GOAL рассказывает, как «Энфилд» перестал быть неприступной крепостью для соперников «Ливерпуля». В этом сезоне команда Андони Ираолы лучше всех в АПЛ играет на выезде, но при этом показывает третий худший результат в лиге дома, забив лишь четыре мяча в пяти матчах.

Всего пару месяцев назад оригинальную табличку «This is Anfield» вернули в Ливерпуль спустя два десятилетия, которые она провела на витрине в отеле на острове Мэн. Сам факт того, что ее возвращение попало в новости, говорит о силе мифологии вокруг домашнего стадиона «Ливерпуля» всё, что нужно знать.

«Снова прикоснуться к ней — это нечто совершенно особенное. Ее можно потрогать и буквально прочувствовать историю», — сказал бывший капитан «красных» Фил Томпсон о табличке, проданной за 115 тысяч фунтов после того, как семья экс-игрока молодежной команды Рональда Уилсона выставила ее на аукцион.

Изначально задумывалось, что табличка будет приветствовать соперников на «Энфилде», но Билл Шенкли хотел их предупредить — и потому изменил формулировку.

«This is Anfield» globallookpress.com

Как однажды рассказал сам шотландец: «Когда (бывший нападающий "Ньюкасла") Малкольм Макдональд впервые ее увидел, он повернулся к (тренеру) Джо Харви и пошутил: "Ну что ж, мы приехали на нужный стадион". А я ему ответил: "Послушай, сынок, ты скоро узнаешь, что такое Энфилд". В тот день мы разгромили их со счетом 5:0, и, по-моему, они были напуганы до смерти. Потому что "Энфилд" — жуткое место для игры. И я думаю, соперники испытывают перед ним благоговейный трепет».

Но, возможно, уже нет...

«Никакого маркетингового хода»

Очевидно, что «Ливерпуль» никогда не был абсолютно непобедим дома — даже в периоды своего безоговорочного доминирования при Шенкли, Бобе Пейсли и Кенни Далглише.

Тем не менее «Энфилду» удавалось сохранять репутацию одной из самых культовых и устрашающих арен в футболе, даже после того как «Манчестер Юнайтед» сбросил «красных» с их насеста в Англии.

«Энфилд» globallookpress.com

Сэр Алекс Фергюсон не раз называл местную атмосферу «наэлектризованной» и «взрывоопасной», Арсен Венгер окрестил ее «уникальной», а Джиджи Буффон и Микель Артета признавались, что «Энфилд» — единственный стадион, где они чувствовали себя полностью дезориентированными из-за оглушительного шума трибун.

Как говорил бывший главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: «Девиз "This is Anfield" — это никакой не маркетинговый ход. В этом стадионе есть нечто такое, чего вы не найдете ни на одной другой арене мира. Они забивают гол, и следующие пять минут тебе кажется, что сейчас прилетят еще четыре. Ты чувствуешь себя маленьким, а игроки соперника, кажется, буквально повсюду».

«Энфилд» globallookpress.com

Поэтому вряд ли удивительно, что, возглавив «Ливерпуль» в 2015 году, Юрген Клопп сделал своей главной задачей обуздать «силу Энфилда». Нельзя отрицать, что за следующие восемь с половиной лет он успешно вернул стадиону его фактор устрашения — чем во многом и объясняется то, что Вирджил ван Дейк не проиграл ни одного домашнего матча в Премьер-лиге за первые четыре года на «Мерсисайде».

К несчастью для нидерландского защитника, за последний год крепость «Ливерпуля» грабили уже не раз.

Переломный момент

Трибуна «Коп» сыграла ключевую роль в неожиданном чемпионском триумфе «Ливерпуля» в сезоне-2024/25 под руководством бывшего тренера Арне Слота: команда нидерландца проиграла дома всего один раз за весь сезон и потеряла очки лишь в четырех других матчах.

Однако прошлой зимой всего за 10 дней «Ливерпуль» потерпел на «Энфилде» два поражения подряд с разницей в три мяча — от «Ноттингем Форест» и ПСВ, — а затем сыграл вничью с только что вышедшим в элиту «Сандерлендом».

Таким образом, «красные» не смогли выиграть три домашних матча подряд во всех турнирах впервые со времен пандемии ковида, когда все игры проходили при пустых трибунах.

Мохаммед Салах и Арне Слот globallookpress.com

Слот тогда открыто признал, что «команды, играющие против нас, теперь верят, что могут увезти отсюда результат», а главный тренер «черных котов» Режис Ле Бри удивлялся, сколько «времени и пространства для игры» получили его подопечные.

Слот явно чувствовал необходимость остановить падение после исторически провальной серии результатов, но его всё более консервативная тактика в конечном счете привела к увольнению — всего через год после завоевания титула.

Когда я смотрел матчи «Ливерпуля» и сам играл за клуб, вне зависимости от нашего места в таблице всегда существовала одна константа: играя на «Энфилде», ты не признаешь никаких авторитетов. Ты должен давить на соперника и стремиться выиграть матч. Ты обязан это делать. Так было всегда. В прошлом сезоне впервые за многие, многие годы команды приезжали на «Энфилд» и диктовали свои условия. «Ливерпуль» играл дома на контратаках — и именно тогда болельщики начали отворачиваться от Слота. Дэнни Мерфи Бывший полузащитник «Ливерпуля»

Пожалуй, переломный момент наступил даже не после поражения, а после до крайности удручающей ничьей с ужасным, борющимся за выживание «Тоттенхэмом», которая вызвала дружный свист со стороны трибун, вообще-то славящихся своим терпением.

Арне Слот globallookpress.com

«Думаю, есть разница между тем, что мы видим в интернете, и настроением большинства болельщиков, которые ходят на стадион.

Публике "Ливерпуля" нелегко отвернуться от тренера, который меньше года назад выиграл титул, но в воскресенье я почувствовал серьезный сдвиг в отношении трибун к команде и наставнику. Свист в концовке был самым настоящим свистом разочарованных и недовольных фанатов.

Думаю, Арне Слоту теперь придется очень тяжело. Если ты однажды потерял поддержку этих трибун, вернуть ее невероятно сложно» — заявил бывший защитник «красных» Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.

И Каррагер оказался прав: Слота уволили по окончании мучительного и бестрофейного сезона, в котором «Ливерпуль» кое-как дотянул до пятого места в Премьер-лиге, не сумев выиграть ни одного из четырех заключительных матчей. Однако, хотя атмосфера на «Энфилде» в этом сезоне, безусловно, улучшилась, о результатах того же сказать нельзя.

«Потеряли ту самую крупицу веры»

«Ливерпуль», без сомнения, подходит в статусе фаворита к воскресному противостоянию с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Гости выдали настолько ужасающий старт сезона, что во время международной паузы решились уволить Майкла Каррика и заменить его на Маурисио Почеттино.

Однако, хотя «Ливерпуль» и занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги — на 14 строчек и 10 очков выше своих гостей, — своим высоким положением «красные» почти полностью обязаны результатам на выезде.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Ни одна команда не набрала в этом сезоне больше очков на выезде в АПЛ (13). Но при этом подопечные Андони Ираолы показывают третий худший результат в лиге по игре дома, выиграв пока лишь один из пяти матчей и забив в них жалкие четыре мяча.

Очевидно, что болельщики по-прежнему полностью поддерживают нового баскского тренера клуба, учитывая, какие чудеса Ираола творил на прежнем месте работы в «Борнмуте» и что в «Ливерпуле» он трудится всего пять месяцев.

Андони Ираола globallookpress.com

Тем не менее бывший полузащитник Пол Инс считает, что ответственность в полной мере лежит на тренере — и его звездных игроках: в ближайшие дни, недели и месяцы им необходимо дать трибунам настоящий повод для радости.

Я играл перед трибуной «Коп», и в Ливерпуль всегда было страшно приезжать. Я и сам провел там два года, так что знаю, каково это и как там умеют подавлять соперников. Но если посмотреть на «Ливерпуль» за последние два года, мне кажется, болельщики немного приуныли. После ухода Клоппа они словно потеряли ту самую страсть. А ведь Ливерпуль невероятно страстный город, там прекрасные люди. Это потрясающие фанаты, но, думаю, они утратили ту самую крупицу веры. Пол Инс Бывший полузащитник сборной Англии

«Конечно, дело не только в "Ливерпуле" — те же проблемы у "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" уже не так страшен, как раньше, даже "Арсенал" в последнем домашнем матче намучился с "Халлом".

Поэтому многие скромные команды приезжают на такие стадионы с ощущением, что могут зацепить результат, и на "Энфилде" сейчас происходит то же самое. Единственный способ вернуть этот фактор устрашения — выигрывать дома и громить соперников с разницей в три-четыре мяча, но "Ливерпуль" пока не на этом этапе.

Мне кажется, сейчас у них команда, которая все еще находится в процессе становления. Не думаю, что их игроки уже по-настоящему набрали ход.

Флориан Вирц — один из них, Александер Исак — другой; есть немало футболистов, которые на данный момент еще не зажгли по-настоящему», — считает Инс.

Домашний дискомфорт

Впрочем, в преддверии визита «Юнайтед» есть и поводы для оптимизма. Во-первых, и Вирц, и Исак впечатляют в последние недели: первый закрепил продуктивную игру в гостях у «Кристал Пэлас» тремя голами в двух матчах за сборную Германии во время международной паузы, а второй, несмотря на тревожно малое количество касаний мяча по ходу встреч, забил в этом сезоне АПЛ больше (семь мячей), чем кто-либо, за исключением Эрлинга Холанна (девять).

Флориан Вирц globallookpress.com

Ираола также настойчиво подчеркивает, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже одержал дома несколько знаковых побед: прежде всего, над мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов, а победу над «Брайтоном», пожалуй, тоже стоит считать весомым скальпом, учитывая, что «чайки» высоко взлетели и идут на втором месте в Премьер-лиге.

Впрочем, чего «красным» Ираолы совершенно точно не хватает, так это статусной победы над принципиальным соперником на глазах у собственных болельщиков, учитывая, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже проиграл дома и «Манчестер Сити», и «Арсеналу».

Брэдли Баркола globallookpress.com

Оба поражения оказались болезненными даже с чисто исторической точки зрения: после долгих лет мучений на «Энфилде» «Сити» победил в двух последних визитах подряд, а «Арсенал» и вовсе не выигрывал здесь со времен игровой карьеры Артеты.

Однако по-настоящему разочаровало болельщиков то, что их команда не сумела забить ни в одном из этих матчей.

Таким образом, еще одна игра без голов в воскресенье стала бы крайне тревожным сигналом для дорогостоящей линии атаки с тремя футболистами стоимостью свыше ста миллионов: летний приход известного своей расточительностью Брэдли Баркола ожидаемо не добавил остроты команде, которая еще в прошлом сезоне мучительно искала ключи к низким блокам.

В итоге, хотя вся предматчевая повестка крутится вокруг «Юнайтед», сам результат, без сомнения, куда важнее для «Ливерпуля». Для Почеттино эта игра — по сути, бесплатный шанс: ему нечего терять. А вот для Ираолы победа строго обязательна.

Ведь оригинальная табличка «This is Anfield», возможно, и вернулась на «Мерсисайд», но прежний фактор устрашения «Ливерпуля» — совершенно точно нет. И поражение от кризисного «Юнайтед» лишь еще сильнее усложнит задачу по его возвращению.