21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Ахмат». Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА явно поучаствует в чемпионской гонке. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА на пять очков отстает от лидера. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Краснодару» — 2:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того ЦСКА не сумел одолеть «Оренбург» — 0:0, а вот кубковый поединок с «Локомотивом» завершился викторией — 3:1. Команда Дмитрия Игдисамова не побеждала в двух последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: ЦСКА несколько сбавил обороты, к тому же лидеры «армейцев» были максимально задействованы в сборной России.

При этом ЦСКА явно постарается вернуться на победную тропу. Дома москвичи в чемпионате еще не проигрывали, пропустив в восьми поединках всего пять мячей. К тому же шикарный сезон проводит Иван Обляков, настрелявший уже семь мячей в чемпионате. А ведь еще продолжает прогрессировать Матвей Кисляк!

Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Армейцы» одолели грозненцев в трех последних домашних поединках. Продолжат ли эту серию?

«Ахмат»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Ахмат» на два очка оторвался от зоны стыков. А вот забить удалось 16 мячей при девятнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Родине» — 1:0.

До того «Ахмат» был бит столичным «Динамо» — 0:2, а вот чуть раньше в рамках Кубка страны в серии пенальти уступил «Факелу». Зато Ролан Гусев начал свою каденцию в Грозном с победы.

Состояние команды: «Ахмат» только-только выбрался из опасной зоны, да и появление Гусева должно пойти в плюс в долгосрочной перспективе.

При этом «Ахмат» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же команда на выезде выступает хуже всех в лиге: в семи поединках вне родных стен грозненцы разжились всего тремя очками в виде трех ничьих. Уже месяц не забивал в чемпионате и Лечи Садулаев.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. К тому же Гусев очень хорошо осведомлен о силе и слабостях оппонента.

На что ставят в матче ЦСКА — Ахмат Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Ахмат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА фаворитом с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.15, а победа «Ахмата» — в 4.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: «Армейцы» пытаются вклиниться в чемпионскую гонку, тогда как «Ахмат» крайне неудачно выступает на чужих полях.

2.06 Победа ЦСКА во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч ЦСКА — «Ахмат» принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа ЦСКА во 2-м тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.74 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.74 на матч ЦСКА — «Ахмат» принесёт чистый выигрыш 1740₽, общая выплата — 2740₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.74.

Пять причин, почему ставка зайдёт