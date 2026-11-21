22 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Фрозиноне». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Милан»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Милан» на пять очков отстает от лидера. Команда забила 23 мяча при тринадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Дженоа» — 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Милан» в Лиге Европы уступил «Ференцварошу» — 0:2, а вот чуть ранее в дерби одолел «Интер» — 3:1. «Россонери» в пяти домашних поединках чемпионата добыли четыре победы.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Милан» намерен подтянуться к лидирующей группе, вот только нередко теряет очки буквально на ровном месте.

При этом «Милан» победил в двух последних поединках чемпионата. Да и в кадровом аспекте «россонери» выглядят симпатично. Плюс еще способен помочь команде нестареющий Лука Модрич. К тому же миланцы переиграли «Фрозиноне» в трех последних очных поединках.

Команда явно будет максимально активно атаковать. Миланцы борются за самые высокие места, к тому же явно способны прибавить в плане реализации.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Фрозиноне» всего на три очка отстает от пятой позиции. А вот забить удалось 24 мяча при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Кальяри» — 0:1.

До того «Фрозиноне» одолел «Торино» — 2:0, а вот чуть раньше разнес оборону «Лечче» — 5:1. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Состояние команды: «Фрозиноне» является одним из главных возмутителей спокойствия в Серии A, атакуя вполне результативно.

При этом «Фрозиноне» крайне неудачно играет на выезде. В пяти поединках вне родных стен команда разжилась всего одной победой. Да и миланцев она не обыгрывала еще ни разу в истории. На одной лишь волне эйфории долго не продержишься…

Безусловно, команда постарается зацепиться за очки. Свои шансы в контригре она наверняка будет иметь, вот только ими еще нужно воспользоваться.

На что ставят в матче Милан — Фрозиноне Букмекерские коэффициенты на матч Милан — Фрозиноне: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Милан» фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа «Фрозиноне» — в 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Милан» борется за самые высокие места, к тому же оппонент неудачно выступает на чужих полях.

2.25 Фора «Милана» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Милан» — «Фрозиноне» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.20 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Милан» — «Фрозиноне» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт