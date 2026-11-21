GOAL рассказывает, как «Энфилд» перестал быть неприступной крепостью для соперников «Ливерпуля». В этом сезоне команда Андони Ираолы лучше всех в АПЛ играет на выезде, но при этом показывает третий худший результат в лиге дома, забив лишь четыре мяча в пяти матчах.
Всего пару месяцев назад оригинальную табличку «This is Anfield» вернули в Ливерпуль спустя два десятилетия, которые она провела на витрине в отеле на острове Мэн. Сам факт того, что ее возвращение попало в новости, говорит о силе мифологии вокруг домашнего стадиона «Ливерпуля» всё, что нужно знать.
«Снова прикоснуться к ней — это нечто совершенно особенное. Ее можно потрогать и буквально прочувствовать историю», — сказал бывший капитан «красных» Фил Томпсон о табличке, проданной за 115 тысяч фунтов после того, как семья экс-игрока молодежной команды Рональда Уилсона выставила ее на аукцион.
Изначально задумывалось, что табличка будет приветствовать соперников на «Энфилде», но Билл Шенкли хотел их предупредить — и потому изменил формулировку.
Как однажды рассказал сам шотландец: «Когда (бывший нападающий "Ньюкасла") Малкольм Макдональд впервые ее увидел, он повернулся к (тренеру) Джо Харви и пошутил: "Ну что ж, мы приехали на нужный стадион". А я ему ответил: "Послушай, сынок, ты скоро узнаешь, что такое Энфилд". В тот день мы разгромили их со счетом 5:0, и, по-моему, они были напуганы до смерти. Потому что "Энфилд" — жуткое место для игры. И я думаю, соперники испытывают перед ним благоговейный трепет».
Но, возможно, уже нет...
«Никакого маркетингового хода»
Очевидно, что «Ливерпуль» никогда не был абсолютно непобедим дома — даже в периоды своего безоговорочного доминирования при Шенкли, Бобе Пейсли и Кенни Далглише.
Тем не менее «Энфилду» удавалось сохранять репутацию одной из самых культовых и устрашающих арен в футболе, даже после того как «Манчестер Юнайтед» сбросил «красных» с их насеста в Англии.
Сэр Алекс Фергюсон не раз называл местную атмосферу «наэлектризованной» и «взрывоопасной», Арсен Венгер окрестил ее «уникальной», а Джиджи Буффон и Микель Артета признавались, что «Энфилд» — единственный стадион, где они чувствовали себя полностью дезориентированными из-за оглушительного шума трибун.
Как говорил бывший главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: «Девиз "This is Anfield" — это никакой не маркетинговый ход. В этом стадионе есть нечто такое, чего вы не найдете ни на одной другой арене мира. Они забивают гол, и следующие пять минут тебе кажется, что сейчас прилетят еще четыре. Ты чувствуешь себя маленьким, а игроки соперника, кажется, буквально повсюду».
Поэтому вряд ли удивительно, что, возглавив «Ливерпуль» в 2015 году, Юрген Клопп сделал своей главной задачей обуздать «силу Энфилда». Нельзя отрицать, что за следующие восемь с половиной лет он успешно вернул стадиону его фактор устрашения — чем во многом и объясняется то, что Вирджил ван Дейк не проиграл ни одного домашнего матча в Премьер-лиге за первые четыре года на «Мерсисайде».
К несчастью для нидерландского защитника, за последний год крепость «Ливерпуля» грабили уже не раз.
Переломный момент
Трибуна «Коп» сыграла ключевую роль в неожиданном чемпионском триумфе «Ливерпуля» в сезоне-2024/25 под руководством бывшего тренера Арне Слота: команда нидерландца проиграла дома всего один раз за весь сезон и потеряла очки лишь в четырех других матчах.
Однако прошлой зимой всего за 10 дней «Ливерпуль» потерпел на «Энфилде» два поражения подряд с разницей в три мяча — от «Ноттингем Форест» и ПСВ, — а затем сыграл вничью с только что вышедшим в элиту «Сандерлендом».
Таким образом, «красные» не смогли выиграть три домашних матча подряд во всех турнирах впервые со времен пандемии ковида, когда все игры проходили при пустых трибунах.
Слот тогда открыто признал, что «команды, играющие против нас, теперь верят, что могут увезти отсюда результат», а главный тренер «черных котов» Режис Ле Бри удивлялся, сколько «времени и пространства для игры» получили его подопечные.
Слот явно чувствовал необходимость остановить падение после исторически провальной серии результатов, но его всё более консервативная тактика в конечном счете привела к увольнению — всего через год после завоевания титула.
Когда я смотрел матчи «Ливерпуля» и сам играл за клуб, вне зависимости от нашего места в таблице всегда существовала одна константа: играя на «Энфилде», ты не признаешь никаких авторитетов. Ты должен давить на соперника и стремиться выиграть матч. Ты обязан это делать. Так было всегда. В прошлом сезоне впервые за многие, многие годы команды приезжали на «Энфилд» и диктовали свои условия. «Ливерпуль» играл дома на контратаках — и именно тогда болельщики начали отворачиваться от Слота.Дэнни МерфиБывший полузащитник «Ливерпуля»
Пожалуй, переломный момент наступил даже не после поражения, а после до крайности удручающей ничьей с ужасным, борющимся за выживание «Тоттенхэмом», которая вызвала дружный свист со стороны трибун, вообще-то славящихся своим терпением.
«Думаю, есть разница между тем, что мы видим в интернете, и настроением большинства болельщиков, которые ходят на стадион.
Публике "Ливерпуля" нелегко отвернуться от тренера, который меньше года назад выиграл титул, но в воскресенье я почувствовал серьезный сдвиг в отношении трибун к команде и наставнику. Свист в концовке был самым настоящим свистом разочарованных и недовольных фанатов.
Думаю, Арне Слоту теперь придется очень тяжело. Если ты однажды потерял поддержку этих трибун, вернуть ее невероятно сложно» — заявил бывший защитник «красных» Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.
И Каррагер оказался прав: Слота уволили по окончании мучительного и бестрофейного сезона, в котором «Ливерпуль» кое-как дотянул до пятого места в Премьер-лиге, не сумев выиграть ни одного из четырех заключительных матчей. Однако, хотя атмосфера на «Энфилде» в этом сезоне, безусловно, улучшилась, о результатах того же сказать нельзя.
«Потеряли ту самую крупицу веры»
«Ливерпуль», без сомнения, подходит в статусе фаворита к воскресному противостоянию с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Гости выдали настолько ужасающий старт сезона, что во время международной паузы решились уволить Майкла Каррика и заменить его на Маурисио Почеттино.
Однако, хотя «Ливерпуль» и занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги — на 14 строчек и 10 очков выше своих гостей, — своим высоким положением «красные» почти полностью обязаны результатам на выезде.
Ни одна команда не набрала в этом сезоне больше очков на выезде в АПЛ (13). Но при этом подопечные Андони Ираолы показывают третий худший результат в лиге по игре дома, выиграв пока лишь один из пяти матчей и забив в них жалкие четыре мяча.
Очевидно, что болельщики по-прежнему полностью поддерживают нового баскского тренера клуба, учитывая, какие чудеса Ираола творил на прежнем месте работы в «Борнмуте» и что в «Ливерпуле» он трудится всего пять месяцев.
Тем не менее бывший полузащитник Пол Инс считает, что ответственность в полной мере лежит на тренере — и его звездных игроках: в ближайшие дни, недели и месяцы им необходимо дать трибунам настоящий повод для радости.
Я играл перед трибуной «Коп», и в Ливерпуль всегда было страшно приезжать. Я и сам провел там два года, так что знаю, каково это и как там умеют подавлять соперников. Но если посмотреть на «Ливерпуль» за последние два года, мне кажется, болельщики немного приуныли. После ухода Клоппа они словно потеряли ту самую страсть. А ведь Ливерпуль невероятно страстный город, там прекрасные люди. Это потрясающие фанаты, но, думаю, они утратили ту самую крупицу веры.Пол ИнсБывший полузащитник сборной Англии
«Конечно, дело не только в "Ливерпуле" — те же проблемы у "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" уже не так страшен, как раньше, даже "Арсенал" в последнем домашнем матче намучился с "Халлом".
Поэтому многие скромные команды приезжают на такие стадионы с ощущением, что могут зацепить результат, и на "Энфилде" сейчас происходит то же самое. Единственный способ вернуть этот фактор устрашения — выигрывать дома и громить соперников с разницей в три-четыре мяча, но "Ливерпуль" пока не на этом этапе.
Мне кажется, сейчас у них команда, которая все еще находится в процессе становления. Не думаю, что их игроки уже по-настоящему набрали ход.
Флориан Вирц — один из них, Александер Исак — другой; есть немало футболистов, которые на данный момент еще не зажгли по-настоящему», — считает Инс.
Домашний дискомфорт
Впрочем, в преддверии визита «Юнайтед» есть и поводы для оптимизма. Во-первых, и Вирц, и Исак впечатляют в последние недели: первый закрепил продуктивную игру в гостях у «Кристал Пэлас» тремя голами в двух матчах за сборную Германии во время международной паузы, а второй, несмотря на тревожно малое количество касаний мяча по ходу встреч, забил в этом сезоне АПЛ больше (семь мячей), чем кто-либо, за исключением Эрлинга Холанна (девять).
Ираола также настойчиво подчеркивает, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже одержал дома несколько знаковых побед: прежде всего, над мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов, а победу над «Брайтоном», пожалуй, тоже стоит считать весомым скальпом, учитывая, что «чайки» высоко взлетели и идут на втором месте в Премьер-лиге.
Впрочем, чего «красным» Ираолы совершенно точно не хватает, так это статусной победы над принципиальным соперником на глазах у собственных болельщиков, учитывая, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже проиграл дома и «Манчестер Сити», и «Арсеналу».
Оба поражения оказались болезненными даже с чисто исторической точки зрения: после долгих лет мучений на «Энфилде» «Сити» победил в двух последних визитах подряд, а «Арсенал» и вовсе не выигрывал здесь со времен игровой карьеры Артеты.
Однако по-настоящему разочаровало болельщиков то, что их команда не сумела забить ни в одном из этих матчей.
Таким образом, еще одна игра без голов в воскресенье стала бы крайне тревожным сигналом для дорогостоящей линии атаки с тремя футболистами стоимостью свыше ста миллионов: летний приход известного своей расточительностью Брэдли Баркола ожидаемо не добавил остроты команде, которая еще в прошлом сезоне мучительно искала ключи к низким блокам.
В итоге, хотя вся предматчевая повестка крутится вокруг «Юнайтед», сам результат, без сомнения, куда важнее для «Ливерпуля». Для Почеттино эта игра — по сути, бесплатный шанс: ему нечего терять. А вот для Ираолы победа строго обязательна.
Ведь оригинальная табличка «This is Anfield», возможно, и вернулась на «Мерсисайд», но прежний фактор устрашения «Ливерпуля» — совершенно точно нет. И поражение от кризисного «Юнайтед» лишь еще сильнее усложнит задачу по его возвращению.