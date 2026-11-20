прогноз на дуэль за выживание в испанской Ла Лиге, ставка за 1.86

21 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Валенсия». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда находится на 14-й строчке с отрывом в два пункта от зоны понижения в классе (18-20-я позиции) и в три — от нынешнего соперника.

Последние матчи: ранее в рамках 12-го тура национального первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Реал Сосьедада» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата коллектив уже набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сельтой» (3:0).

Не сыграют: травмирован — Альваро Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» выиграл лишь раз в основное время при двух поражениях и трех ничьих.

Столь неубедительная форма рискует помешать хозяевам выиграть, но более стабильная игра, чем у соперника, и поддержка своих трибун все-таки говорят в их пользу.

Серхио Камельо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на предпоследнем, 19-м месте, что, конечно, в зоне вылета (18-20-я позиции), с отставанием в два балла от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира в чужих стенах унизил «Тавернес» (6:0).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на своем поле потерпел разгромное поражение от «Реала» (0:3).

Не сыграют: травмирован — Оторби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» выиграла лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

С такими выступлениями у гостей явно не лучшие шансы на три очка, тем более против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

Умар Садик — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с двумя голами.

На что ставят в матче Райо Вальекано — Валенсия Букмекерские коэффициенты на матч Райо Вальекано — Валенсия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше двух голов

в девяти из 12-ти последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.45, выигрыш «Валенсии» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.77.

Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в трех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей данный расклад не сыграл, обоюдная результативность в матчах их соперника все же обещает стать решающим фактором.

1.86 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Райо Вальекано» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: обе команды забьют за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано».

2.03 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Райо Вальекано» — «Валенсия» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03