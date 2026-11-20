В 2012 году Луис Энрике покинул «Рому» после седьмого места в Серии А, вылета от словацкого «Слована» и нескольких конфликтов вокруг лидеров команды. Испанский тренер признавался, что за десять месяцев работы потратил все силы и нуждается в перерыве. Спустя 14 лет он выиграл с ПСЖ вторую Лигу чемпионов подряд, а его тренерская карьера насчитывает уже три победы в главном европейском турнире. Вспоминаем, почему первая попытка Энрике поработать за пределами Испании закончилась так быстро.

«Рома» пригласила тренера молодёжной «Барселоны» и доверила ему перестройку команды

Летом 2011 года «Рома» начинала новый этап своей истории после перехода под контроль американских инвесторов во главе с Томасом ДиБенедетто. Руководство хотело изменить подход к развитию клуба и пригласило Луиса Энрике, который до этого три сезона работал с резервной командой «Барселоны». Испанец вывел её во второй дивизион, а затем занял третье место в Сегунде, что стало лучшим результатом в истории «Барселоны» B. Для 41-летнего специалиста назначение в «Рому» стало первой возможностью самостоятельно поработать в высшем дивизионе. Спортивный директор римлян Вальтер Сабатини объяснял выбор молодостью тренера и его желанием развиваться, а сам Энрике на первой пресс-конференции обещал атакующий футбол, ради которого болельщикам захочется приходить на стадион.

Вместе с новым тренером клуб серьёзно обновил состав. Из «Барселоны» приехал Боян Кркич, из «Эспаньола» — Пабло Освальдо, из «Лиона» — Миралем Пьянич. Также римляне приобрели Эрика Ламелу, подписали Хосе Анхеля и арендовали Фернандо Гаго. Энрике предстояло объединить новичков с опытными футболистами, среди которых оставались Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Жуан. Испанец хотел, чтобы «Рома» контролировала мяч, начинала атаки короткими передачами и активно использовала перемещения игроков между линиями. К декабрю римляне в среднем владели мячом 58% игрового времени — третий показатель Серии А после «Милана» и «Ювентуса». Однако по количеству ударов в створ команда находилась только на восьмом месте, а преимущество во владении далеко не всегда помогало создавать опасные моменты.

Луис Энрике и Франческо Тотти globallookpress.com

Особенно заметными были проблемы с расположением атакующих игроков. Тотти привык опускаться в глубину, Пьянич искал пространство в центральной зоне, а Ламела регулярно смещался с фланга внутрь. Несколько футболистов оказывались на небольшом участке поля, тогда как защитникам соперника зачастую не приходилось реагировать на забегания за спину. Попытки Энрике изменить привычную игру «Ромы» давали отдельные хорошие матчи, но стабильных результатов команда не показывала.

Оставил Тотти в запасе, заменил его против «Слована» и вылетел из Лиги Европы

Первый серьёзный конфликт вокруг Луиса Энрике произошёл ещё до начала чемпионата Италии. В августе 2011 года «Рома» встретилась со словацким «Слованом» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, причём в первом матче испанец оставил Франческо Тотти в запасе. Римляне проиграли в Братиславе со счётом 0:1 и осложнили себе задачу перед ответной встречей. На «Олимпико» Тотти вышел с первых минут и уже в начале игры помог команде сравнять общий счёт. После его подачи с углового Симоне Перротта забил на 12-й минуте, однако примерно за четверть часа до конца основного времени Энрике решил заменить капитана на Стефано Окаку. Трибуны встретили решение свистом, а на 82-й минуте Петер Штепановский сравнял счёт. «Рома» сыграла 1:1 и закончила выступление в еврокубках, так и не попав в групповой этап.

Луис Энрике во время ответного матча «Ромы» со «Слованом» globallookpress.com

После матча Энрике пришлось объяснять, почему он убрал с поля буквально лучшего футболиста команды. Испанец заявил, что уважает мнение болельщиков, однако самостоятельно оценивает работу игроков на тренировках и не собирается принимать решения под давлением трибун. Ситуацию осложняло положение Тотти в клубе — капитан провёл в первой команде почти два десятилетия, выиграл чемпионат Италии и чемпионат мира, а для болельщиков оставался главным человеком в «Роме». Энрике фактически предложил ему подчиняться тем же правилам, что и остальным футболистам, хотя подобный подход с самого начала вызывал вопросы у прессы и публики.

Впрочем, история не закончилась продолжительным конфликтом. Уже в октябре 2011 года Тотти признал, что поначалу не понимал решений тренера и был недоволен своим положением, но после личного разговора разногласия удалось уладить. Капитан даже сравнил атакующие идеи испанца с подходом Лучано Спаллетти и Зденека Земана, при которых «Рома» также стремилась много атаковать. Отношения изменились настолько, что после объявления об уходе Энрике именно Тотти оказался среди тех, кто публично поддержал тренера. В мае 2012-го капитан признался, что вместе с другими футболистами надеялся на продолжение сотрудничества, несмотря на неудачные результаты сезона.

Де Росси пропустил матч из-за опоздания на собрание. «Рома» проиграла «Аталанте» со счётом 1:4

Луис Энрике требовал соблюдения дисциплины независимо от статуса футболиста, и в феврале 2012 года из-за этого возникла ещё одна громкая история. Перед выездной встречей с «Аталантой» Даниэле Де Росси опоздал на командное собрание, после чего тренер исключил его из состава. Полузащитник, который считался одним из лидеров «Ромы» и сборной Италии, наблюдал за матчем с трибуны.

Римляне в тот день проиграли со счётом 1:4, а решение Энрике стало предметом нового обсуждения. Спортивный директор Вальтер Сабатини подтвердил, что причиной отсутствия Де Росси было именно опоздание, и сообщил, что руководство клуба поддержало тренера. Генеральный директор Франко Бальдини также объяснил, что испанец установил небольшое количество правил и требовал их выполнения от всех игроков.

Луис Энрике и Даниэле Де Росси в «Роме» globallookpress.com

Подобная принципиальность сохранялась у Энрике и в дальнейшей карьере. В сентябре 2024 года он исключил Усмана Дембеле из заявки ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Французские СМИ связывали решение с разногласиями между футболистом и тренером после встречи с «Ренном», тогда как сам Энрике объяснял отсутствие нападающего интересами команды и необходимостью выполнять общие требования. Разница заключалась в том, что история с Дембеле не привела к затяжному конфликту. Нападающий вернулся в состав и стал одним из главных участников победного сезона ПСЖ, а тренер продолжил настаивать на одинаковом отношении к футболистам независимо от их популярности.

Седьмое место, 14 поражений и добровольный уход после десяти месяцев работы

По ходу сезона «Рома» периодически показывала результаты, которые позволяли рассчитывать на борьбу за еврокубки. В январе римляне разгромили «Чезену» со счётом 5:1, в феврале забили четыре безответных мяча «Интеру», однако после удачных матчей регулярно следовали поражения. Команда дважды проиграла «Лацио» в римском дерби, уступила «Аталанте» со счётом 1:4 и пропустила четыре мяча от «Лечче». В итоге «Рома» заняла седьмое место в Серии А, одержав 16 побед при восьми ничьих и 14 поражениях. Римляне набрали 56 очков, забили 60 мячей и пропустили 54, причём от последней путёвки в Лигу Европы их отделили всего два очка.

Ещё до заключительного тура чемпионата стало известно, что Энрике не продолжит работу. При этом руководство «Ромы» не собиралось его увольнять: Франко Бальдини подтвердил, что клуб предлагал испанцу остаться, но тот принял решение покинуть команду. На прощальной пресс-конференции тренер рассказал, что полностью израсходовал силы за сезон и не сможет восстановиться за лето настолько, чтобы снова мотивировать футболистов. Энрике объявил о намерении провести следующий год без тренерской работы, одновременно подчеркнув, что не жалеет о переезде в Рим.

Луис Энрике покинул «Рому» в мае 2012 года globallookpress.com

Испанец признавал собственные ошибки, особенно в организации обороны, но не собирался отказываться от атакующего футбола. По его словам, если бы он остался в «Роме», команда продолжила бы работать в том же направлении. Поэтому историю Энрике в Италии трудно свести к конфликтам с лидерами или исключительно к неудачным результатам. К завершению сезона у него сложились нормальные отношения с Тотти, руководство поддерживало непопулярные решения, а сам тренер сохранял веру в свой подход. Тем не менее продолжать работу испанец уже не хотел.

Через три года после ухода из «Ромы» Энрике выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной»

Обещанный перерыв испанец выдержал, вернувшись к тренерской работе летом 2013 года. Он возглавил «Сельту», которая в предыдущем сезоне с трудом сохранила место в Примере, и за один чемпионат поднял её на девятую строчку. Под руководством Энрике команда из Виго также обыграла мадридский «Реал» со счётом 2:0, после чего специалист получил предложение вернуться в «Барселону».

Первый сезон на «Камп Ноу» принёс тренеру чемпионство, Кубок Испании и победу в Лиге чемпионов. В финале европейского турнира 2015 года каталонцы обыграли «Ювентус» со счётом 3:1, а атакующее трио Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара стало главным источником голов команды.

Победа Энрике с «Барселоной» в Лиге чемпионов globallookpress.com

За три года работы Энрике дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — национальный кубок и один раз — Лигу чемпионов. После ухода из «Барселоны» он возглавлял сборную Испании, с которой дошёл до полуфинала Евро-2020, но завершил выступление на чемпионате мира 2022 года уже в 1/8 финала, проиграв Марокко по пенальти. Летом 2023-го испанец принял ПСЖ, который годами пытался выиграть Лигу чемпионов, приглашая самых известных футболистов мира. К тому моменту Париж уже покинули Лионель Месси и Неймар, а следующим летом ушёл Килиан Мбаппе.

В ПСЖ Энрике выиграл Лигу чемпионов без Мбаппе, а через год защитил титул

В первом сезоне Луиса Энрике парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции, а в Лиге чемпионов дошли до полуфинала, где уступили дортмундской «Боруссии». После ухода Мбаппе клуб продолжил обновление состава, пригласив Жоау Невеша, Дезире Дуэ и Виллиана Пачо, а зимой 2025 года к команде присоединился Хвича Кварацхелия. Энрике получил возможность выстраивать игру без необходимости постоянно ориентироваться на одного главного бомбардира. Усман Дембеле стал чаще играть в центре нападения, а активные перемещения и прессинг нападающих помогали ПСЖ создавать моменты после потерь соперника. Вместе с Дембеле важную роль получили Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, тогда как Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис отвечали за движение мяча в полузащите.

Начало Лиги чемпионов сезона-2024/25 получилось непростым: парижане проиграли «Арсеналу», «Атлетико» и «Баварии», однако во второй половине турнира результаты изменились. ПСЖ прошёл «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал», а в финале разгромил «Интер» со счётом 5:0. Клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, причём победа оказалась крупнейшей по разнице мячей в истории финалов турнира.

Луис Энрике с трофеем Лиги чемпионов после победы ПСЖ над «Интером» globallookpress.com

Через год Энрике повторил успех. В сезоне-2025/26 ПСЖ снова добрался до финала и встретился с «Арсеналом» в Будапеште. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти французская команда победила 4:3. Испанец выиграл третью Лигу чемпионов в тренерской карьере, став первым тренером из Испании после Хосе Вильялонги в 1950-х годах, которому удалось дважды подряд завоевать главный европейский клубный трофей. В августе 2026 года Энрике рассказал УЕФА, что работа в ПСЖ оказалась самым близким ему тренерским проектом. По словам специалиста, при первой встрече с футбольным советником клуба Луисом Кампосом им потребовалось всего 15 минут, чтобы понять, насколько совпадают их взгляды.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В Риме испанец тоже пытался построить команду вокруг определённого стиля игры и требовал от футболистов соблюдения правил, однако тогда процесс остановился после одного сезона. В Париже к первой победе в Лиге чемпионов он пришёл на второй год работы, а на третий сохранил титул. Между этими событиями уместились почти полтора десятилетия и опыт, благодаря которому тренер, который не сумел добиться результата с «Ромой», теперь принимает её в Париже с позиции одного из лучших тренеров в истории турнира.