23 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Ленинградец». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Челябинск»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Челябинск» на девять очков отстает от зоны стыков. Команда забила 27 мячей при 29 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв ершистый «Велес» — 4:2.

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До того «Челябинск» одолел тульский «Арсенал» — 2:1, а вот чуть раньше обыграл еще и «Шинник» — 2:0. Под руководством Алексея Мелешина челябинцы явно ожили.

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Состояние команды: «Челябинск» нынче заметно прибавил в плане результатов, победив в трех своих последних матчах.

При этом «Челябинск» уже вряд ли реально поборется за выход в стыки. Все-таки кадровые ресурсы у команды не столь мощные, да и зависимость в атаке от кондиций Рамазана Гаджимурадова огромная. На его счету уже десять мячей в текущем первенстве. Тягач!

Наверняка команда будет действовать максимально активно. Челябинцы нынче на коне, да и алхимику Мелешину удалось найти победный эликсир.

«Ленинградец»

Турнирное положение: «Ленинградец» борется за выживание в лучшей лиге мира. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ленинградец» лишь на четыре очка опережает зону вылета. Команда забила 16 мячей при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» — 0:1.

До того «Ленинградец» не уступил «Ротору» — 1:1, а вот чуть раньше в серии пенальти вылетел от тех же хабаровчан из Кубка страны. «Областные» не побеждали в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Ленинградец» не преуспевает в плане реализации, да и победы даются команде слишком натужно.

При этом «Ленинградец» победил всего один раз в девяти выездных поединках первенства. Более того, в них команда забила лишь четыре мяча. Зато в пяти очных поединках с челябинцами «областные» добыли две победы при трех ничьих. Удастся ли снова не уступить?

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Областным» явно недостает пресловутой монолитности.

На что ставят в матче Челябинск — Ленинградец Букмекерские коэффициенты на матч Челябинск — Ленинградец: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.61. Ничья — в 4.06, выигрыш «Ленинградца» — в 5.59.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.90, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.93.

Прогноз: Челябинцы серьезно прибавили при Мелешине, тогда как «Ленинградец» крайне неудачно играет на выезде.

2.10 Победа «Челябинска» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Челябинск» — «Ленинградец» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Челябинска» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.08 на матч «Челябинск» — «Ленинградец» позволит вывести на карту выигрыш 2080₽, общая выплата — 3080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.

Пять причин, почему ставка зайдёт