прогноз на матч в борьбе за зону еврокубков АПЛ, ставка за 1.83

21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 15 очков в своем активе.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-5), которую замыкает «Челси», и в три — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата «Вишни» на выезде обыграли «Ипсвич» (2:1).

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Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также был на высоте, когда в чужих стенах обыграл пражскую «Спарту» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Араухо и Тот, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в восьми предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не знал другого исхода, кроме выигрыша.

Таким образом, хозяева выглядят очевидным фаворитом грядущей встречи, тем более если учитывать их более высокий уровень игры, а также поддержку своих трибун.

Маркус Тавернье и Эванилсон — лучшие бомбардиры команды в АПЛ с пятью голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет девять очков в своем активе.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе и с отставанием в шесть пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 10-го тура английского первенства «Лесники» на своём поле сенсационно обырали «Манчестер Сити» (3:1).

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался без баллов, когда теперь на выезде потерпел поражение от «Брентфорда» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Домингес и Хадсон-Одои, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ноттингем Форест» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Таким образом, у гостей плохая форма, чтобы рассчитывать даже на мировой исход, тем более на выезде, да еще и против более сильного соперника.

Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

На что ставят в матче Борнмут — Ноттингем Форест Букмекерские коэффициенты на матч Борнмут — Ноттингем Форест: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Борнмут» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.94. Ничья — в 3.65, выигрыш «Ноттингем Форест» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше двух мячей. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Тем временем, в трех из пяти последних выездных матчей гостей сыграл такой же расклад.

1.83 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Борнмут» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше двух мячей, ведь такой сценарий был реализован в их пяти из шести последних матчей.

2.75 «Борнмут» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Борнмут» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: «Борнмут» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.75