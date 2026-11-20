21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ипсвич». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 12 очков в своем активе.
Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в один балл от нынешнего соперника и с отставанием в четыре пункта от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата «Шпоры» на выезде потерпели поражение от «Лидса» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив уже набрал три балла, когда теперь на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Одобер и Симонс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» выиграл три раза и одном поражении.
Данная форма позволяет хозяевам уверенно подходить к грядущей игре, тем более с учётом преимущества в классе над соперником и поддержкой своих трибун.
Ян Паул ван Хекке — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 11 баллов в своем активе.
Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в три очка от зоны понижения в классе и с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 10-го тура английского первенства «Трактористы» на своём поле проиграли «Борнмуту» (1:2).
Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь на выезде сыграли вничью с «Халлом» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.
Таким образом, у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать даже на мировой исход, тем более на выезде, да еще и против более сильного соперника.
Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали меньше трех голов
- в трех последних матчах «Тоттенхэма» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.54. Ничья — в 4.50, выигрыш «Ипсвича» — в 5.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.56 и 2.34.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.
Тем временем, в двух из трех последних домашних матчей хозяев сыграл такой же расклад.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в пяти из шести последних выездных матчей «Ипсвича».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35