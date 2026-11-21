прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 2.50

22 ноября в матче чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Урал». Начало встречи — в 11:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Уфа»

Турнирное положение: в ФНЛ «Уфа» занимает девятое место, набрав 23 очка в 18 матчах.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Уфа» сыграла в результативную ничью с клубом «Спартак» Кострома (3:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда из Уфы одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и в двух поединках потерпела поражение, забив шесть мячей и пропустив шесть голов.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» занимает 3-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 34 очка.

Последние матчи: команда из Екатеринбурга в последней игре одержала победу над «Волгой» (2:0). Бертран Фурье и Виталий Стежко отличились точными ударами.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах чемпионата России команда из Екатеринбурга одержала три победы и потерпела два поражения. В этих матчах футболисты «Урала» забили девять мячей и пропустили пять голов.

На что ставят в матче Уфа — Урал Букмекерские коэффициенты на матч Уфа — Урал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России

«Урал» занимает третье место в чемпионате России

«Уфа» и «Урал» в этом сезоне ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Урала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Уфы» — 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.68.

Прогноз: «Урал» выглядит предпочтительнее перед предстоящей встречей, несмотря на нестабильные результаты в последних турах. Екатеринбуржцы занимают третье место в таблице и имеют более сильный состав. «Уфа» часто теряет очки и испытывает проблемы с надёжностью обороны. Гости способны воспользоваться ошибками соперника и добиться положительного результата.

2.50 Фора «Урала» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Уфа» — «Урал» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Урала» (-1) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Обе команды способны действовать результативно, что показали их последние матчи. «Уфа» забила шесть мячей в пяти предыдущих встречах, но при этом столько же пропустила. «Урал» выглядит опаснее в атаке и отличился девять раз. Учитывая атакующий потенциал гостей и проблемы хозяев в обороне, можно ожидать несколько забитых мячей.

2.12 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Уфа» — «Урал» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.12.