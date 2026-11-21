22 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Динамо»
Турнирное положение: «Динамо» намерено наконец-то выиграть чемпионат. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» имеет поровну очков с «Зенитом». Команда отличилась 23 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Факел» — 2:1.
До того «Динамо» нанесло поражение «Ахмату» — 2:0, а вот кубковый поединок с «Краснодаром» завершился поражением — 1:2. Команда победила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Динамо» постепенно набирает обороты, вот только календарь в оставшихся матчах текущего года у команды сложный.
При этом «Динамо» в двух последних очных встречах уступило «быкам». Москвичи уже полгода не обыгрывают кубанцев. Зато в шикарных кондициях находится лидер атак Константин Тюкавин. Форвард динамовцев наколотил уже 7 мячей в РПЛ. Надежны и динамовские тылы!
Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. Москвичам ни в коем случае нельзя отпускать в отрыв конкурентов.
«Краснодар»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Краснодар» на пять очков отстает от дуэта лидеров. А вот забить удалось 25 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение ЦСКА — 4:2.
До того «Краснодар» уступил «Родине» — 1:2, а вот чуть раньше в Кубке страны расправился с московским «Динамо» — 2:1. «Быки» победили в трех выездных поединках из семи.
Состояние команды: «Краснодар» все еще намерен побороться за самые высокие места, вот только отсутствие Никиты Кривцова сказывается.
При этом «Краснодар» в кадровом плане выглядит весьма выгодно. «Быков» буквально на себе тащит Джон Кордоба, отличившийся уже шестью забитыми мячами в РПЛ. В последнем поединке с «армейцами» на его счету дубль. Да и вообще, тот успех должен окрылить кубанцев.
И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ритме. Кордоба явно потерзает оборонительные редуты динамовцев.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.78, а победа «Краснодара» — в 3.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.83 и 2.13.
Прогноз: Команда Сандро Шварца способна поднатореть в плане реализации, к тому же кубанцы не столь удачно выступают на чужих полях.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.90.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Динамо» победило в двух последних матчах
- «Краснодар» пропускает в среднем больше одного мяча за матч
- Москвичи пропустили всего четыре мяча в семи домашних поединках
- «Динамо» в двух последних очных поединках уступило «быкам»
- «Краснодар» не побеждал в пяти последних выездных матчах