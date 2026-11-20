20 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» по итогам 11-ти поединков текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 16 очков в своем активе.
Команда находится на седьмом месте с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Вильярреала».
Последние матчи: ранее в прошлом туре национального чемпионата клуб потерял очки, когда в чужих стенах сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).
Перед этим в рамках 11-го тура испанского первенства коллектив на своём поле одержал победу над «Реал Сосьедадом» (2:1).
Не сыграют: травмирован — Паредес, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл трижды и ни разу не проиграл.
Очевидно, что такой ход обещает хозяевам хорошие шансы на три очка, тем более при поддержке своих трибун, а также если учесть, что их уровень выше, чем у соперника.
Алекс Беренгер — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.
Команда находится на 13-м месте с отрывом в два пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 12-го тура испанского первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда теперь на выездном поле одержал победу над «Вильярреалом» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.
Можно подумать, что у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать даже на ничью, тем более на выезде, а также если помнить о преимуществе соперника в классе.
Роберто Фернандес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Атлетика» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали больше двух голов
- в четырех из шести последних матчей «Эспаньола» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.46. Ничья — в 4.60, выигрыш «Эспаньола» — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их в пяти из семи последних домашних поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл и в 10-ти из 13-ти последних выездных матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку данный сценарий был реализован в трех последних матчах «Атлетика».
Ставка: обе команды забьют за 2.02