21 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Парма»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Парма» на один пункт опережает опасную зону. Команда забила всего девять мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Болонье» — 1:2.

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До того «Парма» уверенно расправилась с «Аталантой» — 3:0, а вот чуть ранее расписала мировую с «Удинезе» — 0:0. «Пармезанцы» не побеждали в трех последних домашних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Парма» отчаянно сражается за выживание в элитарном дивизионе, вот только никак не решит проблемы с реализацией.

При этом «Парма» в шести домашних матчах добыла всего одну викторию. Приличный отрезок выдает дебютант Серии A голкипер Джованни Даффара. В его активе уже два сухих матча. Вот только «Роме» команда уступила в четырех последних очных поединках. Последний раз римляне были обыграны еще пять лет назад.

Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом. «Пармезанцы» надеются на надежность своего голкипера и попытаются найти шансы в контригре.

«Рома»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Рома» на два очка отстает от лидера. А вот забить удалось 31 мяч при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Сассуоло» — 3:0.

До того «Рома» в Лиге чемпионов уступила «Манчестер Юнайтед» — 2:3, а вот чуть раньше легко обыграла «Удинезе» — 5:2. «Волки» в среднем забивают фактически три мяча за матч.

Состояние команды: «Рома» пытается не отставать от лидера, да и в плане реализации выглядит весьма выгодно.

При этом «Рома» еще ни разу не уступила в текущем чемпионате. Команда забивает чаще всех в лиге, к тому же уже 8 мячей записал на свой счет Дониэлл Мален. Голландец неудержим, к тому же тылы римлян относительно надежны. И как с таким счастьем не побороться за Скудетто?!

Нет сомнений, что команда активно понесется к владениям соперника. Мален и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.

На что ставят в матче Парма — Рома Букмекерские коэффициенты на матч Парма — Рома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рому» фаворитом с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа «Пармы» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Рома» пытается подтянуться к лидеру, но и «пармезанцы» явно не лыком шиты.

2.03 Фора «Пармы» +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Парма» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора «Пармы» +1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Парма» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт