Странно, но логично: почему «ПСЖ» готов расстаться с Доннаруммой

Возможно, «Пари Сен-Жермен» и смог бы выиграть финал Лиги чемпионов без Джанлуиджи Доннаруммы. Но вот добраться до Мюнхена — точно нет.

Доннарумма шикарно провел все раунды плей-офф предыдущего розыгрыша ЛЧ. Пусть он и получил лишь одну награду «Игрок матча» (по итогам ответного матча с «Ливерпулем», который завершился серией пенальти), ни у кого не вызывал сомнений его вклад в победы над «Астон Виллой» и «Арсеналом». Главный созидатель команды Витинья назвал итальянского голкипера «MVP» после важной победы на «Эмирейтс».

Поэтому особенно странно было слышать от самого Доннаруммы после разгромной победы над «Интером» (5:0) в финале ОЧ, что он не уверен в своем будущем в столице Франции.

«Посмотрим в ближайшие дни», — сказал он сразу после финала в Мюнхене.

Прошло два месяца, и ситуация с его будущим в Париже стала еще более неопределенной.

Очевидно, многих интересует, почему лучшая команда Европы может расстаться с лучшим вратарем Европы?

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Важно понимать: в своем триумфальном походе в Лиге чемпионов «ПСЖ» далеко не всегда демонстрировал стабильность. По сути, их выступление можно разделить на два акта — разительно контрастных по качеству.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Команда Луиса Энрике оказалась на грани позорного вылета уже после общего этапа, когда в начале второго тайма решающего матча с «Манчестер Сити» на «Парк де Пренс» уступала 0:2. Потребовалось нечто сенсационное, чтобы не только перевернуть игру, но и спасти весь сезон.

В этом смысле для «Пари Сен-Жермен» можно выделить условный водораздел: до матча с «Сити» и после. И как никто другой, эту двойственность олицетворял сам Доннарумма.

Точно так же, как и команда, он совершенно не впечатлял в первых турах группового этапа и, как и большинство игроков стартового состава, откровенно провалил встречу с «Арсеналом» 1 октября в Лондоне, где «ПСЖ» уступил со счетом 0:2. На фоне общей безнадежности Луис Энрике не стал винить вратаря за то, что он не смог отразить не самый сложный удар Букайо Сака со штрафного.

«Честно говоря, я не собираюсь искать виноватых. Если и есть кто-то ответственный за поражение, то только я. Соперник был лучше в прессинге и выиграл больше единоборств. Нельзя выиграть матч, не выиграв ни одного единоборства. Мы заслужили это поражение», — сказал Энрике после матча.

Тем не менее, ошибка Доннаруммы вновь подняла вопрос о его статусе как безусловного первого номера команды.

Опасения

Еще в первый сезон работы Луиса Энрике в Париже начали ходить слухи, что испанец не слишком доволен навыками Доннаруммы в розыгрыше мяча и уже запросил вратаря, который бы чувствовал себя увереннее при игре ногами.

Сам тренер, разумеется, не подтверждал это публично. Более того, когда у Доннаруммы выдалась особенно неудачная неделя — три ошибки в трех матчах — и он получил красную карточку за грубый фол за пределами штрафной в игре с «Гавром», Энрике взял вину на себя.

«Джиджи сделал именно то, что я от него просил. Я требую от вратаря контролировать зону до последней трети поля, так что, если кто и виноват — это я.

Большую часть времени это работает. Когда не работает — ответственность на мне», — настаивал тренер.

«ПСЖ» уже нашел замену

Тем не менее, оставались подозрения, что при всех своих выдающихся качествах на линии ворот Доннарумма не совсем вписывается в футбольную философию Луиса Энрике.

Люка Шевалье globallookpress.com

Как и многие современные тренеры, бывший полузащитник сборной Испании хочет видеть вратаря, который умеет не только отражать удары, но и начинать атаки, тогда как с последним у Доннаруммы, несмотря на прогресс, всё еще бывают сложности.

Поэтому разговоры о возможном переходе более уверенного в игре ногами Люки Шевалье, начавшиеся еще в прошлом году, так и не утихли.

Ожидается, что вратарь сборной Франции в ближайшие дни перейдет из «Лилля» в «ПСЖ» за 40 миллионов евро.

Возникает очевидный вопрос: означает ли подписание Шевалье немедленный уход Доннаруммы?

Отсутствие прогресса в переговорах по новому контракту

Текущий контракт Доннаруммы истекает следующим летом, и «ПСЖ» предложил продлить соглашение. Проблема в том, что условия нового договора не устраивают ни самого вратаря, ни его агента Энцо Райолу.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Они ожидали контракт, который стал бы наградой за ключевую роль в исторической победе в Лиге чемпионов. Однако, по данным СМИ, предложенные условия включают пониженную фиксированную зарплату в размере 7 миллионов евро в год и еще до трех миллионов в виде бонусов, которые будут зависеть от результатов.

Даже если все бонусы будут достигнуты, это лишь повторит текущую чистую зарплату Доннаруммы — 10 миллионов в год.

Итальянец неоднократно заявлял, что его «приоритет» — остаться в Париже. Он привык к городу, где родился его сын, и с радостью подписал бы новый контракт, но, что важно, только на условиях, которые, по его мнению, соответствуют заслугам. По данным La Repubblica, речь идет о 12 миллионах евро в год.

Однако, как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» фактически поставил Доннарумме ультиматум: либо он подписывает предложенное соглашение, либо должен искать себе новый клуб.

Проблем с выбором новой команды точно не будет

Хотя трансферный рынок непредсказуем, сейчас кажется маловероятным, что Доннарумма согласится на условия, которые считает несправедливыми. Тем более что в его услугах заинтересованы многие клубы, особенно с учетом того, что «ПСЖ», по слухам, готов отпустить его за 40 миллионов евро, чтобы не потерять бесплатно через год и компенсировать покупку Шевалье.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

В 26 лет Доннарумма как раз вовремя напомнил всем о своем выдающемся умении отражать удары, и, по слухам, за его ситуацией внимательно следят как «Манчестер Юнайтед», так и «Манчестер Сити», несмотря на недавнее приобретение Джеймса Траффорда.

Кроме того, он, безусловно, стал бы серьезным апгрейдом для «Челси».

Также известно, что крайне амбициозный «Галатасарай» ищет вратаря мирового уровня. И, конечно же, ни один трансфер такого масштабного игрока не обходится без интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Продажа устроит обе стороны?

Некоторые источники утверждают, что «ПСЖ» не против сохранить и Доннарумму, и Шевалье в составе, позволив им побороться за место в старте в следующем сезоне. Тем более что сам Доннарумма уже оказывался в подобной ситуации, когда только пришЕл в Париж и конкурировал с Кейлором Навасом.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Однако трудно представить, что подобный сценарий устроит итальянца накануне чемпионата мира, особенно с учетом того, что Шевалье, скорее всего, будет фаворитом в этой дуэли.

Сам по себе факт трансфера 23-летнего француза лишь подчеркивает стремление «ПСЖ» интегрировать в команду как можно больше талантливых молодых игроков из Франции.

И никуда не деться от того, что Шевалье намного увереннее обращается с мячом, чем Доннарумма. Кроме того, по статистике прошлого сезона в Лиге 1 он опережает итальянца по многим ключевым показателям: «сухие» матчи — 11 против 4, процент отраженных ударов — 71,65% против 66,22%, длинные передачи — 158 против 62, «запуски» (по определению Opta: длинные мячи в свободные зоны или в зоны борьбы) — 61 против 16.

Все футбольные трансферы

Таким образом, если сторонам не удастся прийти к компромиссу, расставание «ПСЖ» и Доннаруммы этим летом выглядит весьма вероятным. Авторитет вратаря сейчас на самом высоком уровне со времен Евро-2020, и у него не будет проблем с поиском нового клуба, готового платить ему желаемую зарплату. А «ПСЖ» уже нашел ему замену.

Возможно, Доннарумма и был MVP парижан в их победной Лиге чемпионов, но его уход теперь выглядит логичным как с финансовой, так и с игровой точки зрения.