20 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам 11-ти поединков текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 16 очков в своем активе.

Команда находится на седьмом месте с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Вильярреала».

Последние матчи: ранее в прошлом туре национального чемпионата клуб потерял очки, когда в чужих стенах сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в рамках 11-го тура испанского первенства коллектив на своём поле одержал победу над «Реал Сосьедадом» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Паредес, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Очевидно, что такой ход обещает хозяевам хорошие шансы на три очка, тем более при поддержке своих трибун, а также если учесть, что их уровень выше, чем у соперника.

Алекс Беренгер — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда находится на 13-м месте с отрывом в два пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 12-го тура испанского первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда теперь на выездном поле одержал победу над «Вильярреалом» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Можно подумать, что у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать даже на ничью, тем более на выезде, а также если помнить о преимуществе соперника в классе.

Роберто Фернандес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.

На что ставят в матче Атлетик — Эспаньол Букмекерские коэффициенты на матч Атлетик — Эспаньол: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Атлетика» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали больше двух голов

в четырех из шести последних матчей «Эспаньола» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.46. Ничья — в 4.60, выигрыш «Эспаньола» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их в пяти из семи последних домашних поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл и в 10-ти из 13-ти последних выездных матчей гостей.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Атлетик» — «Эспаньол» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку данный сценарий был реализован в трех последних матчах «Атлетика».

2.02 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Атлетик» — «Эспаньол» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: обе команды забьют за 2.02