Поднимется ли «Пэлас» со дна АПЛ?

прогноз на матч за выживание в АПЛ, ставка за 1.96

21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» по итогам 10-ти туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет девять баллов в своем активе.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в один пункт от зоны вылета (18-20-е места) и лишь по дополнительным показателям уступает вышестояющему «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущей игре в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на выезде проиграл «Эвертону» (1:3).

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Перед этим в поединке предыдущего коллектив уже был на высоте, когда теперь на своём поле обыграл «Сандерленд» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Аменда, Экклс, Мейсон-Кларк, Вулфенден и Райт, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ковентри» проиграл три раза при одной победе.

Трудно поверить, что с такой формой у хозяев высокие шансы на выигрыш, но против примерно равного себе соперника, а также при поддержке своих фанатов, они все же немалы.

Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет семь очков в своем активе.

Команда занимает 20-ю позицию в зоне понижения в классе (18-20-е места) с отставанием в два пункта от безопасной 17-й строчки в таблице.

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 10-го тура английского первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:3).

Ранее в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также не выиграл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Риад, дисквалифицирован — Матета.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Нынешняя форма гостей не позволяет им всерьез рассчитывать даже на ничью, особенно в выездном матче против соперника, который уж точно не уступает им в классе.

Тайрик Митчелл — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

На что ставят в матче Ковентри — Кристал Пэлас Букмекерские коэффициенты на матч Ковентри — Кристал Пэлас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ковентри» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Ковентри» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.55, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.69 и 2.16.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Тем временем, в последнем матче гостей сыграл такой же расклад.

1.96 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Ковентри» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в четырех из пяти последних поединков «Ковентри».

2.60 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Ковентри» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60