Оторвётся ли «Осасуна» от зоны вылета?

прогноз на матч 13-го тура испанской Ла Лиги, ставка за 1.81

22 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Малага». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда находится на 16-м месте с отрывом в два пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: ранее в рамках 12-го тура национального чемпионата коллектив в домашних стенах разошёлся мировой с «Атлетиком» (1:1).

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Перед этим в предыдущем туре испанского первенства баскский клуб на выездном поле потерпел поражение от «Депортиво» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осасуна» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Трудно поверить, что такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на успех, тем не менее, с учетом перевеса в классе, а также на своем поле, шансы на это все же высоки.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Малага»

Турнирное положение: «Малага» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет пять очков в своем активе.

Команда находится на последнем, 20-м месте, а это зона вылета (18-20-я позиции), с отставанием в шесть баллов от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 12-го тура испанского первенства клуб в домашних стенах проиграл «Расингу» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, когда на выездном поле потерпел поражение от «Бетиса» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Малага» проиграла пять раз при двух ничьих и только одной победе.

Словом, у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать даже на ничью, тем более на выезде, а также если помнить о преимуществе соперника в классе.

Адриан Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

На что ставят в матче Осасуна — Малага Букмекерские коэффициенты на матч Осасуна — Малага: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Осасуна» не выиграла

в четырех из пяти последних матчей «Малаги» забивали больше двух голов

в пяти из шести последних матчей «Малаги» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.81. Ничья — в 3.60, выигрыш «Малаги» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.76.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости проиграли. Так было и в их в пяти из восьми последних выездных поединков.

Тем временем, хозяева превосходят соперника в классе.

1.81 «Осасуна» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Осасуна» — «Малага» позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Осасуна» победит за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку данный сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Малаги».

2.00 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Осасуна» — «Малага» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00