пристрастия к видеоиграм, в которые играл до глубокой ночи. Его рацион не соответствовал уровню профессионального спортсмена и способствовал бесконечным травмам. Один из источников GOAL вспоминал, как в доме футболиста находили горы упаковок для фастфуда, а приготовленные поваром полезные блюда просто выбрасывались.

«Это хаотичная жизнь. Я никогда не видел алкоголя, но он совершенно не соблюдает режим отдыха. Вокруг него нет никакой структуры», — рассказывал Микаэль Найя, бывший повар игрока, в интервью Le Parisien.

Поэтому, даже признавая, что у Дембеле есть всё, чтобы стать «одним из лучших», бывший капитан «Барсы» Месси недаром добавлял, что всё зависит от самого Усмана.

«Я не работал так усердно, как сейчас»

Во время шестилетнего пребывания Дембеле в «Барселоне» несколько раз могло показаться, что он все-таки повзрослел и наконец-то готов начать оправдывать вложения клуба и веру в него.

Лионель Месси и Усман Дембеле globallookpress.com

В сентябре 2022 года, во время хорошего периода под руководством Хави, Усман уверял, что понял свои прежние ошибки.

«Травмы случались потому, что раньше, когда я был моложе, я не работал так усердно, как сейчас. Если хочешь стать великим игроком, нужно трудиться. Одна лишь техника — не спасет.

Раньше я этого не понимал, а теперь вижу: если не пахать и на поле, и вне его — ничего не получится.

Понятно, что если не работаешь — не получаешь удовольствия от футбола, мало играешь и постоянно травмируешься. Сейчас я стал сильнее», — признался он в интервью Sport и Mundo Deportivo.

«Разочарован»

К сожалению, этот яркий отрезок так и остался очередным ложным рассветом — одним из многих. Несмотря на это, «Барселона» продолжала верить в Дембеле.

Усман Дембеле globallookpress.com

Президент клуба Жоан Лапорта не раз повторял: «С такими гениями нужно обращаться по-особенному».

В интервью Жерару Ромеро на Twitch он объяснял: «Дембеле заслуживает особого отношения». Поэтому Усману снова и снова предоставляли новые шансы. Он стал завсегдатаем клуба под названием «последний шанс».

А потом он ушел — и сделал это в крайне неприятных обстоятельствах. Дембеле воспользовался пунктом в контракте, позволявшим ему покинуть клуб всего за 50 миллионов евро, половину из которых он забрал себе, а вторую — получила оставшаяся в недоумении «Барса».

Конечно, виной всему была сама «Барселона», ранее согласившаяся на такие условия. Но трудно было не посочувствовать Хави, который всё это время защищал Дембеле. «Я немного разочарован Дембеле. Он решил перейти в "Пари Сен-Жермен". И мы ничего не можем с этим поделать», — признался Хави летом 2023 года.

«Худший матч, который я когда-либо видел»

На самом деле, «Барса» действительно выиграла от ухода игрока, за которого когда-то заплатила 148 миллионов евро. За всё время он так и не смог забить больше восьми голов за сезон в Ла Лиге.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Мне нравятся талантливые футболисты, но еще больше — преданные делу.

Дембеле уже показал свою непреданность, когда отказался продлевать контракт. Очень легко целовать эмблему после гола или продавать "дым" в соцсетях. Стремление зарабатывать больше — нормально, но если ты действительно предан, ты не ставишь деньги на первое место и не говоришь одно сегодня, а другое — завтра.

Так что я скорее выпущу парня из "Ла Масии" или Рафинью, который выкладывается на каждой тренировке, чем того, кто сегодня выдает игру на 9 из 10, а завтра — на 3 из 10», — сказал Энрик Масип, советник Жоана Лапорты, в интервью SPORT.

Возможно, в словах Масипа звучала обида, но его замечание о раздражающей непостоянности Дембеле было абсолютно справедливым — и отражает суть того, почему француз не попал в «Клуб игроков мирового класса» от GOAL. Только сейчас, в 28 лет, он начал регулярно показывать уровень, соответствующий элите.

Не забывайте: мы говорим об одном из самых неудачных трансферов в истории «Барселоны» (а это уже само по себе многое значит). Об игроке атаки, который так и не забил ни одного гола на крупном международном турнире, несмотря на то, что представлял Францию на четырех крупных соревнованиях.

Да, Дембеле — чемпион мира, но эта медаль лишь подчеркивает его двойственность. На чемпионате мира в России в 2018 году он провел всего две минуты в плей-офф, а в финале ЧМ-2022 в Катаре сыграл настолько бездарно, что был заменен еще до перерыва.

«Дешаму пришлось что-то делать. Мы смотрели на автокатастрофу. Дембеле провел худший матч из всех, что я когда-либо видел», — говорил бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс во время финала ЧМ-2022.

Вспышка в 2025 году

Нельзя сказать, что результативность Дембеле резко выросла сразу после его перехода в Париж. В сезоне 2023/24 он забил всего три гола в Лиге 1, а также принял участие лишь в трех результативных атаках на пути «ПСЖ» к полуфиналу Лиги чемпионов.

Лишь в этом году — и именно в этом году, а не в сезоне — он начал стабильно выдавать яркие матчи каждую неделю.

Усман Дембеле globallookpress.com

На самом деле многие забывают, что и сам Дембеле, и «ПСЖ» включились в Лиге чемпионов только 22 января — в том самом матче против «Манчестер Сити». До того вечера он вообще не забивал, был исключен из заявки на матч второго тура против «Арсенала» по дисциплинарным причинам и пропустил игру с «Ред Булл Зальцбургом», потому что двумя неделями ранее глупо удалился в матче с «Баварией».

Но после матча против «Сити» всё изменилось. Во многом благодаря решению Луиса Энрике использовать Дембеле в роли центрального нападающего. Главный тренер «Монпелье» Жан-Луи Гассе назвал это «идеей века».

Результат превзошел все ожидания: Дембеле забил восемь голов на пути к первой в истории победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов, включая важнейшие мячи на «Энфилде» и «Эмирейтс».

Он также стал лучшим ассистентом команды в победной кампании Лиги чемпионов, отдав шесть результативных передач. Неудивительно, что именно Дембеле сейчас считается главным претендентом на «Золотой мяч»-2025 — награду, которая, по сути, давно превратилась в конкурс популярности, где почти всегда побеждают бомбардиры. Еще в начале года бывший игрок сборной Франции Людовик Жюли говорил: если Дембеле начнет регулярно забивать, он станет реальным кандидатом.

Однако было бы неправильно называть Дембеле важнейшим игроком «ПСЖ», поскольку в системе Луиса Энрике куда большую роль играют, например, Витинья или Ашраф Хакими. И уж тем более нельзя утверждать, что он доказал свой мировой уровень.

Истинное величие измеряется на дистанции, и сам Дембеле это прекрасно понимает.

Настоящее испытание

После победы «ПСЖ» над «Интер Майами» на Клубном чемпионате мира случился трогательный момент: Лионель Месси подарил счастливому Дембеле не только свою футболку, но и шорты, и даже бутсы, в которых провел матч в Атланте.

Усман позже поделился этой радостью в соцсетях, назвав встречу с бывшим одноклубником «воссоединением с величайшим всех времен».

Усман Дембеле и Лионель Месси globallookpress.com

Месси, безусловно, был рад видеть Дембеле: юное дарование, которое когда-то потерялось на «Камп Ноу», наконец-то обрело себя на «Парк де Пренс».

Сам Дембеле признался, что, несмотря на все великие составы в «Барсе» и игру бок о бок с Месси, именно команда Луиса Энрике доставляет ему наибольшее удовольствие.

Теперь перед Дембеле стоит настоящий вызов — сохранить блестящую форму первой половины 2025 года до ЧМ-2026 и наконец-то проявить себя на самой большой футбольной сцене.

Он продемонстрировал качества игрока мирового уровня в первой половине 2025 года, но по-прежнему остаются сомнения: способен ли он оставаться на этом уровне на протяжении длительного времени?

Мы знаем, что талант у него есть. Но есть ли желание? Как и всегда, всё зависит от самого Дембеле.