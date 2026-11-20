21 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Парма»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Парма» на один пункт опережает опасную зону. Команда забила всего девять мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Болонье» — 1:2.
До того «Парма» уверенно расправилась с «Аталантой» — 3:0, а вот чуть ранее расписала мировую с «Удинезе» — 0:0. «Пармезанцы» не побеждали в трех последних домашних матчах.
Состояние команды: «Парма» отчаянно сражается за выживание в элитарном дивизионе, вот только никак не решит проблемы с реализацией.
При этом «Парма» в шести домашних матчах добыла всего одну викторию. Приличный отрезок выдает дебютант Серии A голкипер Джованни Даффара. В его активе уже два сухих матча. Вот только «Роме» команда уступила в четырех последних очных поединках. Последний раз римляне были обыграны еще пять лет назад.
Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом. «Пармезанцы» надеются на надежность своего голкипера и попытаются найти шансы в контригре.
«Рома»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Рома» на два очка отстает от лидера. А вот забить удалось 31 мяч при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Сассуоло» — 3:0.
До того «Рома» в Лиге чемпионов уступила «Манчестер Юнайтед» — 2:3, а вот чуть раньше легко обыграла «Удинезе» — 5:2. «Волки» в среднем забивают фактически три мяча за матч.
Состояние команды: «Рома» пытается не отставать от лидера, да и в плане реализации выглядит весьма выгодно.
При этом «Рома» еще ни разу не уступила в текущем чемпионате. Команда забивает чаще всех в лиге, к тому же уже 8 мячей записал на свой счет Дониэлл Мален. Голландец неудержим, к тому же тылы римлян относительно надежны. И как с таким счастьем не побороться за Скудетто?!
Нет сомнений, что команда активно понесется к владениям соперника. Мален и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рому» фаворитом с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа «Пармы» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
Прогноз: «Рома» пытается подтянуться к лидеру, но и «пармезанцы» явно не лыком шиты.
Ставка: Фора «Пармы» +1.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Рома» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- «Пармезанцы» не побеждали в трех последних домашних матчах
- «Парма» забивает в среднем меньше одного мяча за матч
- «Рома» в четырех последних очных поединках переиграла «Парму»
- «Волки» в среднем забивают фактически три мяча за матч