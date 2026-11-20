21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Ньюкасл»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ньюкасл» всего на четыре зачетных балла опережает опасную зону. Команда забила 13 мячей при шестнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Фулхэм» — 1:1.

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До того «Ньюкасл» был бит «Эвертоном» — 0:1, а вот чуть раньше вылетел от тех же «ирисок» из Кубка лиги — 1:3. «Сороки» не побеждали в трех последних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ньюкасл» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего в трети матчей в рамках АПЛ.

При этом «Ньюкасл» в пяти матчах в родных стенах победил лишь однажды. Команда твердо намерена попасть в еврокубки, да и в кадровом аспекте выглядит достаточно выгодно. Вот только «сорокам» очень не хватает пресловутой монолитности, да и потери очков на ровном месте стали давними неприятными спутниками.

Наверняка команда будет действовать максимально сконцентрировано. Вот только «сороки» уступили «канонирам» в трех последних очных встречах.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» привычно борется за чемпионский титул. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» на пять очков оторвался от ближайшего преследователя. Команда забила 15 мячей при всего пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Микеля Артеты сумела переиграть «Халл Сити» — 1:0.

До того «Арсенал» в Лиге чемпионов нанес поражение пражской «Славии» — 2:1, а вот чуть раньше одолел еще и «Ливерпуль» — 1:0. «Канониры» победили в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Арсенал» не преуспевает в плане реализации, зато пропускает реже всех в чемпионате.

При этом «Арсенал» в гостях уступил всего один раз в пяти поединках АПЛ. Все никак не выберется из лазарета Букайо Сака, да и вообще, форварды команды не блещут результативностью. Виктор Дьёкереш еще и вовсе не открыл счет своим голам в текущем чемпионате, хотя за сборную Швеции забивает регулярно.

И уж точно команда будет действовать в своем привычном ритме. «Канониры» умеют выжимать результат даже в самых сложных условиях, да и Дьёкерешу пора бы забить!

На что ставят в матче Ньюкасл — Арсенал Букмекерские коэффициенты на матч Ньюкасл — Арсенал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.55. Ничья — в 4.20, выигрыш «Ньюкасла» — в 6.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Канониры» намерены закрепиться на вершине, тогда как «Ньюкасл» не блещет стабильностью результатов.

2.05 Победа «Арсенала» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Арсенала» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт