21 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Эльверсберг» и «Фрайбург». Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Эльверсберг»

Турнирное положение: «Эльверсберг» после девяти поединков нового сезона Бундеслиги занимает седьмое место с 13-ю очками в активе.

Команда на два балла отстаёт от зоны еврокубков (топ-6) и на пять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережает восьмую строчку.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура чемпионата Германии клуб в чужих стенах проиграл «Боруссии» Дортмунд (1:2).

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Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в предыдущем туре национального первенства теперь на своем поле одержал разгромную победу над «Майнцем» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Микельсон, Пинкерт и Зайферт, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльверсберг» проиграл трижды при одной победе.

Это не обещает хозяевам хороших шансов выиграть, тем более что соперник все же их сильнее, но при поддержке родных трибун они способны отобрать очки у фаворита.

Морис Краттенмахер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» после девяти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает третье место с 19-ю очками в активе.

Команда на два балла отстаёт как от лидирующей «Баварии», так и от второй в таблице «Боруссии» Дортмунд, а также с отрывом в один пункт от четвертого «РБ Лейпциг».

Последние матчи: ранее в рамках девятого тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Унионом» Берлин (2:0).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги конференций коллектив также добился успеха, когда теперь в чужих стенах минимально обыграл «Трабзонспор» (1:0).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Йылмаз.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фрайбург» не знал другого исхода, кроме выигрыша.

Очевидно, что данные результаты обещают им хорошие шансы на три очка, пусть даже и на выезде, особенно если учитывать их более высокий класс, чем у соперника.

Юито Судзуки — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Эльверсберга» забивали больше 3,5 голов

в восьми из 11-ти последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Фрайбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.01. Ничья — в 3.75, выигрыш «Эльверсберга» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.33.

Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их семи из 10-ти последних выездных поединков.

При этом в пяти из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Эльверсберг» — «Фрайбург» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из пяти последних матчей «Эльверсберга».

2.35 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Эльверсберг» — «Фрайбург» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35