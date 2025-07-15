Каррерас снова в «Реале»: его отпустили бесплатно, а вернули за 50 миллионов

Истории в футболе часто идут по кругу. Но редко этот круг обходится в 50 миллионов евро. Альваро Каррерас стал ещё одним фрагментом перестройки обороны «Реала» при Хаби Алонсо — и самой громкой (за последнее время) иллюстрацией того, как футбол может зациклить судьбу игрока.

«Ушёл мальчиком, вернулся мужчиной»

Каррерас, которому в августе исполнится 22 года, подписал с «Реалом» шестилетний контракт до 2031 года. Его трансфер из «Бенфики» обошёлся мадридцам в 50 миллионов евро. Для самого игрока возвращение в «Реал» — это возвращение домой. «Я ушёл отсюда мальчиком, а вернулся мужчиной. Я горжусь тем, что нахожусь в этой команде, которая является лучшей в мире», — сказал он на презентации в Мадриде.

И это действительно символично. Ведь пять лет назад Каррерас покидал академию «Реала» бесплатно — на правах свободного агента — чтобы попытать счастья в «Манчестер Юнайтед».

Альваро родился в Ферроле, в Галисии, в 2003 году, в семье офицера гражданской гвардии и домохозяйки. Уже в детстве его выделяли за природную координацию, скорость и элегантность в движении. «Он никогда не был тем типом высоких, угловатых игроков. С самого начала играл на фланге — у него была потрясающая лёгкость в беге», — вспоминает бывший спортивный директор «Расинга» из Ферроля Хуанкар Фернандес.

Каррерас в молодёжке Реала globallookpress.com

Через «Галисия де Каранса» и «Депортиво Ла-Корунья» Каррерас попал в академию «Реала» в 2017 году, когда ему было всего 14 лет. Там он выигрывал чемпионаты Испании в каждом возрасте от U-15 до U-17, но к сезону 2019/20 начал терять позиции. Его последний тренер в академии, Тристан Селадор (теперь помощник Хаби Алонсо в первой команде), всё чаще использовал Каррераса в полузащите, а главным левым защитником считался Давид де ла Вибора.

Отъезд в Англию — и испытания в «МЮ»

В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, «Манчестер Юнайтед» предложил Каррерасу контракт, подписанию которого мадридцы не стали мешать. «Он проявил смелость. Он сказал клубу, что не чувствует веры в себя», — говорил в медиа источник из «Реала».

Альваро Каррерас в Манчестер Юнайтед globallookpress.com

В Англии Альваро быстро учил язык, помогал ему старший брат Фран, который переехал вместе с ним. В 2022 году Каррерас был признан лучшим игроком команды U-23 в «МЮ», начал тренироваться с первой командой и вызывался в юношеские сборные Испании. Но с приходом Эрика тен Хага судьба изменилась. Нидерландский тренер ценил скорость и атакующий потенциал испанца, но считал его недостаточно надёжным в обороне.

«Сообщение от Юнайтед было простым: тебе нужно уходить в аренду, потому что тен Хаг на тебя не рассчитывает», — рассказывал сам Каррерас в интервью The Athletic.

Сезон-2022/23 он провёл в аренде в «Престоне» в Чемпионшипе, сыграл 42 матча, сделал шесть ассистов и заслужил тёплые воспоминания у тренера Райана Лоу: «Он напоминал мне Трента Александер-Арнольда, только на левом фланге. Очень умный на поле, потрясающее отношение к работе».

Следующий сезон Каррерас начал в аренде в «Гранаде», но уже к январю «Юнайтед» решил продать игрока. Вместо того чтобы вернуть испанца в клуб, манкунианцы подписали Тайрелла Маласию в качестве дублёра Люка Шоу (а когда вообще последний раз видели Маласию на поле?). Каррерасу там места не нашлось.

Альваро Каррерас в Престоне globallookpress.com

Прорыв в «Бенфике» и сложный трансфер

В январе 2024 года Каррерас ушёл в аренду в «Бенфику» с правом выкупа за 6 миллионов евро. «Юнайтед» при этом сохранил опцию выкупа за 18 миллионов и 20 процентов от перепродажи сверх первоначальной суммы.

В Лиссабоне Каррерас наконец раскрылся. В сезоне-2024/25 он провёл 50 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Особенно он запомнился матчами Лиги чемпионов против «Барселоны», где уверенно сдерживал Ламина Ямаля.

Скорость, дриблинг и тактическая гибкость сделали Каррераса одним из самых востребованных левых защитников Европы. Не случайно именно его выбрал «Реал» для перестройки обороны, хотя рассматривались и другие варианты — например, Милош Керкез из «Борнмута» или Алехандро Гримальдо из «Байера».

Тем не менее, в соцсетях удивлялись, что мадридцы не активировали опцию обратного выкупа за 8 миллионов евро у Мигеля Гутьерреса из «Жироны» — вместо этого заплатили за Каррераса в шесть раз больше.

Альваро Каррерас в Бенфике globallookpress.com

Сделка по Каррерасу оказалась непростой. Президент «Бенфики» Руй Кошта, который готовится к переизбранию, упорно торговался и не хотел отпускать игрока до Клубного чемпионата мира. В итоге мадридцы согласились платить 50 миллионов евро, но в рассрочку.

«Бенфика» хотела, чтобы Каррерас выступал за клуб в США на Клубном чемпионате мира. Испанец действительно сыграл первые два матча турнира, но в последнем не вышел из-за дисквалификации по жёлтым карточкам, а затем остался в запасе против «Челси».

Один из близких к игроку источников говорил тогда: «Нельзя разрушать мечту молодого парня», когда сделка начала затягиваться. И мечта сбылась — Каррерас снова в «Реале».

Альваро Каррерас — часть новой эры «Реала»

При Хаби Алонсо «Реал» перестраивает оборону. В клуб уже пришли Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» и Дин Хёйсен из «Борнмута». Каррерас должен закрыть левый фланг, который в последние годы был ахиллесовой пятой мадридцев из-за травм Ферлана Менди и нестабильности Франа Гарсии.

Альваро Каррерас на презентации в Реале globallookpress.com

При этом возвращение воспитанника особенно важно для «Реала» в свете требований к количеству игроков, подготовленных в клубной системе, для заявки в Лигу чемпионов.

История Каррераса напоминает, насколько непредсказуемы футбольные судьбы. Мальчик, которого когда-то «Реал» не удержал бесплатно, возвращается в «королевский клуб» за 50 миллионов евро — с мечтой доказать, что место в основе мадридского гранда теперь по праву его.