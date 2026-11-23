23 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Эльче». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Леванте»
Турнирное положение: «Леванте» сражается за выживание в элите. На текущий момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» лишь на один пункт оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв в рамках Кубка Испании «Таранкон» — 2:1.
До того «Леванте» подписал мировую с «Сельтой» — 0:0, а вот поединок с «Атлетико» завершился поражением — 0:2. Команда победила лишь дважды в 12 матчах Ла Лиги.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Леванте» привычно имеет огромные проблемы с надежностью тылов, к тому же берет очки с явной натугой.
При этом «Леванте» ныне выглядит бледновато. Команда всеми силами пытается не завалиться в опасную зону, вот только результаты хромают на обе ноги. Зато в четырех последних домашних матчах с «Эльче» она победила трижды при одном паритете.
Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Леванте» постарается оторваться от зоны вылета.
«Эльче»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Эльче» набрал всего 10 очков в 12 матчах. А вот забить удалось 14 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита «Бетисом» — 0:2.
До того «Эльче» уступил еще и «Валенсии» — 0:1, а вот чуть раньше в Кубке страны переиграл скромный «Пинатар» — 3:1. Команда уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Эльче» умудрился победить в двух своих последних выездных матчах, да и вообще грезит желанием выбраться из трио аутсайдеров.
При этом «Эльче» в кадровом плане смотрится достаточно скромно. Зато Фер Ниньо настрелял шесть мячей в чемпионате. Вот только в двух последних матчах его прицел молчал. Вообще, реализация является бичом команды, не забившей в двух последних поединках.
И уж точно команда будет рисковать. «Эльче» в случае виктории гарантированно выберется из опасной зоны. Правда, эти три очка еще нужно набрать…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Леванте» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа «Эльче» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Леванте» пытается оторваться от зоны вылета, к тому же оппонент имеет проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Леванте» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Эльче» уступил в двух последних матчах
- «Эльче» проиграл всего в одном выездном матче
- «Леванте» дома уже 63 года не проигрывает «Эльче»
- Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч
- «Леванте» дома забивает в среднем больше двух мячей за матч