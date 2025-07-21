Заменить Модрича, продать Родриго и еще четыре трансферных шага, которые нужно сделать «Реалу»

После вылетаоказался в режиме антикризисного управления. Он назвал поражение отпоследним матчем сезона-2025 и подчеркнул, что настоящая работа начнется через пару недель — когда команда отдохнет, а он сможет детально проанализировать состав.

Тем не менее, ЧМ среди клубов наглядно показал, с какими проблемами придется столкнуться. В распоряжении Алонсо — россыпь звезд мирового уровня, но команда страдает от нехватки сыгранности и короткой скамейки. Приход Альваро Каррераса закрыл одну из брешей — позицию левого защитника, — однако по мере того как летнее окно движется к экватору, становится все очевиднее: перестройка в Мадриде далека от завершения.

В составе по-прежнему не хватает нескольких ключевых элементов. Уход Луки Модрича обнажил необходимость в опытном игроке в центре поля. Кроме того, ситуация с Родриго остается неопределенной: его будущее в клубе вызывает все больше вопросов. И хотя на левом фланге атаки у «Реала» достаточная глубина, в других зонах Алонсо, без сомнений, не отказался бы от новых игроков.

Заменить Модрича

Время Луки Модрича в «Реале» подошло к концу. Его лучшие годы остались позади, а количество игрового времени сокращалось из сезона в сезон. Хорват по-прежнему может приносить пользу — в «Милане» он вполне способен стать либо запасным с опытом, либо выходить в старте на отдельные матчи.

Но для мадридцев он превратился скорее в дорогостоящий тормоз для развития команды. Еще три года назад Карло Анчелотти говорил, что Модричу пора готовиться к «смене эпохи» на «Бернабеу» — и вот этот момент настал.

Лука Модрич globallookpress.com

Проблема в том, что для ухода легенды желательно иметь наготове полноценную замену. А с этим — беда. Модрича с его уникальным набором качеств практически невозможно заменить — такого второго просто нет и, возможно, уже не будет. В «Реале», возможно, видят временное решение в лице Арды Гюлера: парень невероятно талантлив, но все еще сыроват. Он выдавал яркие эпизоды, но закрепиться в основе так и не сумел.

С тех пор как клуб покинул Тони Кроос, мадридцы страдают от отсутствия опытного центрхава, который мог бы контролировать ритм и сохранять хладнокровие в самых напряженных матчах. Это не место для юнцов, только осваивающих ремесло.

Франко Мастантуоно выглядит интересным проектом с хорошим атакующим потенциалом, но «Реалу» нужен дирижер — спокойный, уравновешенный, без лишней суеты. Роль узкая, но крайне важная для клубов с большими амбициями. Модрич был в этом гениален. Теперь нужно найти нового мастера.

Продать Родриго

Когда же, наконец, эта сага закончится? История с Родриго порядком поднадоела. Он — классный левый вингер, которого либо упорно ставят в центр нападения, либо выпускают на правый фланг.

Родриго globallookpress.com

Такая схема еще работала у Анчелотти на раннем этапе, особенно когда Родриго выходил со скамейки и врывался в игру. Но сейчас бразильцу пора в клуб, где его сильные стороны на левом краю будут раскрываться по максимуму. Это нужно и ему, и всем остальным — и он, вероятно, это уже понимает.

Долгое время казалось, что «Арсенал» — логичный вариант: у «канониров» как раз не все ладно с Габриэлем Мартинелли. Но в Лондоне изменили трансферный приоритет и вместо вингера сосредоточились на поиске «девятки», а затем подписали Нони Мадуэке, способного сыграть с обеих сторон. Интерес «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» тоже упоминался, но скорее эпизодически.

С точки зрения «Реала» — уже не столь важно, куда именно он уйдет. На левом фланге Родриго не нужен, на правом — не вписывается в игру, а его контракт превращается в дорогую обузу. При этом на продаже бразильца можно хорошо заработать — а вырученные средства направить на усиление в других зонах. Пора действовать.

Сделать ставку на Конате

Во время презентации Трента Александера-Арнольда Флорентино Перес с ехидной улыбкой напомнил: у «Реала» и «Ливерпуля» отличные отношения. Для фанатов мерсисайдцев это прозвучало как пощечина.

Уход Александер-Арнольда станет болезненным ударом для «Ливерпуля» и вряд ли быстро забудется, даже несмотря на подписание Джереми Фримпонга. И вот теперь мадридцы, похоже, вновь наведались в Англию.

Ибраима Конате globallookpress.com

Еще менее года назад казалось, что Ибраима Конате вот-вот продлит контракт с клубом, но переговоры застопорились. И теперь уже сообщается об интересе со стороны «Реала» — контракт защитника истекает летом 2026 года.

Для мадридцев все складывается слишком логично. В распоряжении Хаби Алонсо нет надежного правого центрального защитника: Антонио Рюдигер чувствует себя увереннее слева, да и лучшие его годы — позади. Конате же — 26, на пике формы он входит в число лучших центрбеков АПЛ. К тому же, он предпочитает действовать именно справа в паре.

С учетом травматичной ситуации в обороне — Эдер Милитан до сих пор не набрал форму после операции на крестообразной связке — Конате нужен «Реалу» не как «хотелка», а как жизненная необходимость. И если мадридцы действительно хотят получить игрока, который может стать ключевым для «Ливерпуля» в ближайшие месяцы, — действовать надо уже сейчас.

Продлить контракт с Винисиусом

Похоже, время возможного ухода Винисиуса уже прошло. Все еще трудно представить, как он и Килиан Мбаппе смогут играть вместе — на Клубном чемпионате мира команда выглядела убедительнее, когда в атаке был кто-то один из них в паре с Гонсало Гарсией. Но бразилец, судя по всему, уходить не намерен.

Ирония в том, что у «Реала» — сразу два из пяти лучших футболистов мира. Когда они в форме, их дуэт — самый опасный в современном футболе, без преувеличений. Проблема в том, что в полной мере это проявляется крайне редко.

Килиан Мбаппе и Винисиус globallookpress.com

Очевидно почему: они оба действуют на одной позиции, и играют в схожем стиле. Летом, в рамках подготовки к сезону в США, Алонсо пробовал сдвинуть Вини на правый фланг, или подтягивать Мбаппе в центр — но связка выглядела неубедительно.

Так или иначе, Алонсо придется работать с обоими — никто из них не рвется на выход. Поэтому сейчас «Реалу» важно продлить контракт с Винисиусом, как минимум, чтобы поставить точку во всех слухах. Теперь задача тренера — выстроить такую систему, где они смогут дополнять друг друга. С учетом их уровня — это действительно приятная головная боль.

Найти стабильного правого вингера

Если Родриго не вписывается в картину, то кто должен закрывать правый фланг? У «Реала» есть несколько игроков, способных сыграть там, но ни один из них не выглядит идеальным решением — либо уровень не тот, либо их приходится отрывать от других позиций.

Иронично, но, пожалуй, Федерико Вальверде был бы лучшим вариантом в схеме 4-3-3, если бы не был столь важен в центре поля (а порой и на правом фланге обороны).

Браим Диас тоже может выйти справа, но пока не тянет на роль игрока стартового состава на регулярной основе. Есть и Арда Гюлер — интересный вариант, но Хаби Алонсо четко дал понять: турок видится ему скорее как глубоко играющий плеймейкер, а не фланговый игрок.

На деле «Реалу» нужен классический вингер: техничный, быстрый, с хорошим дриблингом и способностью держать ширину. Но на рынке таких — дефицит. Мохаммед Салах, Букайо Сака и Ламин Ямаль — топ-3 в мире, но ни один из них не по зубам, даже мадридцам. А за ними — ощутимый провал в качестве.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Любопытный вариант — Дезире Дуэ из «ПСЖ». У него будто прописан маршрут на «Бернабеу», но пока, возможно, рановато. В любом случае, «Реалу» нужен постоянный и надежный игрок на правом фланге, который создаст пространство и позволит центральным звездам делать свое дело.

Найти подмену на правый фланг обороны

Теперь на правом краю защиты у «Реала» главный человек — Трент Александер-Арнольд. Он будет играть либо в роли латераля, либо как более сдержанный правый защитник — в зависимости от того, какой подход выберет Алонсо.

Первоначально его должен был страховать Лукас Васкес, но он объявил об уходе из клуба на этой неделе. В итоге на правом фланге остаются Вальверде — универсал, способный подменить кого угодно, и травматичный Эдер Милитан. Получается как-то шатко.

Все футбольные трансферы

Слева — полный порядок: после прихода Альваро Каррераса у «Реала» уже четыре номинальных левых защитника. А вот справа — по сути, один полноценный. В академии талантов на эту позицию тоже немного, так что Алонсо придется проявить изобретательность.

Тратить крупную сумму на дублера Трента — сомнительная идея, но определенное усиление в глубину состава необходимо. Идеальный вариант — трансфер по типу Хоселу: надежный, недорогой, опытный игрок, способный выходить в нужный момент и давать отдых основному.