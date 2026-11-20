21 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» после девяти поединков нового сезона Бундеслиги занимает 10-е место с 13-ю очками в активе.
Команда на три балла отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также лишь по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура чемпионата Германии клуб в чужих стенах сыграл вничью «Падерборном» (2:2).
Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в предыдущем туре национального первенства теперь на своем поле одержал победу над «Гамбургом» (3:1).
Не сыграют: травмирован — Нганкам, дисквалифицирован — Баум.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл трижды при одной ничьей и одном поражении.
Таким образом, у хозяев хорошие шансы на три очка, тем более в домашних стенах, да еще и с учётом того, что соперник точно не превосходит их в классе.
Юнес Эбнуталиб — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» после девяти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает девятое место с 12-ю очками в активе.
Команда на три балла отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: ранее в рамках девятого тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Шальке» (2:1).
Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив уже не смог выиграть, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Жандре, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хоффенхайм» проиграл лишь раз в основное время при четырех победах и двух ничьих.
Очевидно, что данные результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, тем более что соперник примерно равен ему в классе.
Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних домашних матчах «Айнтрахт» выиграл
- в трех последних матчах «Айнтрахта» забивали больше трех голов
- в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.36. Ничья — в 3.95, выигрыш «Хоффенхайма» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 3.10.
Прогноз: в трех последних матчах хозяев было забито больше трех мячей. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
И хотя в семи последних матчах гостей забивали меньше, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь такой расклад сыграл в их трех последних домашних матчах.
Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.36