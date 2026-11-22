23 ноября в 19-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Истиклол». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Баркчи» на три очка отстает от третьей позиции. Команда отличилась 26 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Хосилот» — 1:1.

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До того «Баркчи» подписал мировую с «Парваазом» — 0:0, зато поединок с «ЦСКА-Памиром» завершился успехом — 1:0. Команда не уступила в трех последних матчах.

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Состояние команды: «Баркчи» грезит о попадании в квартет сильнейших, к тому же в родных стенах в нынешнем чемпионате уступил всего два раза в десяти матчах.

При этом «Баркчи» явно постарается дать бой лидеру чемпионата Таджикистана. Вот только в девяти последних очных поединках команда уступила «Истиклолу». Более того, она ни разу в истории не обыгрывала этого соперника. Не сумеет это сделать и сейчас.

Команда уж точно будет действовать с явным расчетом на контратаки. «Баркчи» намерен зацепиться за драгоценные очки.

«Истиклол»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы элитного таджикского дивизиона.

При этом «Истиклол» на один пункт опережает ближайшего преследователя. А вот забить удалось 26 мячей при всего семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда с трудом одолела «Вахш» — 1:0.

До того «Истиклол» сумел переиграть «ЦСКА-Памир» — 1:0, а вот чуть раньше подписал мировую с «Эсхатой» — 1:1. Команда уступила всего дважды в текущем чемпионате.

Состояние команды: «Истиклол» пытается закрепиться на вершине местной табели о рангах, к тому же имеет сверхнадежные тылы.

При этом «Истиклол» в кадровом плане выглядит весьма солидно. Чемпионство близко, так что терять очки на ровном месте будет непозволительной роскошью. Вот только забивает команда чуть больше одного мяча за матч, что явно мало для кандидата в триумфаторы.

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. «Истиклол» уж точно активно понесется к владениям соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Истиклол» фаворитом с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.85, а победа «Баркчи» — в 5.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Истиклол» обязан прибавлять в плане реализации, к тому же соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

2.30 Фора «Истиклола» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Баркчи» — «Истиклол» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Истиклола» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что первый тайм поединка принесет паритет.

2.75 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Баркчи» — «Истиклол» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт