21 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Осер». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Монако»

Турнирное положение: «Монако» борется за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на четыре очка отстает от третьей позиции. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть скромный «Ле Ман» — 1:1.

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До того «Монако» в Лиге конференций переиграл «Норшелланн» — 2:0, а вот поединок с «Парижем» завершился неудачей — 1:3. Команда еще ни разу не уступила в домашних поединках.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Монако» имеет не столь надежные тылы, да и в плане реализации явно не преуспевает.

При этом «Монако» в кадровом плане выглядит довольно симпатично. Достаточно эффективен Александр Головин. Вот только россиянин пока не блещет результативными действиями, однако полезен в созидании. Плюс «монегаски» уже долгих семнадцать лет не проигрывают «Осеру».

И уж точно команда постарается подтянуться к группе лидеров. Головин и компания не намерены терять очки на ровном месте.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» борется за выживание в Лиге 1. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Осер» всего на два зачетных балла опережает опасную зону. Команда забила 13 мячей при 24 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила «Парижу» — 0:1.

До того «Осер» разгромно проиграл «Страсбургу» — 1:5, а вот чуть ранее подписал мировую с «Ле Маном» — 1:1. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Состояние команды: «Осер» крайне нестабилен в плане результатов, да и пропускает в среднем больше двух мячей за матч.

При этом «Осер» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла всего три зачетных пункта. Серия из трех матчей без побед также угнетает, к тому же все никак не выходит оторваться от группы аутсайдеров. Плюс голы даются натужно.

Наверняка команда будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Осер» в пяти выездных матчах умудрился пропустить 18 мячей.

На что ставят в матче Монако — Осер Букмекерские коэффициенты на матч Монако — Осер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.42. Ничья — в 5.00, выигрыш «Осера» — в 7.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Монако» выглядит в разы монолитнее оппонента, к тому же крайне неудачно выступающего на чужих полях.

2.05 Фора «Монако» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Монако» — «Осер» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Монако» — «Осер» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт