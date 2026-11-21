В этом экспрессе разберём встречи РПЛ, АПЛ и Серии А. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.39.

«Родина» — «Локомотив»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

Сейчас «Родина» с 12 очками занимает 13‑е место в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей. В прошлом туре команда потерпела гостевое поражение от «Ахмата» со счётом 0:1, а ранее переиграла на своём поле «Краснодар» (2:1) и уступила в Кубке России «Оренбургу» (1:2).

По ходу сезона в команде сменился главный тренер: один испанец, Хонатан Альба, сменил другого — Хуана Диаса. Сразу после этого «Родина» немного встряхнулась, но ненадолго. Также команда стала играть по иной схеме и теперь использует привычную для Альбы 3‑5‑2.

Перед этой встречей произошли изменения и в «Локомотиве» на тренерском мостике. Вместо покинувшего клуб Михаила Галактионова теперь железнодорожниками руководит легенда — Сергей Овчинников.

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Дела у «Локомотива» в таблице РПЛ ещё хуже, чем у «Родины»: сейчас он располагается в зоне вылета с 11 очками, хотя по составу, конечно, не должен там находиться. Приход Овчинникова точно взбодрит команду, и в оставшихся трёх турах результаты должны улучшиться.

Наш прогноз: «Локомотив» не проиграет — за 1,46.

«Аталанта» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Дела у «Аталанты» при Маурицио Сарри идут не лучшим образом: болельщики бергамасков критикуют его назначение и требуют отставки. Сейчас команда с 14 очками занимает лишь 12‑ю строчку в таблице Серии А.

В прошлом туре «Аталанта» с большим трудом переиграла аутсайдера «Монцу» в гостях со счётом 1:0, а до этого была ничья в Лиге конференций с «Кайратом» (1:1) и разгромное поражение дома в чемпионате от «Пармы» (0:3).

В отличие от «Аталанты», дела у «Интера» идут гораздо лучше: там очень довольны работой Кристиана Киву, хотя «нерадзурри» и занимают второе место в чемпионате, отставая на очко от неожиданного лидера — «Лацио».

В последнем туре «Интер» на своём поле уверенно разобрался с одним из своих конкурентов «Комо» со счётом 2:0, а ранее в гостях обыграл «Фейенорд» в Лиге чемпионов (3:0). В главном европейском турнире дела у миланцев тоже наладились. Сейчас «Аталанта» и «Интер» — команды разного уровня, тем более с учётом потерь в составе хозяев.

Наш прогноз: победа «Интера» — за 1,57.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер‑лига

После не самого лучшего старта «Ливерпуль» постепенно набирает обороты, а игроки всё лучше начинают понимать требования нового главного тренера Андони Ираолы. Сейчас мерсисайдцы уже на четвёртом месте, и от второй строчки «Брайтона» отставание — всего в 4 очка.

В 10‑м туре АПЛ перед паузой на игры сборных «Ливерпуль» в гостях переиграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:1, а до этого команда неожиданно в гостях уступила в Лиге чемпионов «Фенербахче» (2:3) и в чемпионате «Арсеналу» (0:1). Тем не менее игра радует глаз, а Исак вернулся на прежний уровень.

Манкунианцы начинают новую жизнь под руководством нового главного тренера — Маурисио Почеттино, который имеет опыт работы в АПЛ в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Челси».

Понятно, что за несколько дней аргентинский специалист не сможет коренным образом изменить ситуацию в команде, но необходимая встряска точно будет произведена. Пока «Манчестер Юнайтед» с 8 очками идёт в зоне вылета, но это точно не его место, и постепенно команда начнёт карабкаться по турнирной лестнице.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,48.

3.39 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,39.