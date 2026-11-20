21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на скромном 10-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Астон Вилла» на три зачетных балла отстает от топ-5. Команда забила 14 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, расписав мировую с «Манчестер Юнайтед» — 4:4.
До того «Астон Вилла» в Лиге чемпионов уступила «Барселоне» — 0:3, а вот чуть раньше подписала мирное соглашение с «Фулхэмом» — 1:1. «Вилланы» не побеждали в четырех последних поединках.
Состояние команды: «Астон Вилла» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего трижды в текущем чемпионате.
При этом «Астон Вилла» в пяти матчах в родных стенах победила лишь однажды. Команда намерена побороться за выход в еврокубки, для чего срочно нужно побеждать. Плюс эффективен Николас Джексон, на счету которого шесть забитых мячей в АПЛ. «Вилланы» только учатся играть без лидеров, покинувших клуб летом.
Наверняка команда будет максимально активно атаковать. Уж аутсайдера-то «вилланы» должны обыгрывать при любой диспозиции!
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» бьется за выживание. Команда на текущий момент находится на 19-м месте турнирной таблицы.
При этом «Сандерленд» добыл всего 8 очков в АПЛ. Команда забила восемь мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть нестабильный «Челси» — 1:0.
До того «Сандерленд» в Лиге Европы уступил загребскому «Динамо» — 0:2, а вот чуть раньше вчистую проиграл «Ковентри» — 1:3. «Чёрные коты» в пяти выездных поединках чемпионата набрали всего одно очко.
Состояние команды: «Сандерленд» пытается выбраться из опасной зоны, вот только забивает в среднем реже гола за матч.
При этом «Сандерленд» имеет достаточно скромный подбор игроков. Команда на чужих полях выглядит откровенно убого, хотя отставание от спасительной 17-й позиции минимальное. Вот только «Астон Виллу» «черные коты» не могут одолеть уже долгих десять лет.
И уж точно команда будет действовать вторым номером. Вот только с креативом и реализацией у «черных котов» отнюдь не все гладко...
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.80. Ничья — в 3.75, выигрыш «Сандерленда» — в 4.33.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.00.
Прогноз: «Вилланы» пытаются подтянуться к еврозоне, а вот «черные коты» забивают с заметной натугой.
Ставка: Обе не забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Астон Вилла» дома в среднем забивает чаще одного мяча за матч
- «Вилланы» в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- «Сандерленд» уже десять лет не обыгрывает «вилланов»
- «Черные коты» в среднем забивают меньше одного мяча за матч
- «Астон Вилла» не проигрывала в пяти последних домашних поединках