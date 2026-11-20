ЦСКА и «Ахмат» будут забивать, «Торино» устроит проблемы «Наполи», а «Челси» заберёт очки с «Лидсом»

В данном экспресс проанализируем матчи РПЛ, Серии А и АПЛ. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.84.

ЦСКА — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

После 14 туров ЦСКА с 26 очками занимает пятое место и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков. В последней игре перед паузой в чемпионате команда Дмитрия Игдисамова уступила в гостях «Краснодару» со счётом 2:4.

До этого была ничья с «Оренбургом» (0:0) и победа дома в Кубке России над «Локомотивом» (3:1). Несколько дней назад команда размялась в товарищеской встрече с «Арсеналом», разгромив его со счётом 4:1.

Прошлую игру «Ахмат» провёл в первом матче под руководством нового главного тренера Ролана Гусева, который сменил у руля Станислава Черчесова. Игра против «Родины» получилась очень непростой, но завершилась минимальной победой со счётом 1:0. Автором единственного гола на 34‑й минуте стал центральный защитник Цаке.

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Для Гусева, который провёл лучшие годы карьеры в ЦСКА, встреча точно будет принципиальной. А учитывая его склонность к атакующей манере игры, матч может получиться результативным.

Наш прогноз: обе забьют за 1,67.

«Наполи» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Пока результаты и игра «Наполи» в этом сезоне откровенно разочаровывают при Максе Аллегри, которого мечтал заполучить президент клуба Аурелио Ди Лаурентис. Неаполитанцы застряли в середине таблицы, а отношения между игроками и тренером — не самые лучшие. Не лучше обстоят дела и в Лиге чемпионов.

В 11‑м туре Серии А «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а в ЛЧ потерпел разгромное поражение от «Порту». Чуть ранее было поражение от «Ювентуса» (0:2) в чемпионате.

«Торино» сейчас находится в таблице Серии А ниже «Наполи» на одну позицию, отставая всего на одно очко. При этом игра команды — свежая и интересная, а состав подобрался довольно неплохой. Туринцы могут даже вписаться в борьбу за еврокубки при определённых раскладах.

Летом команду возглавил экс‑капитан «Милана» Иньяцио Абате, отлично поработавший в Серии В в прошлом сезоне. В чемпионате «Торино» на своём поле сыграл вничью с «Лечче» (1:1), проиграл «Фрозиноне» (0:2) и «Комо» (1:3), а до этого выиграл три матча кряду. Против разобранного «Наполи» у «Торино» точно будут неплохие шансы.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,61.

«Челси» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер‑лига

После яркого старта «Челси» немного затормозил и сбавил обороты, но перезагрузка на матчи сборных должна помочь дружине Хаби Алонсо. Сейчас «синие» занимают 5‑е место с 16 очками и отстают от лидера, «Арсенала», уже на 11 очков.

В прошлом туре «Челси» неожиданно проиграл в гостях «Сандерленду» со счётом 0:1, а до этого выиграл на своём поле у «Манчестер Юнайтед» (2:0). Также команда вылетела из Кубка английской лиги от «Ливерпуля» в серии пенальти.

В этом сезоне команда Даниэля Фарке снова радует своим футболом и прочно закрепилась в середине турнирной таблицы АПЛ с 14 очками после 10 туров. Летом «Лидс» неплохо укрепился, а сам немецкий специалист получил возможность в спокойной обстановке прививать свой стиль игры.

В прошлом туре команда на своём поле переиграла «Тоттенхэм» с минимальным счётом 1:0, а до этого было поражение в гостях от «Борнмута» (0:2) и ничья с «Сандерлендом» (0:0). Хотя «Челси» сейчас не в самом лучшем состоянии, против крепкого «Лидса» проигрывать не должен.

Наш прогноз: победа «Челси» с форой 0 за 1,43.

3.84 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,84.