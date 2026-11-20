21 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» М борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент команда пребывает на 18-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» М набрала всего четыре очка. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 25 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Гамбургу» — 1:3.
До того «Боруссия» М подписала мировую с «Падерборном» — 0:0, зато кубковый поединок с «Карлсруэ» завершился успехом — 2:0. Команда не побеждает в двух матчах кряду.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Боруссия» М все никак не выберется из опасной зоны, к тому же пропускает в среднем фактически три мяча за матч.
При этом «Боруссия» М в четырех домашних матчах чемпионата добыла всего одно очко. А ведь в прошлом сезоне команда обменялась победами со своими более крепкими одноклубниками. Сейчас же цель более прозаична — банально оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Пока что не получается.
Команда твердо намерена дать бой дортмундцам. «Боруссия» М дома уже два с половиной года не проигрывает одноклубникам.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Боруссия» Д имеет поровну очков с «Баварией». А вот забить удалось 16 мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Эльферсбергу» — 2:1.
До того «Боруссия» Д в Лиге чемпионов переиграла «Бетис» — 2:1, а вот несколько ранее разошлась миром с «Баварией» — 2:2. Команда победила в двух поединках кряду.
Состояние команды: «Боруссия» Д пока не преуспевает в плане реализации, а вот тылы команды выглядят весьма надёжно.
При этом «Боруссия» Д в четырех выездных поединках чемпионата добыла восемь очков. Зато достаточно продуктивный сезон выдает Феликс Нмеча, настрелявший четыре мяча в Бундеслиге. А вот Серу Гирасси все никак не поднатореет в плане реализации, забив пока лишь трижды в текущем чемпионате Германии. К тому же нынче он травмирован.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Дортмундцам ни в коем случае нельзя терять очки в матчах с аутсайдером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.75.
Прогноз: Дортмундцы участвуют в чемпионской гонке, тогда как «жеребята» пропускают уж чересчур часто.
Ставка: Фора «Боруссии» Д -1.5 за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Боруссия» Д в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Боруссия» М в среднем пропускает фактически три мяча за матч
- Дортмундцы в среднем пропускают меньше одного мяча за матч
- «Боруссия» Д еще ни разу не проиграла в текущем чемпионате
- «Боруссия» М в четырех домашних поединках добыла всего одно очко