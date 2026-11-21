В субботу, 21 ноября, казанский «Рубин» примет санкт-петербургский «Зенит» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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17:10 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовый состав «Зенита» В контакте ФК «Зенит»

17:02 Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Алип, Нино, Дивеев, Барриос, Луис Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков, Педро.

Стартовый состав «Рубина» В контакте ФК «Рубин»

17:00 Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников, Лобов, Иву, Бабаев, Йочич, Сааведра, Сальседо.

16:45 За всю историю команды сыграли между собой 54 матча, в 29 играх победил «Зенит», в 14 «Рубин», оставшиеся 11 матчей завершились вничью.

16:41 Последняя игра между командами состоялась в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ, тогда победил «Зенит» со счётом 1:0.

16:38 В своем предыдущем поединке команда Сергея Семака в спарринге одолела «Трабзонспор» — 3:0. До того «Зенит» не смог одолеть «Ростов» — 2:2, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Крыльями Советов» — 3:0. Команда Семака уступила всего в одном выездном поединке РПЛ.

16:36 Свой предыдущий поединок «Рубин» провел удачно, переиграв тонущий «Локомотив» — 1:0. До того «Рубин» нанес поражение «Факелу» — 1:0, а вот кубковый поединок со «Спартаком» завершился поражением — 0:1. Команда Олега Кузьмина не пропускала в двух последних матчах.

16:34 «Зенит» на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона. При этом «Зенит» имеет поровну очков со столичным «Динамо». А вот забить удалось 32 мяча при пятнадцати пропущенных в свои ворота.

16:32 «Рубин» пытается закрепиться в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы. При этом «Рубин» на один пункт отстает от топ-6. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.

16:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.01