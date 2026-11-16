LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях женского Итогового турнира.

Сенсационный успех Андреевой

Западное побережье США на прошлой неделе неожиданно накрыло российским «ураганом Мирра».

К такому развитию событий оказались не готовы даже букмекеры. Перед началом Итогового турнира Мирра Андреева не входила в тройку фаворитов — она была всего лишь четвертой в списке претенденток на победу.

Результат превзошел любые ожидания: россиянка выиграла все пять матчей, заработала максимальное количество очков и внушительную сумму призовых (больше трех миллионов долларов и спорткар Mercedes AMG SL 55).

К слову, всего в этом году Мирра заработала на корте десять с половиной миллионов долларов.

Мирра Андреева globallookpress.com

Перед началом итогового в Индиан-Уэллс произошел инцидент, который, в конце концов, конкретно раззадорил и Мирру, и ее тренера Кончиту Мартинес.

Джессика Пегула после их совместной тренировки назвала Андрееву дивой, а Кончиту обвинила в том, что та не состоянии обуздать чересчур эмоциональный нрав подопечной.

Но это, как говорится, не забота американки — решать, как Мирре себя вести на корте и за его пределами.

Несмотря на все опасения, Андреевой удалось направить весь негатив после этого скандала в нужное русло.

Мирра Андреева с командой после победы на Итоговом турнире globallookpress.com

На групповом этапе итогового Мирра одержала разгромные победы над Элиной Свитолиной, Ариной Соболенко и Дианой Шнайдер.

Шнайдер изначально была второй запасной, но перед третьим туром заменила Каролину Мухову, которая потеряла всякое желание выходить на корт, зная, что у нее уже нет шансов на попадание в полуфинал.

Полуфинальный матч против Пегулы в каком-то смысле тоже разочаровал: американка была спокойно наказана за некрасивые слова о сопернице.

Между тем, Элина Свитолина сделала всё возможное, чтобы зрители получили хоть какое-то удовольствие от финала.

Мирра Андреева и Элина Свитолина globallookpress.com

Украинка квалифицировалась на итоговый впервые с 2019 года. При этом в 2018-м она стала чемпионкой WTA Finals. С тех пор она успела стать мамой, пропустить один сезон и вернуться в топ-10.

Элина ужасно провела первый матч против Андреевой, но потом обыграла Мухову, Соболенко и Линду Носкову. Любопытно, что в полуфинале 32-летняя украинка отдала лишь три гейма.

И здесь надо отдать должное Кончите Мартинес, которая сумела правильно подготовить Мирру ко второму матчу против Свитолиной.

Уже после финала, который, в общем-то, не разочаровал, Мирра призналась, что поражение не входило в ее планы.

Перед этим матчем у меня уже второй раз в жизни была мысль: я умру на корте, но она не выиграет. Я думала: если она сегодня победит, то только через мой труп. Пусть у меня будут мозоли, судороги и все, что только может быть, но я не проиграю этот матч. Такой настрой и боевой дух помогли мне справиться, стать смелее и агрессивнее в важные моменты. Мирра Андреева Вторая ракетка мира

Мирра Андреева — первая россиянка после Марии Шараповой, выигравшая Итоговый турнир.

Шарапова стала чемпионкой WTA Finals в уже в далеком 2004-м, почти за три года до рождения Мирры.

Мирра Андреева globallookpress.com

А еще Андреева завершила сезон лидером по количеству выигранных матчей, обойдя Елену Рыбакину, которой пришлось сняться с итогового из-за болезни.

И да, в отпуск Мирра отправляется в статусе второй ракетки мира. Расстояние до вершины рейтинга — меньше 300 очков. А это значит, что уже в январе будет настоящая битва за звание первой ракетки мира.

Странный регламент Итогового турнира

Кори Гауфф перед третьим матчем справедливо заметила, что критерии выхода из группы при равенстве побед необходимо пересмотреть.

Эти расклады, понимаю, логичны, но выглядят довольно глупо. Знаю, что все упирается в очки, сеты и так далее. Но я просто постараюсь выиграть матч. Если выиграю в четверг и все равно не пройду дальше, то ничего страшного, все нормально. Жду следующего сезона. Многого сказать не могу, но все знают: это нужно менять. Кори Гауфф Четвертая ракетка мира

Гауфф знала, что может выиграть два из трех матчей, но при этом все равно не попасть в полуфинал. Так и получилось. Вместо нее там играла Джессика Пегула, несмотря на то, что их очная встреча завершилась победой Коко.

Суть в том, что при равенстве побед на групповом этапе, сначала учитываются процентов выигранных сетов и геймом — и только потом результат личной встречи.

С другой стороны, этот регламент помог Мирре избежать встречи с Гауфф, которая, как известно, была и по-прежнему остается ее самой неудобной соперницей (ноль побед и шесть поражений).

Падение Соболенко

На примере Арины Соболенко можно было в очередной раз убедить, как порой быстро всё меняется в этой жизни.

Любые прогнозы перед началом сезона сводились к тому, что 2026-й будет годом белорусской теннисистки. Однако ее шаткое доминирование постепенно сошло на нет.

Один из главных итогов женского сезона заключается в том, что Соболенко больше не лучшая теннисистка мира. Итоговый лишь подтвердил то, что стало очевидно еще пару месяцев назад.

Арина Соболенко globallookpress.com

Уверенность, которой были пропитаны мотивационные заявления Арины перед началом турнира, буквально испарилась после первого матча, в котором она обыграла финалистку Уимблдона Каролину Мухову.

Матч против Мирры Андреевой стал началом капитуляции. Соболенко вела 4:1 в первом сете, но потом умудрилась отдать 11 геймов подряд.

После встречи с россиянкой она старалась убеждать себя, что ситуация по-прежнему под контролем: «Если сегодня что-то не получилось, это не значит, что завтра будет так же. Я много работаю и знаю, что смогу преодолеть любые трудности».

В третьем туре группового этапа Арину «добила» Элина Свитолина. Контраст по сравнению с их январской встречей в полуфинале Australian Open был просто колоссальным: в решающем сете украинка позволила Соболенко взять лишь гейм.

В этом же матче Соболенко вляпалась в неприятную историю. На следующий день пришлось объяснять, что нервная фраза про украинцев были адресованы не сопернице, а горстке невоспитанных болельщиков, которые пришли поддержать Свитолину.

Но все-таки главным итогом недели для Соболенко стало очередное падение в рейтинге. Арина начинала год на первой строчке, а заканчивает — на третьей. В ее случае это действительно провал.