В конце первого тайма матча против Боснии и Герцеговины Виктор Дьёкереш подошёл к одиннадцатиметровой отметке — первый пенальти он уже реализовал, однако теперь пробить захотел Александр Исак. Нападающие коротко поговорили, после чего мяч остался у Дьёкереша. Швед спокойно переиграл вратаря, оформил дубль и установил рекорд Лиги наций, забив в восьмом матче турнира подряд. На клубном уровне подобная уверенность в последние месяцы встречается куда реже. В нынешнем сезоне Дьёкереш отличился всего дважды за «Арсенал», провёл лишь один матч АПЛ в стартовом составе и окончательно уступил конкуренцию Каю Хаверцу. При этом в сборной при Грэме Поттере Дьёкереш остаётся незаменимым футболистом, забивает практически в каждом матче и продолжает подбираться к национальным рекордам. За последние восемь игр Лиги наций он отправил в ворота соперников 12 мячей, а Швеция уже обеспечила себе возвращение в элитный дивизион. Разница между выступлениями за клуб и сборную становится настолько заметной, что объяснить её одной лишь уверенностью нападающего уже трудно.

Восемь матчей с голами и спор за пенальти с Исаком

14 ноября на «Строберри-Арене» в Сольне собрались более 51 тысячи зрителей. Швеция принимала Боснию и Герцеговину и могла досрочно обеспечить себе первое место в группе B4 Лиги наций. Уже на пятой минуте Даниэль Свенссон открыл счёт после передачи Энтони Эланги, а вскоре Дьёкереш заработал пенальти. Степан Раделич не успел за нападающим и сфолил в штрафной, после чего пострадавший сам подошёл к мячу и удвоил преимущество хозяев. До перерыва шведы могли забить ещё несколько раз. На 23-й минуте Дьёкереш вывел Исака на пустые ворота, но гол отменили из-за небольшого офсайда у футболиста «Арсенала» в начале комбинации. Зато в компенсированное время Свенссон заработал ещё один пенальти, и Дьёкереш снова оказался у одиннадцатиметровой отметки.

На этот раз возможность пробить хотел получить Исак. После встречи Дьёкереш рассказал Aftonbladet, что партнёры обычно делят между собой исполнение пенальти, но в конкретном эпизоде он решил взять ответственность на себя. Исак подтвердил, что тоже рассчитывал на удар, однако спорить не стал — партнёр значился основным исполнителем. Никакого конфликта между форвардами не возникло, а второй точный удар позволил Швеции уйти на перерыв при счёте 3:0.

Дуэт нападающих сборной Швеции globallookpress.com

Сам Дьёкереш после матча признал, что во втором тайме шведы слишком рано расслабились и едва не отпустили результат, однако для него лично встреча стала исторической. Нападающий первым в истории Лиги наций сумел забить в восьми матчах подряд, а предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял семь встреч. За эту серию Дьёкереш отличился 12 раз, включая четыре мяча Азербайджану в ноябре 2024-го. Всего в Лиге наций у него 16 голов, и по этому показателю швед уступает лишь Эрлингу Холанну, на счету которого 23. Роналду, Митрович и другие известные бомбардиры турнира остались позади. Дубль также позволил Дьёкерешу подняться на девятое место в списке лучших снайперов сборной Швеции. Теперь у него 27 голов в 42 матчах, столько же, сколько было у Агне Симонссона, которому потребовалась 51 встреча. До национального рекорда Златана Ибрагимовича ещё далеко — тот забил 62 мяча, но нынешняя результативность Дьёкереша позволяет всерьёз обсуждать его место среди лучших нападающих в истории страны.

Поттер нашёл способ использовать его главные качества

Дьёкереш стал ключевой фигурой сборной ещё до ноябрьских рекордов. В марте 2026 года именно он практически в одиночку решил судьбу шведской команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Сначала оформил хет-трик против Украины, а затем забил победный мяч Польше в концовке финальной встречи. Швеция отправилась на мундиаль, хотя осенью 2025-го её положение после неудачного отбора казалось почти безнадёжным. Большую роль в преображении команды сыграл и Грэм Поттер, который принял сборную после увольнения Йона-Даля Томассона и быстро сделал ставку на сильные стороны своих нападающих. В интервью The Independent от 11 ноября он рассказывал, что перед мартовскими стыками у штаба было всего полтора дня на подготовку. Поэтому вместо сложных комбинаций Поттер сосредоточился на надёжной обороне, стандартах и быстрых контратаках.

В марте 2026 года Дьёкереш оформил хет-трик против Украины globallookpress.com

По словам тренера, Дьёкереш и Эланга относятся к числу лучших футболистов мира, когда получают возможность атаковать свободное пространство. Такая оценка хорошо объясняет, почему Поттер старается не заставлять своего главного бомбардира постоянно участвовать в коротких розыгрышах. В нынешней Лиге наций Дьёкереш в трёх из четырёх матчей перед ноябрьской встречей с Боснией играл в паре с другим нападающим. Рядом с ним появлялись Исак, Беньямин Нюгрен и Бесфорт Зенели. При этом сам Дьёкереш оставался неизменной частью атаки, даже когда Поттер менял его партнёров.

В сборной у шведа есть возможность чаще уходить в свободные зоны, открываться за спины защитникам и атаковать штрафную с разбега. Второй форвард связывает центральных защитников, а быстрые фланговые игроки помогают растягивать оборону соперника. Дьёкерешу не приходится постоянно бороться за мяч спиной к воротам, как это нередко случается в «Арсенале». По подсчётам Squawka на основе статистики Opta, в первых четырёх матчах нынешней Лиги наций Дьёкереш наносил в среднем 2,87 удара за 90 минут, из которых 1,3 приходились в створ. На каждые 90 минут приходилось также 1,3 явного голевого момента. Для сравнения: в АПЛ с момента перехода в «Арсенал» его средние показатели составляли 2,13 удара, 0,86 попадания в створ и 0,9 явного момента.

Грэм Поттер globallookpress.com

Важна и роль Дьёкереша без мяча — в Лиге наций страйкер возвращал владение в последней трети поля всего 0,26 раза за 90 минут. Нюгрен и Зенели выполняли эту работу значительно активнее, позволяя партнёру сохранять силы для завершающей стадии атак. Шведская сборная при этом достаточно много контролирует мяч: в первых четырёх матчах турнира её среднее владение составляло 52,38%. Поттер не считает недостаток игровой практики в клубе серьёзной проблемой для нападающего. В ноябрьском интервью The Independent тренер отметил, что Дьёкереш одинаково хорошо выступал за сборную как при регулярных матчах за «Арсенал», так и после потери места в основном составе. Англичанин отдельно похвалил его физическую подготовку и профессиональное отношение к работе.

Впрочем, шведская система тоже не безупречна. На летнем чемпионате мира команда Поттера начала с разгрома Туниса (5:1), но затем сама получила пять мячей от Нидерландов, сыграла вничью с Японией и вылетела в 1/16 финала после поражения от Франции (0:3). Даже с Дьёкерешем и Исаком в атаке шведам пока не хватает стабильности против сильнейших сборных.

За £55 млн получили чемпиона Англии, но не нового Холанна

Летом 2025 года переход Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга» стал одним из самых обсуждаемых трансферов в Европе. За два сезона в Португалии швед забил 97 мячей в 102 матчах чемпионата, а во всех турнирах только за сезон-2024/25 отличился 54 раза. В Лиге чемпионов он оформил хет-трик против «Манчестер Сити» и заставил говорить о себе как об одном из самых результативных форвардов континента. «Арсенал» заплатил за нападающего около £55 млн с возможными бонусами ещё на £8 млн. Лондонцам давно не хватало классического завершителя атак, а несколько неудачных попыток выиграть чемпионат усиливали давление на Микеля Артету. От Дьёкереша ждали голов, которые помогут наконец прервать затянувшуюся борьбу за титул.

Дьёкереш в «Спортинге» globallookpress.com

Первый сезон получился противоречивым, хотя закончился для клуба долгожданным чемпионством. «Арсенал» выиграл АПЛ впервые за 22 года и добрался до финала Лиги чемпионов, а Дьёкереш стал лучшим бомбардиром команды с 21 голом во всех турнирах. В чемпионате он отличился 14 раз, но значительную часть сезона провёл в поисках привычной результативности. По информации TNT Sports, за 55 матчей швед отыграл 3479 минут и забивал в среднем раз в 166 минут. Для сравнения: Кай Хаверц отличался раз в 152 минуты, а Габриэл Жезус — раз в 165, хотя оба провели гораздо меньше времени на поле из-за травм.

Особенно показательным оказался показатель ожидаемых голов. Дьёкереш закончил сезон с 21 голом при 20,2 xG, практически полностью реализовав тот объём моментов, который создавали ему партнёры. Проблема заключалась в другом: моменты возникали заметно реже, чем в Португалии, где форвард привык завершать гораздо больше атак. К началу нового сезона его положение осложнилось возвращением Хаверца, который восстановился после травм и снова стал основным центральным нападающим «Арсенала». В первых десяти турах АПЛ Дьёкереш лишь однажды появился в стартовом составе, а его суммарное игровое время в чемпионате достигло 181 минуты за семь встреч.

Дьёкереш с мячом globallookpress.com

К середине ноября швед провёл 14 матчей во всех турнирах, но забил всего дважды. Первый гол пришёлся на неожиданное поражение от «Флитвуда» в Кубке английской лиги, второй — на победу над пражской «Славией» (2:1) в Лиге чемпионов. В той встрече Дьёкереш также сделал результативную передачу и получил положительные оценки за игру, однако следующий матч АПЛ против «Халла» снова начал на скамейке запасных. Сам футболист не скрывает разочарования из-за недостатка игрового времени. Ещё в сентябре он признал, что должен прибавлять, чтобы заслужить место в составе. При этом Дьёкереш положительно отзывался об общении с Артетой и подчёркивал, что намерен бороться за игровую практику. 13 ноября журналисты вновь спросили его о будущем в «Арсенале», а швед ответил, что хочет остаться в клубе и даже отношения с тренером назвал хорошими. По его словам, перед матчами они регулярно обсуждают особенности соперников и задачи, которые ему предстоит выполнять на поле.

Виктор Дьёкереш и Кай Хаверц globallookpress.com

В «Арсенале» Дьёкереш слишком часто остаётся без мяча

На первый взгляд, игровой стиль «Арсенала» должен подходить результативному форварду. Команда Артеты контролирует мяч, много времени проводит на чужой половине поля и располагает такими футболистами, как Букайо Сака, Мартин Эдегор и Нони Мадуэке. Однако большое количество передач в атакующей трети не обязательно означает, что центральный нападающий регулярно получает мяч в опасных позициях. По данным Squawka, с момента перехода в «Арсенал» Дьёкереш в среднем совершает всего 26,9 касания за 90 минут АПЛ, из которых 5,64 приходятся в штрафной соперника. Лондонцы при этом владеют мячом почти 57% игрового времени и выполняют около 157 передач за матч в последней трети поля. Команда много атакует, но швед нередко остаётся в стороне от этих розыгрышей.

Микель Артета и Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Ситуация особенно заметна против соперников, которые глубоко садятся в оборону. В «Спортинге» Дьёкереш мог получить мяч на свободном пространстве, развернуться и на скорости пройти к воротам. В Англии центральные защитники часто встречают его уже в плотной штрафной, где значительно труднее использовать мощь и длинный шаг. Артета требует от центрального форварда более разнообразной работы. Хаверц активно опускается в полузащиту, помогает создавать численное преимущество между линиями и освобождает зоны для подключений партнёров. А Дьёкереш значительно опаснее, когда атакует свободное пространство лицом к воротам. При этом участие в коротком пасе и своевременный отход из штрафной пока даются ему не столь естественно.

Проблему хорошо иллюстрируют отдельные матчи начала сезона. В сентябрьской встрече с «Наполи» Дьёкереш не нанёс ни одного удара, хотя «Арсенал» владел мячом почти 58% времени и пробил по воротам соперника 26 раз. В кубковом матче против «Ипсвича» у шведа был лишь один удар, несмотря на заметное преимущество лондонцев во владении. Даже с учётом малого количества игрового времени такая статистика заставляет задуматься. Как отмечал Sky Sports в начале ноября, после восьми туров чемпионата защитники «Арсенала» суммарно забили больше, чем центральные нападающие команды. Хаверц тоже переживает затяжную безголевую серию, хотя Артета продолжает отдавать предпочтение немцу благодаря его универсальности.

Дьёкереш борется за мяч globallookpress.com

Дьёкерешу пока не удалось стать полноценной альтернативой в позиционном нападении. При этом собственные сильные стороны он не растерял: мощные рывки, умение продавливать защитников, высокий темп на свободном пространстве и уверенная игра при завершении атак прекрасно работают в сборной Швеции. Ещё одна важная разница заключается в игровом времени — в первых четырёх матчах нынешней Лиги наций Дьёкереш провёл 345 минут, нанёс 11 ударов и 22 раза коснулся мяча в штрафной соперника. В АПЛ за семь встреч он отыграл всего 181 минуту, поэтому сравнивать абсолютные показатели результативности при такой разнице в нагрузке было бы неправильно, однако даже пересчёт на 90 минут показывает преимущество шведской сборной по количеству моментов для форварда.

Календарь и таблица АПЛ

Впереди у Дьёкереша заключительный матч группового этапа Лиги наций против Польши 17 ноября. Шведы уже гарантировали себе повышение в классе, поэтому могут позволить себе сыграть без турнирного давления. Через несколько дней «Арсенал» вернётся к чемпионату Англии и встретится с «Ньюкаслом». Дьёкереш подходит к этой встрече с рекордом Лиги наций, но без единого гола в нынешнем сезоне АПЛ. Артета пока предпочитает Хаверца, а сам швед не собирается покидать клуб. После дубля против Боснии у него появилось ещё два аргумента в пользу возвращения в основу, хотя для тренера важнее будет то, сможет ли нападающий получать такие же моменты в футболке «Арсенала».