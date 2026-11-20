21 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Падерборн». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Байер»

Турнирное положение: «Байер» борется за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 5-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Байер» на два очка отстает от топ-4. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Кёльн» — 2:1.

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До того «Байер» в Лиге Европы уступил «Марселю» — 0:1, да поединок со «Штутгартом» завершился поражением — 2:4. Команда до последней виктории уступила в двух матчах кряду.

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Состояние команды: «Байер» никак не выйдет на стабильность результатов, вот только ресурсов для битвы на трех фронтах явно не хватает.

При этом «Байер» в шести последних очных поединках переиграл «Падерборн». Команде должна пойти на пользу пауза на сборные, да и в кадровом аспекте она смотрится куда предпочтительнее оппонента. Ну и конечно же результативен Патрик Шик, настрелявший восемь мячей в чемпионате.

Команда твердо намерена подтянуться к первой четверке. «Байер» в четырех домашних матчах чемпионата добыл три виктории.

«Падерборн»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Падерборн» всего на три очка оторвался от опасной зоны. А вот забить удалось 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепкому «Айнтрахту» — 2:2.

До того «Падерборн» не сумел одолеть гладбахскую «Боруссию» — 0:0, а вот несколько ранее в рамках Кубка страны уступил «Штутгарту» — 0:1. Команда не может победить в трех поединках кряду.

Состояние команды: «Падерборн» забивает с огромной натугой, зато тылы команды выглядят достаточно монолитно.

При этом «Падерборн» в четырех выездных поединках чемпионата добыл всего три очка. В этих матчах команда забила всего два мяча. К тому же она еще ни разу в истории не обыгрывала «фармацевтов». Очевидному борцу за выживание будет крайне непросто в негостеприимном Леверкузене.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Падерборн» постарается зацепиться за очки, да и желание отдалиться от опасной зоны огромное.

На что ставят в матче Байер — Падерборн Букмекерские коэффициенты на матч Байер — Падерборн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в 7.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.33, а тотал меньше 2.5 можно взять за 3.40.

Прогноз: «Байер» выглядит явно сильнее соперника, имеющего огромные проблемы с реализацией.

2.75 Фора «Байера» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Байер» — «Падерборн» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Байер» — «Падерборн» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт