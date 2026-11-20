21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Астон Вилла»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на скромном 10-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Астон Вилла» на три зачетных балла отстает от топ-5. Команда забила 14 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, расписав мировую с «Манчестер Юнайтед» — 4:4.

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До того «Астон Вилла» в Лиге чемпионов уступила «Барселоне» — 0:3, а вот чуть раньше подписала мирное соглашение с «Фулхэмом» — 1:1. «Вилланы» не побеждали в четырех последних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Астон Вилла» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего трижды в текущем чемпионате.

При этом «Астон Вилла» в пяти матчах в родных стенах победила лишь однажды. Команда намерена побороться за выход в еврокубки, для чего срочно нужно побеждать. Плюс эффективен Николас Джексон, на счету которого шесть забитых мячей в АПЛ. «Вилланы» только учатся играть без лидеров, покинувших клуб летом.

Наверняка команда будет максимально активно атаковать. Уж аутсайдера-то «вилланы» должны обыгрывать при любой диспозиции!

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» бьется за выживание. Команда на текущий момент находится на 19-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» добыл всего 8 очков в АПЛ. Команда забила восемь мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть нестабильный «Челси» — 1:0.

До того «Сандерленд» в Лиге Европы уступил загребскому «Динамо» — 0:2, а вот чуть раньше вчистую проиграл «Ковентри» — 1:3. «Чёрные коты» в пяти выездных поединках чемпионата набрали всего одно очко.

Состояние команды: «Сандерленд» пытается выбраться из опасной зоны, вот только забивает в среднем реже гола за матч.

При этом «Сандерленд» имеет достаточно скромный подбор игроков. Команда на чужих полях выглядит откровенно убого, хотя отставание от спасительной 17-й позиции минимальное. Вот только «Астон Виллу» «черные коты» не могут одолеть уже долгих десять лет.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Вот только с креативом и реализацией у «черных котов» отнюдь не все гладко...

На что ставят в матче Астон Вилла — Сандерленд Букмекерские коэффициенты на матч Астон Вилла — Сандерленд: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.80. Ничья — в 3.75, выигрыш «Сандерленда» — в 4.33.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Вилланы» пытаются подтянуться к еврозоне, а вот «черные коты» забивают с заметной натугой.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Астон Вилла» — «Сандерленд» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.

2.30 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Астон Вилла» — «Сандерленд» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт