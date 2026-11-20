21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Лидс». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Челси»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» на два зачетных балла отстает от топ-4. Команда забила 19 мячей при шестнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Сандерленду» — 0:1.

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До того «Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» — 2:0, а вот чуть раньше в серии пенальти вылетел от «Ливерпуля» из Кубка лиги. «Аристократы» одолели «Лидс» в двух последних очных поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Челси» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего в половине матчей в рамках АПЛ.

При этом «Челси» в пяти матчах в родных стенах победил три раза. Команда намерена попасть в Лигу чемпионов, да и в кадровом аспекте выглядит на зависть многим. Вот только лондонцам очень не хватает травмированного Жоао Педро, успевшего забить пять мячей в АПЛ. Относительно эффективен Коул Палмер, записавший на свой счет три гола и три ассиста.

Наверняка команда будет максимально активно атаковать. «Аристократы» уже растеряли немало очков, так что нужно догонять квартет лидеров.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» бьется за выход в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» всего на два очка отстает от топ-5. Команда забила десять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Тоттенхэм» — 1:0.

До того «Лидс» потерпел поражение от «Борнмута» — 0:2, а вот чуть раньше расписал мировую с «Сандерлендом» — 0:0. «Павлины» не побеждали в пяти последних выездных поединках.

Состояние команды: «Лидс» не преуспевает в плане реализации, зато пропускает в среднем меньше одного мяча за матч.

При этом «Лидс» в гостях победил всего один раз в текущем чемпионате. Зато Доминик Калверт-Льюин отличился уже четырьмя голами в АПЛ. Правда, в пяти выездных матчах команда забила лишь три мяча. Самое время улучшать статистику!

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Павлины» способны преуспеть в контригре, да и оборона лондонцев не отличается сверхнадежностью.

На что ставят в матче Челси — Лидс Букмекерские коэффициенты на матч Челси — Лидс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.88. Ничья — в 4.01, выигрыш «Лидса» — в 4.27.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.81, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.16.

Прогноз: «Павлины» пытаются подтянуться к еврозоне, тогда как «Челси» на данном этапе не блещет стабильностью результатов.

2.02 «Лидс» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Челси» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: «Лидс» не проиграет за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Челси» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.90.

Пять причин, почему ставка зайдёт