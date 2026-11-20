21 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Валенсия». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.
Команда находится на 14-й строчке с отрывом в два пункта от зоны понижения в классе (18-20-я позиции) и в три — от нынешнего соперника.
Последние матчи: ранее в рамках 12-го тура национального первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Реал Сосьедада» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата коллектив уже набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу над «Сельтой» (3:0).
Не сыграют: травмирован — Альваро Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» выиграл лишь раз в основное время при двух поражениях и трех ничьих.
Столь неубедительная форма рискует помешать хозяевам выиграть, но более стабильная игра, чем у соперника, и поддержка своих трибун все-таки говорят в их пользу.
Серхио Камельо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет девять очков в своем активе.
Команда находится на предпоследнем, 19-м месте, что, конечно, в зоне вылета (18-20-я позиции), с отставанием в два балла от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира в чужих стенах унизил «Тавернес» (6:0).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на своем поле потерпел разгромное поражение от «Реала» (0:3).
Не сыграют: травмирован — Оторби, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» выиграла лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.
С такими выступлениями у гостей явно не лучшие шансы на три очка, тем более против более классного соперника, да еще и на чужом поле.
Умар Садик — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше двух голов
- в девяти из 12-ти последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.45, выигрыш «Валенсии» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.77.
Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в трех из пяти последних домашних поединков.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей данный расклад не сыграл, обоюдная результативность в матчах их соперника все же обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03