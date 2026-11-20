21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Ковентри» по итогам 10-ти туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет девять баллов в своем активе.
Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в один пункт от зоны вылета (18-20-е места) и лишь по дополнительным показателям уступает вышестояющему «Ноттингем Форест».
Последние матчи: в своем предыдущей игре в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на выезде проиграл «Эвертону» (1:3).
Перед этим в поединке предыдущего коллектив уже был на высоте, когда теперь на своём поле обыграл «Сандерленд» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Аменда, Экклс, Мейсон-Кларк, Вулфенден и Райт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ковентри» проиграл три раза при одной победе.
Трудно поверить, что с такой формой у хозяев высокие шансы на выигрыш, но против примерно равного себе соперника, а также при поддержке своих фанатов, они все же немалы.
Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет семь очков в своем активе.
Команда занимает 20-ю позицию в зоне понижения в классе (18-20-е места) с отставанием в два пункта от безопасной 17-й строчки в таблице.
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 10-го тура английского первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:3).
Ранее в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также не выиграл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Риад, дисквалифицирован — Матета.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Нынешняя форма гостей не позволяет им всерьез рассчитывать даже на ничью, особенно в выездном матче против соперника, который уж точно не уступает им в классе.
Тайрик Митчелл — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ковентри» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Ковентри» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.55, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.69 и 2.16.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Тем временем, в последнем матче гостей сыграл такой же расклад.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в четырех из пяти последних поединков «Ковентри».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60