21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ньюкасл» всего на четыре зачетных балла опережает опасную зону. Команда забила 13 мячей при шестнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Фулхэм» — 1:1.
До того «Ньюкасл» был бит «Эвертоном» — 0:1, а вот чуть раньше вылетел от тех же «ирисок» из Кубка лиги — 1:3. «Сороки» не побеждали в трех последних поединках.
Состояние команды: «Ньюкасл» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего в трети матчей в рамках АПЛ.
При этом «Ньюкасл» в пяти матчах в родных стенах победил лишь однажды. Команда твердо намерена попасть в еврокубки, да и в кадровом аспекте выглядит достаточно выгодно. Вот только «сорокам» очень не хватает пресловутой монолитности, да и потери очков на ровном месте стали давними неприятными спутниками.
Наверняка команда будет действовать максимально сконцентрировано. Вот только «сороки» уступили «канонирам» в трех последних очных встречах.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» привычно борется за чемпионский титул. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» на пять очков оторвался от ближайшего преследователя. Команда забила 15 мячей при всего пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Микеля Артеты сумела переиграть «Халл Сити» — 1:0.
До того «Арсенал» в Лиге чемпионов нанес поражение пражской «Славии» — 2:1, а вот чуть раньше одолел еще и «Ливерпуль» — 1:0. «Канониры» победили в трех матчах кряду.
Состояние команды: «Арсенал» не преуспевает в плане реализации, зато пропускает реже всех в чемпионате.
При этом «Арсенал» в гостях уступил всего один раз в пяти поединках АПЛ. Все никак не выберется из лазарета Букайо Сака, да и вообще, форварды команды не блещут результативностью. Виктор Дьёкереш еще и вовсе не открыл счет своим голам в текущем чемпионате, хотя за сборную Швеции забивает регулярно.
И уж точно команда будет действовать в своем привычном ритме. «Канониры» умеют выжимать результат даже в самых сложных условиях, да и Дьёкерешу пора бы забить!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.55. Ничья — в 4.20, выигрыш «Ньюкасла» — в 6.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: «Канониры» намерены закрепиться на вершине, тогда как «Ньюкасл» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Арсенала» в 1-м тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ньюкасл» дома победил всего в одном матче из пяти
- «Канониры» в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- «Арсенал» пропускает реже всех в лиге
- «Ньюкасл» не побеждал в трех последних матчах
- «Арсенал» победил в трех последних поединках