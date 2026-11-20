Вернётся ли «Тоттенхэм» к победам?

прогноз на матч середняков АПЛ, ставка за 2.01

21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ипсвич». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в один балл от нынешнего соперника и с отставанием в четыре пункта от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата «Шпоры» на выезде потерпели поражение от «Лидса» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив уже набрал три балла, когда теперь на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Одобер и Симонс, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» выиграл три раза и одном поражении.

Данная форма позволяет хозяевам уверенно подходить к грядущей игре, тем более с учётом преимущества в классе над соперником и поддержкой своих трибун.

Ян Паул ван Хекке — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 11 баллов в своем активе.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в три очка от зоны понижения в классе и с отставанием в пять пунктов от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 10-го тура английского первенства «Трактористы» на своём поле проиграли «Борнмуту» (1:2).

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь на выезде сыграли вничью с «Халлом» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Таким образом, у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать даже на мировой исход, тем более на выезде, да еще и против более сильного соперника.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

На что ставят в матче Тоттенхэм — Ипсвич Букмекерские коэффициенты на матч Тоттенхэм — Ипсвич: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали меньше трех голов

в трех последних матчах «Тоттенхэма» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.54. Ничья — в 4.50, выигрыш «Ипсвича» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.56 и 2.34.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Тем временем, в двух из трех последних домашних матчей хозяев сыграл такой же расклад.

2.01 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Тоттенхэм» — «Ипсвич» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в пяти из шести последних выездных матчей «Ипсвича».

2.35 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Тоттенхэм» — «Ипсвич» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35